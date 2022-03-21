РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16180 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
11 342 24
Бердянск (401) порт (678) Клименко Андрей журналист (59)

Россия начала использовать порт оккупированного Бердянска как логистический хаб для обеспечения своей армии, - журналист Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

Россия начала использовать порт Бердянск как логистический хаб для снабжения своей военной группировки, которая находится в Херсонской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Новому времени заявил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его словам, из порта вывели несколько коммерческих судов для того, чтобы использовать причалы Бердянского порта.

Комментируя факт того, что из морского порта в Бердянске исчезли пять кораблей с зерном, Клименко отметил: "Эти пять кораблей коммерческих судов нескольких стран. Они были выведены три дня назад из порта Бердянск. В настоящее время они находятся в Азовском море, стоят на якоре у входа в Керченский пролив и никуда не двигаются.Была информация, что они загружены зерном, хотя данные автоматизированной информационной системы не показывают, что они имеют груз на борту.Я думаю, что правду мы узнаем только тогда, когда им будет разрешено выйти из Керченского пролива и пойти по назначению.

Но можно с абсолютной уверенностью сказать, что Российская Федерация начала использовать порт Бердянск как логистический хаб для снабжения своей военной группировки, которая находится в Херсонской и Запорожской областях – в южной части. Поскольку корабли занимали место у причалов, их освободили для того, чтобы туда могли подходить корабли снабжения. Их просто оттуда выгнали, чтобы использовать причалы Бердянского порта.

Также читайте: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Є, в трасі Миколаїв-Кропивницький. Там їх не один десяток.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:32
+13
Коли щось виглядає як зрада, поводиться як зрада, смердить як зрада, то це і зрада. Маразм - цього не помічати. Маразм, або, швидше саботаж. Як, заразом, закатана в асфальт ракетна програма, справа Цемаха, Вагнери, клістрони, бронежилети, посадки по тюрмах волонтерів, ветеранів, бойових генералів, справа проти Пашинського за передачу експортних "Стугн" на фронт і багато чого іншого.
показать весь комментарий
21.03.2022 02:29
+12
Удивительно...такое десантоопасное направление и никто не оборонял, ничего не заминировано...
Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть один "Нептун" есть? Он бьёт на 280 км - можно куда-нибудь подъехать и ********** хоть одну лодку, на которой они подплывают с припасами?
показать весь комментарий
21.03.2022 01:29 Ответить
Є, в трасі Миколаїв-Кропивницький. Там їх не один десяток.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:32 Ответить
Більше ніж один закопані в великекрадівництво , дороги і по уси їздять їх задоволення орки, а зедрузі заробили мільйони і зараз в Європі
Пам'ятаєте як хтось сказав, що можна збільшити війська, але він не зможе будувати дороги !!!?
показать весь комментарий
21.03.2022 07:53 Ответить
а еще лучше крымскй мост
показать весь комментарий
21.03.2022 10:12 Ответить
Во-первых - объект гражданской инфраструктуры.
Во-вторых - уже оккупирован широкий сухопутный коридор от лднр к Крыму, у нас даже при желании нечем достать до моста.
В-третьих - мост 100% защищён передовым кацапским ПВО.
Так что, "отдел фантастики - на другом этаже".
показать весь комментарий
21.03.2022 13:39 Ответить
гражданской ну и что? кацапы не смотрят на это, да и нептуна какого нибудь найти можно
показать весь комментарий
21.03.2022 15:32 Ответить
За то, что кацапы не смотрят на это, на них накладывают немаленькие санкции и называют их предводителя военным преступником.
показать весь комментарий
22.03.2022 01:45 Ответить
Удивительно...такое десантоопасное направление и никто не оборонял, ничего не заминировано...
Такое ощущение, что если Одессу готовили к обороне, то Бердянск и Мелитополь готовили к сдаче.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:33 Ответить
вопросы к мерам и депутатам местным что они делали после начала вторжения кацапов?
показать весь комментарий
21.03.2022 02:57 Ответить
Раздачу оружия и минирования делают не депутаты и не мэры
показать весь комментарий
21.03.2022 03:44 Ответить
А де спротив, партизани в інші прояви?
показать весь комментарий
21.03.2022 07:54 Ответить
наглость этих варваров не знает границ..
оккупировать, ограбить и оболгать - это история и традиции россии, которую справедливо кончит Украина..
показать весь комментарий
21.03.2022 01:36 Ответить
Вові треба було воду і коридор в Крим суходолом. Програма мінімум. Тому і виходи з Криму розмінували, і зброю для ТРО з Півдня забрали.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:38 Ответить
А солдатів його пачками ложать випадково. Не розганяйте зраду. По всіх помилках будуть запитання до влади, але після нашої перемоги. Ця вся конспірологія віддає маразмом.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:45 Ответить
то розходний матеріал окупантів валяється для досягенння мети, як дрова для пічі, не має значення скільки там дров
показать весь комментарий
21.03.2022 01:49 Ответить
Коли щось виглядає як зрада, поводиться як зрада, смердить як зрада, то це і зрада. Маразм - цього не помічати. Маразм, або, швидше саботаж. Як, заразом, закатана в асфальт ракетна програма, справа Цемаха, Вагнери, клістрони, бронежилети, посадки по тюрмах волонтерів, ветеранів, бойових генералів, справа проти Пашинського за передачу експортних "Стугн" на фронт і багато чого іншого.
показать весь комментарий
21.03.2022 02:29 Ответить
Я не кажу не звертати увагу. Я кажу проте що зараз увесь час говорити на зливають це нонсенс. Хотіли би злити вже давно на мирову пішли би.
показать весь комментарий
21.03.2022 09:19 Ответить
Звідки інфа про розмінування?
показать весь комментарий
21.03.2022 02:49 Ответить
окупанти закріпили плацдарм, добровільно вони звідти не підуть.
показать весь комментарий
21.03.2022 01:47 Ответить
Наявність забу зовсім не означає, що там буде що переміщати. Справа не у хабі. От з Криму під Миколаїв у них є змога переміщати все, що хочуть. І як це сприяло взяттю Миколаєва? Ніяк!
показать весь комментарий
21.03.2022 01:52 Ответить
По півдню багато питань.
показать весь комментарий
21.03.2022 02:50 Ответить
Так само багато питань по Білорусі.Це вже занадто.Всі прикордонні аєродроми білорусі повинні бути знищені як і війскові бази.
показать весь комментарий
21.03.2022 02:52 Ответить
 
 