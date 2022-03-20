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Насильственный вывоз людей из Мариуполя в РФ – это повторение действий нацистов во Вторую мировую, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве иностранных дел Украины сравнили действия русской армии в Мариуполе с действиями нацистов во Вторую мировую войну.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сначала они пришли разрушать города, бомбя больницы, театры, школы и приюты, убивая мирных жителей и детей. Затем они насильно переселили напуганных, истощенных людей на землю захватчика. Глава со Второй мировой войны? Нет, действия российской армии сегодня в Мариуполе", – говорится в сообщении.
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ПравдаЛюбка
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