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эвакуация (1751) Верещук (470)

Из 7 гуманитарных коридоров сегодня сработали 4, всего за сутки эвакуировано 7 295 человек, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию о количестве эвакуированных сегодня украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время брифинга.

Донецкая область: 3985 граждан выехали из Мариуполя в Запорожье.

Завтра с утра в направлении Мариуполя для дальнейшей эвакуации планируется отправить около 50 автобусов. Основной город посадки в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом.

В Бердянске действует горячая линия для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье

+38 050 439 75 29, 3-62-76, 3-52-52

Завтра планируется эвакуация мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов, в частности, из Мелекино.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, двигающиеся в Запорожье

Адреса для дозаправки: проспект Восточный 4а, Мелитопольское шоссе 87б

Также читайте: Из Бердянска в Запорожье выехали еще около 800 мариупольцев

Киевская область:

из села Бобрик в Бровары эвакуировали 2000 человек
Из Тарасовки в Бровары - 1310 человек
С Бородянки в Белую Церковь - эвакуация была снова сорвана оккупантами

Харьковская область:

Удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань

В поселок Мала Рогань доставка была сорвана. Оккупанты планировали захватить гуманитарный груз.

Гуманитарная колонна для города Волчанск была захвачена оккупантами. На сегодняшний день пропала связь с 6 людьми - 5 водителей и 1 врач. Украина ведет переговоры о возвращении своих граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возвращает платный проезд на часть направлений, эвакуационные поезда останутся бесплатными
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ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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20.03.2022 23:05 Ответить
Плюс нагодоване угрупування орків у Харківській області. Верещучка скромно промовчала про це...
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20.03.2022 23:26 Ответить
і що робити, кинути своїх помирати з голоду, щоб оркам хавчик тільки не дістався? ну...оркі так би й зробили би.
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20.03.2022 23:46 Ответить
людям все равно ничего не досталось, а орков верещучька уже прикормила, ещё и заранее сделала анонс что конвои будут захвачены..
уберите эту дуру и поставьте военного, верещучька не справляется, парится и много болтает, особенно про пленных..
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21.03.2022 00:06 Ответить
 
 