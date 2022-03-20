Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия использует территорию Беларуси для своих военных целей в войне, которую он развязал против Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен, цитирует Данилова пресс-служба СНБО.
По его словам, Путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот "понимает, что это будет крах для Белоруси".
"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только путину", - подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что существующий в России уже более 20 лет рашизм и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны.
"Агрессору нужно давать ответ", - заявил А. Данилов, добавив, что не ушедшие из РФ представители французского и немецкого бизнеса фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли РФ покупает оружие, которым убивает украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Об этом написал Сеяр Куршутов в своем Facebook.
Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать.
"Тем, кто верит в случайности сообщаю, что в последнее время, подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше", - написал он.
Также он опубликовал фамилии промышляющих этим таможенников и пограничников.
"Пункт пропуска Вилок закарпатская таможня. Начальник - Безсмертний И.И. Старший смены ДМСУ - Худа Василий, старший инспектор - Буряк Богдан, главный инспектор - Симочко Валерий, инспектор - Кабаль Михаил, инспектор - Самов Александр", старший инспектор - Чейпиш Юрий", - сообщил Куршутов.
На закарпатской таможне отказали в комментариях для сми и заявили, что "это уровень Государственной таможенной службы".
Как стало известно, вывезла деньги жена экс-депутата Игоря Котвицкого. В Раду он избирался по спискам "Народного фронта" Яценюка.
Жахливі часи епохальних змін...
Вибране · 5 год ·
Jak przekazał doradca Wołodymyra Zełenskiego, obie strony konfliktu nie mają sił, by realnie przełamać sytuację na którymkolwiek z kierunków frontu na Ukrainie. Ołeksij Arestowycz dodał, że wiąże się to z konsekwencjami dla rosyjskich mundurowych
Як повідомив радник Володимира Зеленського, обидві сторони конфлікту не мають сил реально переломати ситуацію на жодному з напрямків фронту в Україні. Олексій Арестович
І добре, що цивільні думають, що перемогу здобувають на полі бою та чисельною перевагою.
Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет
А вони оптімісти - сподіваються так довго проіснувати. І перші і другі...
26 лютого о 22:46 ·
Арахамия пишет что в Беларуси началась мобилизация.
Русским иногда везет попасть в плен, а не сгореть в своих коробках заживо или лечь от пули айтишника с калашом, потому что от них нам нужна информация о текущей оперативной обстановке. От военнослужащих Беларуси нам не нужно ничего от слова "совсем" и в плену они ***** не нужны.
Ответка будет простой: Зашел с оружием - умер.
Продажну бульбашню в полон не брати.
Знищувати на місці.
і бомбити міста Білорусії як це робили орки ******** міста України з території Білорусії.
На що наразив бульбафюрер Лукавий білорусів.
Але думаю сябри розумніші і використають свою силу для завоювання СВОБОДИ.
Бульбафюрер хай начувається.
ха-ха-ха.
1. Скорее всего на территории Украины УЖЕ действуют отдельные группы Сил специальных опраций РБ из состава 5-й отдельной бригады специального назначения (п. Марьин Горка). Вполне логично предположить, что и вся эта бригада будет задействована в качестве передового эшелона вторжения беларуских войск... в случае принятия военно-политическим руководством РБ решения об открытом и прямом участии собственными вооружёнными силами в данной войне.
2. На сегодняшний день, командование вооружённых сил Республики Беларусь располагает до 8-ми БТгр в 2-х часовой готовности к вводу в бой и ещё 7-8 БТгр в суточной... При этом, следует оценивать резервный компонент, которым может оперировать командование беларуской армии на том или ином направлении как условные 4-х БТГр. Подчёркиваю, это по самым ОПТИМИСТИЧЕСКИМ для Минска ожиданиям... В реальности, эти цифры, скорее всего, завышены.
3. Вполне вероятно, что исходя из оперативных возможностей, а так же наиболее целесообразного использования Армии Бларуси в войне против Украины, россйское военное командование пойдёт на формирование отдельной группировки беларуских войск на самостоятельном операционном направлении (скорее всего Ровенско-Волынском).
4. Так же, не вызывает сомнения и тот факт, что весь процесс сосредоточения, оперативного развёртывания и ввода в бой формирований вооружённых сил РБ будет поддержан в оперативном и материально-техническом отношении вс рф. Вполне возможно и даже вероятно использование российской боевой авиации, в частности армейской, в интересах группировки войск РБ.
5. На мой, глубоко субъективный взгляд, в рамках возможного прямого участия армии Беларуси в войне, скорее всего, следует ожидать попытку беларуского военного командования реализовать сценарий проведения наступательной оперативно-тактической операции, имеющей целью выход на рубеж Луцк - Ровно, с перерезанием двух ключевых коммуникаций - трассы Киев-Чоп и трассы Киев - Ковель ("Варшавки")...
Для выполнения этой "ближайшей" задачи наверняка будут развёрнуты две тактические группы. Одна в районе Брест - Кобрин, вторая в районе Пинск - Столин. Удары будут наносится по 2-м сходящемся направлениям... Первое по дирекции Ратне - Ковель - Луцк, второе по дирекции Дубровица - Володимирец - Маневичи... тоже на Луцк.
Если же беларуское командование начнёт тупить, то скорее всего полезут ОДНОВРЕМЕННО с продвижением на Луцк в сторону Костополя и Ровно... так сказать, под предлогом "флангового обеспечения"...
