Из 7 гуманитарных коридоров сегодня сработали 4, всего за сутки эвакуировано 7 295 человек, - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию о количестве эвакуированных сегодня украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время брифинга.

Донецкая область: 3985 граждан выехали из Мариуполя в Запорожье.

Завтра с утра в направлении Мариуполя для дальнейшей эвакуации планируется отправить около 50 автобусов. Основной город посадки в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом.

В Бердянске действует горячая линия для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье

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Завтра планируется эвакуация мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов, в частности, из Мелекино.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, двигающиеся в Запорожье

Адреса для дозаправки: проспект Восточный 4а, Мелитопольское шоссе 87б

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Киевская область:

из села Бобрик в Бровары эвакуировали 2000 человек

Из Тарасовки в Бровары - 1310 человек

С Бородянки в Белую Церковь - эвакуация была снова сорвана оккупантами

Харьковская область:

Удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань

В поселок Мала Рогань доставка была сорвана. Оккупанты планировали захватить гуманитарный груз.

Гуманитарная колонна для города Волчанск была захвачена оккупантами. На сегодняшний день пропала связь с 6 людьми - 5 водителей и 1 врач. Украина ведет переговоры о возвращении своих граждан.

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