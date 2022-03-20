РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4728 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
18 838 21
армия РФ (15351) срок (62) Монастырский (333)

Россия накапливает силы для того, чтобы массово отправлять срочников на границу с Украиной, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

монастирський

В РФ накапливают силы для того, чтобы направлять со своей территории срочников в границы Украины.

Об этом сообщил в эфире украинских телеканалов министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что сейчас собираются также силы (в России) чтобы направлять оттуда срочников, людей, которые никогда не держали в руках оружие (до границ Украины – ред.). Мы уже отмечаем, что передаются танки с белой раскраской, которые должны были бы , по замыслу, воевать в Сибири и никогда не применяться у нас, и все это опрокидывается сейчас на границы Украины. И очевидно, будет сожжено в ближайшее время именно здесь", - заявил он.

Глава МВД Украины также выразил убеждение, что каждый день борьбы Украины и каждый день наших активных действий на фронте и в тылу приближает нас к победе.

"По действиям и переворотам там – мы получаем очень много информации как от нашей разведки, так и от разведок наших международных партнеров. Конечно, экономические санкции действуют, и напряжение в российских элитах растет. В частности, первые лица экономики РФ пытались выехать за пределы (России – ред.), вывезти свое состояние. И это уже говорит о том, что действительно экономическое устройство РФ пошатнулось. Но в то же время не надо обманывать себя тем, что он рухнул. Конечно, запас прочности там еще есть", - проинформировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне "приглашают" подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
У каждой страны есть запах особый... Пахнет Италия свежею сдобой. Франция пахнет вином и духами, Ну, а Швейцария пахнет сырами, Пахнет Голландия запахом пряным - кофе , тюльпанами, марихуаной. Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге - фруктами-смузи, Пахнет Германия с Чехией пивом. Продажной любовью пахнут Мальдивы. Пахнет Бразилия сексом и танцем. Чаем и тостами пахнут британцы. Пахнут свободой Америки штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах, Пахнет рабочею силой Китай, Пахнет Япония острым вассаби, В Индии Гангом воняет неслабо, Пахнет гашишем Афганистан, Маком душистым разит Пакистан, Пахнет Колумбия лишь кокаином, Пахнет пшеница и рожь в Украине, Мексика пахнет текилой и тако, Пахнет на Кубе душистый табак. Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, Пьяная ругань и запах сортира - Внешние признаки русского мира, Тленом и кровью, плешивым ,,мессией", Чуете вонь? Это запах России!
показать весь комментарий
20.03.2022 22:41
+26
Сегодня в торговых точках России:

Сахара - нет

Соли - нет

Спичек - нет

Совести - нет

Смелости - нет

Ума - нет

Души - нет

Свободы - нет

Будущего - нет

Зато имеется в избытке:

Страх, Тупость, Трусость, Жадность, Великодержавный шовинизм, Вера в царя, Всеобщее безумие и массовый психоз
показать весь комментарий
20.03.2022 22:45
+21
«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко - зам. мера Днепра

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах.
Спасибо мясокомбинатам города.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У каждой страны есть запах особый... Пахнет Италия свежею сдобой. Франция пахнет вином и духами, Ну, а Швейцария пахнет сырами, Пахнет Голландия запахом пряным - кофе , тюльпанами, марихуаной. Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге - фруктами-смузи, Пахнет Германия с Чехией пивом. Продажной любовью пахнут Мальдивы. Пахнет Бразилия сексом и танцем. Чаем и тостами пахнут британцы. Пахнут свободой Америки штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах, Пахнет рабочею силой Китай, Пахнет Япония острым вассаби, В Индии Гангом воняет неслабо, Пахнет гашишем Афганистан, Маком душистым разит Пакистан, Пахнет Колумбия лишь кокаином, Пахнет пшеница и рожь в Украине, Мексика пахнет текилой и тако, Пахнет на Кубе душистый табак. Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, Пьяная ругань и запах сортира - Внешние признаки русского мира, Тленом и кровью, плешивым ,,мессией", Чуете вонь? Это запах России!
показать весь комментарий
20.03.2022 22:41 Ответить
Китай, другого шанса забрать Сибирь не будет.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:43 Ответить
как и у Японии Курилы )))
показать весь комментарий
20.03.2022 22:45 Ответить
если у Китая сорвет планку, они на России не остановятся, а ядерной войны никто не хочет, так что не трынди
показать весь комментарий
20.03.2022 22:51 Ответить
Німеччина могла б "під шумок" повернути собі Кенігсберг - якби там у владі справжні лідери.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:07 Ответить
Сегодня в торговых точках России:

