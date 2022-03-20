Зеленский пообщался с Кутчером и Кунис: Поблагодарил за собранные $35 млн для украинских беженцев

Президент Владимир Зеленский провел разговор с американскими актерами Эштоном Кутчером и Милой Кунис, которые собрали $35 млн помощи для украинских беженцев.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали $35 млн и направляют их Flexport и Airbnb для помощи беженцам из Украины. Лично поблагодарил их за поддержку. Пораженный их решимостью. Они вдохновляют мир", - говорится в сообщении.

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