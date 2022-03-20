В ближайшее время оккупанты могут предпринять попытку форсирования реки Ирпень, - Киевская ОВА

Войска РФ в ближайшее время могут приступить к форсированию реки Ирпень.

Об этом в Telegram сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг постоянно перемещает свою технику. Пытается закрепиться, наладить логистику. Мы не исключаем, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования реки Ирпень. Мы это видим и контролируем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от обстрелов больше всего пострадали Бучанский Броварской и Вышгородский районы. Ворзель, Буча, Ирпень, Макаров, Гостомель – враг пытается стереть эти населенные пункты с лица земли.

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