Сахара - нет

Соли - нет

Спичек - нет

Совести - нет

Смелости - нет

Ума - нет

Души - нет

Свободы - нет

Будущего - нет

Зато имеется в избытке:

Страх, Тупость, Трусость, Жадность, Великодержавный шовинизм, Вера в царя, Всеобщее безумие и массовый психоз
показать весь комментарий
20.03.2022 22:45 Ответить
Ну що ж- виб'ємо наперед подальші покоління москалів. Бо безмізкі цій планеті не потрібні.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:46 Ответить
«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко - зам. мера Днепра

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах.
Спасибо мясокомбинатам города.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:46 Ответить
Шкур треба багато . Чи справляться , м'ясокомбінати ?? .
.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:11 Ответить
Лежать тварюки тихо
показать весь комментарий
20.03.2022 23:31 Ответить
А шо там было в 10-м веке?
показать весь комментарий
20.03.2022 23:02 Ответить
Я вот только не понял одного, какое отношение всё перечисленное имеет непосредственно к Монастырскому и его должностным обязанностям в роли министра внутренних дел? Или он решил пойти по стопам своего "советника" Геращенко в вопросе освещения всего подряд?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:57 Ответить
То Сергей Владимирович. У китайцев голову не сорвет, это умная и осторожная нация. Они с 19 века ждали, когда можно Сибирь забрать, а это их земли.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:58 Ответить
Ну, это не совсем так. Исконно китайские земли - они за китайской стеной. Китайцы в основном двигались в колонизации на юг, поэтому на их картах юг - сверху. Вот там да, покорение 10000 Юэ, колонизация Тайваня, изначально населённого полинезийцами, все дела. Земли к северу от стены оказались китайскими потому, что маньчжуры захватили Китай в 16 веке, основав династию Цинь. Правда, императоры Цинь направили на свою родину китайских переселенцев, и маньчжуры ассимилировались, их язык исчез.

В 19 веке - точное после опиумных войн - Китай скорее думал, как бы вообще остаться на карте. Первая треть 20го века - ну там вообще был крындец, с гражданской войной всех против всех.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:11 Ответить
Якути на бойових олен'їх упряжках? Можуть йти в атаку разом із білими танками...
показать весь комментарий
20.03.2022 23:00 Ответить
"Ми знаємо, що наразі збираються також сили (у Росії) щоб направляти звідти строковиків, людей, які ніколи не тримали в руках зброю (до кордонів"

Це погано, що не тримали?

"Ми вже відзначаємо, що передаються танки з білим розфарбуванням, які мали б, за задумом, воювати у Сибіру і ніколи не застосовуватися у нас"

ГУР поділилася аргентинським кокаїном лише з монастирськми, чи з усім керівництвом МВС (щось геращенка не чутно, наприклад)?
показать весь комментарий
20.03.2022 23:14 Ответить
Скотину ватную ещё погонят на убой.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:32 Ответить
танки які мали воювати на Сибіру? а з ким вони там мали воювати?
показать весь комментарий
20.03.2022 23:51 Ответить
А помните на параде в Китае выкатили танчики в белом камуфляже. Это случайно не эти танчики будут?
показать весь комментарий
21.03.2022 00:18 Ответить
РОSSIЯННЕ ДА ОТОШЛИТЕ УЖЕ GPS МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ********* ВЛАДИМИРА ПУТИНА В сша И NATO И ЗАКОНЧИМ ВСЮ ЭТУ ВАКХАНАЛЬЮ !
показать весь комментарий
21.03.2022 01:11 Ответить
 
 