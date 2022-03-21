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Ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может, – Верещук ответила Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответило на ультиматумы России о сдаче Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Так, глава министерства Ирина Верещук рассказала, что Министерство обороны РФ обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такие же письма направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не произошло. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России , и что это взятие в заложники людей", - отметила она.

По словам министра, Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.

"Ни о каких сдачах, сложение оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор".

Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и это реальное взятие в заложники людей", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й вам": Мэрия Мариуполя отказалась сдать город России
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Топ комментарии
+21
ну що побачили мир в очах маньяка ?
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21.03.2022 01:26
+17
РФ - країна нелюдів, терористів, мерзотників, вбивць та гвалтівників.
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21.03.2022 01:26
+11
Саме так діють терористи!

І цей лист повинен бути ще одним документом в Гаазі!
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21.03.2022 01:29
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РФ - країна нелюдів, терористів, мерзотників, вбивць та гвалтівників.
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21.03.2022 01:26 Ответить
Рабсєйская *********.
КРАЇНА НЕВГАМОВНИХ ПІДАРАСІВ.
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21.03.2022 02:40 Ответить
ну що побачили мир в очах маньяка ?
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21.03.2022 01:26 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 01:26 Ответить
Кацапи нагліють з кожним часом все більше і більше 😠

Вимагають су @ ки віддати ім Маріуполь - це вже занадто , мразі ви
чортові 😠
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21.03.2022 01:29 Ответить
А це може казати тільки про одне - часу в них все меньше та меньше. Наші ЗСУ його значно скорочують кожного дня.
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21.03.2022 01:49 Ответить
Саме так діють терористи!

І цей лист повинен бути ще одним документом в Гаазі!
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21.03.2022 01:29 Ответить
орки не понимают украинцев, и бредят, что украинцы сломаются, как сломались и сдались бы они.. такое варварство, которое устроили орки с мирными красивыми городами Украины и мирным населением - вызывают ещё большую ярость и стойкость украинцев..
украинцы, ее ЗСУ уже похоронили "славу" русской армии, превратив ее в потешную, похоронят и рф..
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21.03.2022 01:32 Ответить
И рашисты вроде предлагали нашей армии в Мариуполе сложить оружие и типа их выпустят - все прекрасно помнят,как эти черти "выпустили" наших солдат из котлов в 2014 - расстреляли со всех сторон, мрази.
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21.03.2022 01:41 Ответить
Так подойдет?

"Х#й вам": Мерія Маріуполя відмовилася здати місто Росії
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21.03.2022 01:55 Ответить
Вбивати цапів без жалю!Це єдине, що звільнить Україну!
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21.03.2022 01:44 Ответить
Если мы не можем ему помочь.
И там нет еды, боекомплектов, резервов
Чем, кем и как защищать насущный вопрос
То время которое дал мариуполь
Можно было сделать новую линию обороны
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21.03.2022 07:49 Ответить
Руководитель Первого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко рассказал, что «дал указание своим врачам кастрировать пленных российских солдат».
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21.03.2022 08:54 Ответить
А вона вповноважена таке казати?
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21.03.2022 10:22 Ответить
 
 