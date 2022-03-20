Россия накапливает силы для того, чтобы массово отправлять срочников на границу с Украиной, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В РФ накапливают силы для того, чтобы направлять со своей территории срочников в границы Украины.
Об этом сообщил в эфире украинских телеканалов министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем, что сейчас собираются также силы (в России) чтобы направлять оттуда срочников, людей, которые никогда не держали в руках оружие (до границ Украины – ред.). Мы уже отмечаем, что передаются танки с белой раскраской, которые должны были бы , по замыслу, воевать в Сибири и никогда не применяться у нас, и все это опрокидывается сейчас на границы Украины. И очевидно, будет сожжено в ближайшее время именно здесь", - заявил он.
Глава МВД Украины также выразил убеждение, что каждый день борьбы Украины и каждый день наших активных действий на фронте и в тылу приближает нас к победе.
"По действиям и переворотам там – мы получаем очень много информации как от нашей разведки, так и от разведок наших международных партнеров. Конечно, экономические санкции действуют, и напряжение в российских элитах растет. В частности, первые лица экономики РФ пытались выехать за пределы (России – ред.), вывезти свое состояние. И это уже говорит о том, что действительно экономическое устройство РФ пошатнулось. Но в то же время не надо обманывать себя тем, что он рухнул. Конечно, запас прочности там еще есть", - проинформировал министр.
Пожалуйста, подождите...
Сахара - нет
Соли - нет
Спичек - нет
Совести - нет
Смелости - нет
Ума - нет
Души - нет
Свободы - нет
Будущего - нет
Зато имеется в избытке:
Страх, Тупость, Трусость, Жадность, Великодержавный шовинизм, Вера в царя, Всеобщее безумие и массовый психоз
«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах.
Спасибо мясокомбинатам города.
.
В 19 веке - точное после опиумных войн - Китай скорее думал, как бы вообще остаться на карте. Первая треть 20го века - ну там вообще был крындец, с гражданской войной всех против всех.
Це погано, що не тримали?
"Ми вже відзначаємо, що передаються танки з білим розфарбуванням, які мали б, за задумом, воювати у Сибіру і ніколи не застосовуватися у нас"
ГУР поділилася аргентинським кокаїном лише з монастирськми, чи з усім керівництвом МВС (щось геращенка не чутно, наприклад)?