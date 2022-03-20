25 506 39
В ближайшее время оккупанты могут предпринять попытку форсирования реки Ирпень, - Киевская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ в ближайшее время могут приступить к форсированию реки Ирпень.
Об этом в Telegram сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Враг постоянно перемещает свою технику. Пытается закрепиться, наладить логистику. Мы не исключаем, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования реки Ирпень. Мы это видим и контролируем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от обстрелов больше всего пострадали Бучанский Броварской и Вышгородский районы. Ворзель, Буча, Ирпень, Макаров, Гостомель – враг пытается стереть эти населенные пункты с лица земли.
Топ комментарии
+33 константен
показать весь комментарий20.03.2022 22:26
+30 Саша ТРОЯ
показать весь комментарий20.03.2022 22:24
+25 Funt Gor
показать весь комментарий20.03.2022 22:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
П.С. новость вроде такая уже была и писал что-то похожее там
Будуть на дні річки валятися...ракам їжа також потрібна!
Руський - це діагноз в психіатріі.
https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/19/okupanty-pidirvaly-dambu-irpenya-teper-richka-rozlylas-i-ne-daye-vorogu-perekydaty-vijska/
Може помиляємся? Може в їхніх дурдомах день відкритих дверей?
Спросите вьі у тех орков солдат чьи трупи в канавах ростасканьіе собаками лежат
И вьі тогда понять должньі что рассейським матерям ***** їх сьіньі орки не нужньі.
России верные сыны.
И воевать, и убивать
Им хочется опять, опять...
Они о братстве нам твердят,
но Каин Авелю - не брат
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
Разве что в очереди. За сахаром.
можно устраивать понтонной переправе Чернобаивку2