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Насильственный вывоз людей из Мариуполя в РФ – это повторение действий нацистов во Вторую мировую, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В Министерстве иностранных дел Украины сравнили действия русской армии в Мариуполе с действиями нацистов во Вторую мировую войну.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала они пришли разрушать города, бомбя больницы, театры, школы и приюты, убивая мирных жителей и детей. Затем они насильно переселили напуганных, истощенных людей на землю захватчика. Глава со Второй мировой войны? Нет, действия российской армии сегодня в Мариуполе", – говорится в сообщении.

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20.03.2022 22:48 Ответить
Вони шо, взяли Марік? А з Азовом що???
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20.03.2022 22:50 Ответить
Так они и есть современные нацисты
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20.03.2022 23:04 Ответить
Постійне порівняння звичайних кацапів з нацистами та фашистами - це незаслужена образа останніх
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20.03.2022 23:16 Ответить
***** нацистов уже переплюнул. После заключения пакта Молотова-Риббентропа Хитлер приказал вывести немцев из территорий, которые отошли к СССР. И во время войны немецкие войска своих не бомбили. А что делает русские с городами, где живут преимущественно русское население? Ещё тупая злость, когда при заходе в территорию противника, простых жителей грабит и убывает. У Гитлера такое не было.
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20.03.2022 23:31 Ответить
 
 