5. Нет никакого сомнения, что момент и размах этого "удара" будет в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке согласован и увязан с оценкой обстановки из "гламурного" штаба Мордора. Смысл тут - прост и понятен. Как только орки сообщат своим беларуским гоблинам, что "момент настал" (украинские резервы исчерпаны, а возможности к сопротивлению Украины уже якобы "на грани") вот тогда они и попробуют пойти вперёд... На самом деле, ЛукашенкА и его дженералы в дебильных фуражках-аэродромах... должны понимать, что их будут банально использовать в качестве "ягнёнка на заклание". По нашим сведениям, через пару дней орки готовят то самое "банзай" - наступление с целью резко улучшить свои "переговорные позиции"... Для его успеха им очень не помешала бы заруба на какой-нибудь фронтовой переферии, с целью оттягивания и блокирования наших резервов. Бросок беларуских "дровишек" в этот костёр... как им кажется, вполне неплохой вариант для этого.
И да, не обольщайтесь, уважаемые читатели... уровень фрондёрства и "бурления" в рядах вооружённых сил РБ, в том числе в рядах их высшего командного звена, не настолько силён, что бы остановить всё это действо...
Они несомненно выполнят приказ ЛукашенкИ...
а многие даже бегом, культивируемый на протяжени многих лет в рядах вс РБ тезис о "воинском братстве с россиянами" дал достаточно многочисленные всходы...
Наберись смелости!
Gotelier Banderovec 20 Березня, 2022
Определение терминов:
«руZZкие» - граждане страны - агрессора «РоZZии», независимо от национальности;
«белОруZZы» - граждане страны - агрессора «БелОруZZия», независимо от национальности;
«украинцы» - граждане Украины, независимо от национальности и независимо от того, на каком языке разговаривают в быту и на работе;
Буква «О» - тактический знак на технике белОруZZкой армии, которая уже зашла на нашу земля с северного направления - Гомель - Чернигов - Бровары - Киев. Эту технику и сидящих в ней белОорков видели даже те, кто регулярно читает и пишет комментарии на нашей ЛО.
Сегодня 25-й день войны с БелОруZZией и 8-й год войны с РоZZией. За эти годы мы очень много слышали и читали про «хороших руZZких», которые не такие, которые против пуйла, и тд и тп. За эти годы у нас выработался иммунитет, и украинцы поняли, что «хорошие руZZкие» бывают только двух типов: или мертвые, или люди, воюющие на стороне Украины с агрессором.
Сейчас украинцы очень активно оказывают небратскую помощь руZZким - из «плохих» делают их «хорошими». И с каждым днем эффективность этой небратской помощи увеличивается.
Пришло время нам разобраться с «хорошими белОруZZами».
Моя ненависть к белОруZZам сейчас даже больше, чем к руZZким. С руZZкими было все понятно еще 8 лет назад. А вот белОруZZы прикидывались друзьями и даже иногда братьями.
Когда 24 февраля началась война, в 7 утра меня спросили знакомые, можно ли ехать на дачу под Бучей, будет ли там безопасно. Я сказал что да, там должно быть безопасно, северное направление, оттуда не полезут. Я фатально ошибся.
Когда - то я напишу подробно, как я со своим другом выводил и вывозил из этой дачи под Бучей 4 - х женщин (двоим из них глубоко за 70) и 3 - х котов. Это было 6 и 7 марта. Сейчас нельзя писать подробности операции, орки читают нас.
Я лично никогда не забуду подлого нападения белОруZZов на мою страну.
Давайте вспомним все деяния этого небратского народа. Сейчас белОруZZы на всех пабликах воют, что это не они, а это лукашенка плохой. А они так не хотят. Только вот кто выбирал этого лукашенку более двух десятилетий? Кто плевался в сторону Украины и наших двух Майданов? На все статьи на ЛО по поводу протестов в 2020 году мы получали массу критики со стороны белОруZZов. И вот куда это все привело вас, неуважаемые белОруZZы.
Вы, белОруZZы, ведете войну с Украиной уже 25-й день. С ваших аэродромов самолеты каждый день бомбят Киев, Чернигов, Сумы. С вашей территории стреляет по Украине ракеты, артиллерия и РСЗО. С вашей территории на нашу землю входят орды орков.
И что же вы, белОруZZы, молчите? Вас же миллионы. Где ваши протесты? Нет протестов. Вы смотрите бесноватого азаренка и где молчаливо, а где восторженно поддерживаете войну. И что интересно. Если руZZкие рабы пуйла, то вы, белОруZZы, рабы руZZких! Да вас сами орки за людей не считают!
Вчера все посольство БелОруZZии покинуло Украину. Почему - то через Молдову. Посмотрите это видео, как провожают вашего посла наши пограничники:
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/03/30-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0.mp4?_=1
Когда руZZкое посольство покинуло Украину, через день началось вторжение орды. Значит завтра надо ждать вторжение белОруZZкой армии. Военные аналитики пишут, что белОорки полезут по направлению Луцк - Львов, Луцк - Тернополь, чтобы попытаться перерезать поставки оружия нам с Запада.
БелОорки, украинцы готовы делать из вас «хороших белОруZZов». Вы уже прокляты до седьмого колена, так что убивать вас на нашей земля, куда вы влезли без приглашения и с оружием - богоугодное дело.
Ради справедливости, должен написать. Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского - наши боевые братья. Как и чеченские батальоны - батальон имени Шейха Мансура и батальон имени Джохара Дудаева. Как и другие иностранные батальоны.
Честь и уважение белорусскому и чеченским батальонам, другим иностранным батальонам, воюющих с нами против орков и белОорков!
Слава Україні!
С огромным презрением к белОруZZам,
Готельєр - бандерівець
Нема їм прощення і не буде.
р
"Падаль" - це ті, хто навмисно цілить у наших громадян, техніку, будівлі.
Цих посіпак попередили.