Россия накапливает силы для того, чтобы массово отправлять срочников на границу с Украиной, - Монастырский

В РФ накапливают силы для того, чтобы направлять со своей территории срочников в границы Украины.

Об этом сообщил в эфире украинских телеканалов министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что сейчас собираются также силы (в России) чтобы направлять оттуда срочников, людей, которые никогда не держали в руках оружие (до границ Украины – ред.). Мы уже отмечаем, что передаются танки с белой раскраской, которые должны были бы , по замыслу, воевать в Сибири и никогда не применяться у нас, и все это опрокидывается сейчас на границы Украины. И очевидно, будет сожжено в ближайшее время именно здесь", - заявил он.

Глава МВД Украины также выразил убеждение, что каждый день борьбы Украины и каждый день наших активных действий на фронте и в тылу приближает нас к победе.

"По действиям и переворотам там – мы получаем очень много информации как от нашей разведки, так и от разведок наших международных партнеров. Конечно, экономические санкции действуют, и напряжение в российских элитах растет. В частности, первые лица экономики РФ пытались выехать за пределы (России – ред.), вывезти свое состояние. И это уже говорит о том, что действительно экономическое устройство РФ пошатнулось. Но в то же время не надо обманывать себя тем, что он рухнул. Конечно, запас прочности там еще есть", - проинформировал министр.

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