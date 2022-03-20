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В ближайшее время оккупанты могут предпринять попытку форсирования реки Ирпень, - Киевская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Войска РФ в ближайшее время могут приступить к форсированию реки Ирпень.

Об этом в Telegram сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг постоянно перемещает свою технику. Пытается закрепиться, наладить логистику. Мы не исключаем, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования реки Ирпень. Мы это видим и контролируем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от обстрелов больше всего пострадали Бучанский Броварской и Вышгородский районы. Ворзель, Буча, Ирпень, Макаров, Гостомель – враг пытается стереть эти населенные пункты с лица земли.

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Топ комментарии
+33
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20.03.2022 22:26
+30
На Київщині є своя Чорнобаївка- це Мощун. Москалі вп'яте будуть там зупинені та розбиті.
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20.03.2022 22:24
+25
Зараз перша армія світу (США) з жахом спостерігає, як друга армія світу (росія), просить третю армію світу (Китай) зброю, щоби взяти Ірпінь
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20.03.2022 22:27
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На Київщині є своя Чорнобаївка- це Мощун. Москалі вп'яте будуть там зупинені та розбиті.
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20.03.2022 22:24 Ответить
День сурка
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20.03.2022 23:14 Ответить
На дно вы форсируетесь, кацапы, на дно!
П.С. новость вроде такая уже была и писал что-то похожее там
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20.03.2022 22:25 Ответить
після перемоги я прийду ловити товстого сома
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21.03.2022 03:39 Ответить
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20.03.2022 22:26 Ответить
pust neumnichejut samki - v pered na sturm za saharom
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20.03.2022 22:28 Ответить
Ще нарожають 😀😁😀
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20.03.2022 22:36 Ответить
От китайцев
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20.03.2022 23:06 Ответить
самки кацапские как и их самцы умом не наделены. Ну очень тупые в логику не могут...
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20.03.2022 22:33 Ответить
"То в чём виноваты эти ребята...". Геть тупі мокшанські кобили...
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20.03.2022 23:16 Ответить
Нехай їдуть,в танках горіли,в літаках згорали,ще в воді не тонули.
Будуть на дні річки валятися...ракам їжа також потрібна!
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20.03.2022 22:27 Ответить
вже тонули
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20.03.2022 22:31 Ответить
Земля українська вже не лізе в рот тим покидькам. Нічого, водою напьються по саме рило.
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20.03.2022 22:27 Ответить
Зараз перша армія світу (США) з жахом спостерігає, як друга армія світу (росія), просить третю армію світу (Китай) зброю, щоби взяти Ірпінь
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20.03.2022 22:27 Ответить
Є ще Гостомеля
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20.03.2022 22:48 Ответить
Кто такая Гостомеля?
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20.03.2022 23:07 Ответить
Гостомель селище-герой.
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20.03.2022 23:40 Ответить
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20.03.2022 22:27 Ответить
Александр Фомашин Рязань
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20.03.2022 22:28 Ответить
udmurt kakoi ta
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20.03.2022 22:29 Ответить
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20.03.2022 22:28 Ответить
Орки мають можливість побачити власними очима де раки зимують
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20.03.2022 22:32 Ответить
Спочатку орки підривають ірпенську дамбу, а потім, коли річка розлилася, планують ії форсування.
Руський - це діагноз в психіатріі.
https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/19/okupanty-pidirvaly-dambu-irpenya-teper-richka-rozlylas-i-ne-daye-vorogu-perekydaty-vijska/
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20.03.2022 22:33 Ответить
Не все так однозначно. На войне как на войне. А дальше додумывай.
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20.03.2022 22:36 Ответить
Якби їх недолугі командири прочитали як обороняли Київ у 1941 році ( книга Алексей Стаценко "Киев бомбили..."), то через річку Ірпінь не полізли б. Бо німцям там роги обламали. Кацапи не підозрюють що їх чекає за річкою, якби їм і вдалося її форсувати, що не вдалося зробити німцям в серпні 1941 року. Весь КІУР з його укріпленнями майже неушкоджений з часів минулої війни їх зустрів би вогнем. Та вони навіть до тих фортифікаційних споруд не зможуть по торфу підтопленому пойму Ірпеня перейти.
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20.03.2022 23:55 Ответить
Та хлопці вже казали: якщо ще раз в Чорнобаєвці будуть базу розгортати, то відразу бити вже не будуть - пошлють вперед бригаду психіатрів розібратись.
Може помиляємся? Може в їхніх дурдомах день відкритих дверей?
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20.03.2022 22:42 Ответить
Хотят ли російськие орки войньі..ХОТЯТ! ХОТЯТ! ХОТЯТ!
Спросите вьі у тех орков солдат чьи трупи в канавах ростасканьіе собаками лежат
И вьі тогда понять должньі что рассейським матерям ***** їх сьіньі орки не нужньі.
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20.03.2022 22:35 Ответить
Они всегда хотят войны,
России верные сыны.
И воевать, и убивать
Им хочется опять, опять...

Они о братстве нам твердят,
но Каин Авелю - не брат
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20.03.2022 23:09 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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20.03.2022 22:37 Ответить
Це правда, раха не йде на переговори бо сподівається нанести нам вирішальний удар, і то один. ***** з широким фронтом не проконала. Вони зараз збирають всі ракети, літаки, техніку, менш більш навчене мясо щоб вдарити один раз остаточно. Де це буде х.зн., на то є ГенШтаб і всі інші служби та союзники.
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20.03.2022 22:37 Ответить
Чому росіяни так далеко їдуть, щоб скоїти самогубство? Дебіли, *****.
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20.03.2022 22:38 Ответить
"За ценой не постоим!"

Разве что в очереди. За сахаром.
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20.03.2022 22:52 Ответить
Так бомбаните по пантонному мосту .

можно устраивать понтонной переправе Чернобаивку2
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20.03.2022 22:59 Ответить
каждый раз так и делают, в этот раз тоже сделают
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20.03.2022 23:46 Ответить
На трасі Київ - Чоп головна перешкода не вузенька річка Ірпінь, а її широчена пойма.
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20.03.2022 23:08 Ответить
Пропустить их на понтоны и утопить вместе с ними
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20.03.2022 23:11 Ответить
Надо разбомбить все пантоны прямо в логистике на авто
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20.03.2022 23:52 Ответить
Увы, Ирпень - река не очень....
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21.03.2022 09:44 Ответить
 
 