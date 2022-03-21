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Мариуполь (5562) эвакуация (1751) Верещук (470)

Оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей. Это терроризм, – Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию, что оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Верещук возмутилась, что Россия стала красть и вывозить наших людей из Мариуполя в РФ.

"Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно вывезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", - заявила она.

Ранее российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанты якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й вам": Мэрия Мариуполя отказалась сдать город России
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Топ комментарии
+25
Так чому не вивезли дітей у першу чергу?!!Ви що думали ,що "хлопчики "кацапськи то люди? Якісь дивні дії з ціми слугами, перед вторгненням заривають випуск "Грому" що майже був готовий до використання, розмінують прохід з Криму, дітей донетчини вирішили вивозити коли вже місто у осаді, гумконвой просувають коли ще зранку було попередження ,що колону будуть атакувати...Чи дурні ,чи вороги.
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21.03.2022 02:20
+15
То, что ***** - террорист, знает весь мир. Украина знает это с 2014 года. А для Верещук, вижу, это является новостью. Вас предупредили о вторжении. Почему не приняли меры? Почему не взорвали мосты? Почему не вывезли детей и не сделали запас продуктов?
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21.03.2022 03:49
+11
Я вообще не понимаю, почему с тех территорий, которые были под ударом, нельзя было эвакуировать детей, зоопарки и так далее. Если не хотели паники, могли бы сделать это как-то тайно или под каким-то предлогом. Вопрос разминирования территории с Крыма отдельно очень интересный.
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21.03.2022 02:37
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Не забываем и о том что кацапы не просто вывозят украинцев, а и завозят свою вату в Украину. Нужно будет выбрасывать эту нечисть обратно.
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21.03.2022 02:12 Ответить
Так чому не вивезли дітей у першу чергу?!!Ви що думали ,що "хлопчики "кацапськи то люди? Якісь дивні дії з ціми слугами, перед вторгненням заривають випуск "Грому" що майже був готовий до використання, розмінують прохід з Криму, дітей донетчини вирішили вивозити коли вже місто у осаді, гумконвой просувають коли ще зранку було попередження ,що колону будуть атакувати...Чи дурні ,чи вороги.
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21.03.2022 02:20 Ответить
я дуже погоджуюсь з вами. діти з діт будинків це окрема тема. Я навіть не можу уявити скільки цих дітей та скільки ще повинно вивозити їх. Тількі 2 або 3 раза щось казали в новинах що якісь дит будинкі вивозили з Ворзеля та сум та і все. А про Маріуполь нічого. Та ще скільки їх... вони в кожному місті та області, мабуть не один, а декілька. Та мін соц політики( а це їх відповідальність) зовсім мовчать, що з дітьми да де вони. тільки зараз про Маріуполь дит будинкі заговорилии... жах. бідні діти. В Україні дуже багато дітей в дит будинках. Ні в одній країні немає стільки як в Україні. та тепер бідні діти потерпають від війни та ще і батьків немає ,та ще бідні вихователі які повинні з дітками бути зараз, та не своїми сім'ями. дуже сумно
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21.03.2022 02:42 Ответить
Стільки країн виявиявили бажання прийняти українських діточок.Маленькі та беззахістні ,перелякані крихітки ,а наразі в Маріполі не тільки війна, блокада,немає що їсти,немає водички, одна дитинка померла без води,ви собі це уявляєте,дитина помирала просила пити, як можна було кинути там дітей,це страшний злочин! В мене не вистачає слів як це назвати.
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21.03.2022 02:49 Ответить
так я знаю, я про це постійно думаю. в мене синок 2 рочки тому я ще острійше це відчуваю. Я сама писала писала щоб діток привезли до америки та ще іньши країни. Стільки Українців тут взяли би хоч тимчаово діток. Та нічого, ніякого результату. Я іноді блокую себе щоб не думати про це бо як почну уявляти що там з дітками то мені дуже погано морально.
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21.03.2022 02:55 Ответить
Вже могли б вивезти бідних дітей потихеньку, а не оголошувати про це Росію, як тільки українська влада просить про зелений коридор так одразу російські війська починають обстрілювати цей коридор. Я розумію, що деякі люди не хотіли виїжджати, боялися на свої будинки і квартири, це їх рішення, але дітей, які залежать від держави, треба було вивезти в перші дні війни. Це просто злочин української влади, а не недбалість чи не розуміння моменту.
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21.03.2022 03:55 Ответить
Це все злочины расьянцев. Шо це вы набігли тут всі з омерики з тезою "Ворог не в Кремлі, ворог в Києві?"
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21.03.2022 09:16 Ответить
Звідки ви взяли, що я написала, що Ворог у Києві? ворог сидить у буркері, а його холуї розстрілюють наші міста. А дітей з дитячих будинків треба було вивезти з початку війни, коли побачили, що Маріуполь потрапляє під такий обстріл і оточення ворогів. Ми тут в Америці робимо що можемо, щоб допомогти нашій Батьківщині. Може бути навіть більше, ніж ви самі.
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27.03.2022 04:11 Ответить
Мабуть, ***** їх в пуп цьомати хоче. А може і щось гірше.
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21.03.2022 02:38 Ответить
У них з дитбудинківців вирощують гарматне м'ясо
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21.03.2022 05:25 Ответить
Я вообще не понимаю, почему с тех территорий, которые были под ударом, нельзя было эвакуировать детей, зоопарки и так далее. Если не хотели паники, могли бы сделать это как-то тайно или под каким-то предлогом. Вопрос разминирования территории с Крыма отдельно очень интересный.
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21.03.2022 02:37 Ответить
Ви уявляєте що таке евакуація Зоопарку ?
Хоч один приклад приведіть коли й де евакуювали зоопарк ?!

То ж вам не канарейку первести .
А наприклад крокодилів як й через скільки вони зконають на лютому морозі ?
Або гепопотами . Носорогів . Або африканський слон .
Спробуйте альфа самця горили одягнути в зимову хутру ?!
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21.03.2022 03:07 Ответить
Дітей вдягнути простіше.
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21.03.2022 05:40 Ответить
Мабуть вивести одного слона це по об"єму робіт й грошам все одно , що цілий дитячий садочок вевести .

Ось й як Ви думаєте , що зробили би раніше ?!
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21.03.2022 03:09 Ответить
green власть в том числе и местная просто наплевала на жизни некоторых украинцев
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21.03.2022 03:10 Ответить
Евакуаціями війну не виграти.До речі, ви за кого голосували , за яку партію, за якого президента?
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21.03.2022 09:24 Ответить
Пані Верещук , назовіть хоч щось одне , що коять орки , що не називається словом терорізм ?!

1. Бомбити пологовий ФАБ-500 ?!
2. Стріляти з арти по багатоверхівкам ?!
3. Зруйнувати драматичний театр ФАБ-1000 ?!

15 тисяч загиблих мирних громадян що це , якщо не терорізм !
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21.03.2022 02:59 Ответить
То, что ***** - террорист, знает весь мир. Украина знает это с 2014 года. А для Верещук, вижу, это является новостью. Вас предупредили о вторжении. Почему не приняли меры? Почему не взорвали мосты? Почему не вывезли детей и не сделали запас продуктов?
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21.03.2022 03:49 Ответить
Почему с Днепра не выдвинулись войска, чтобы пробить коридор для Мариуполя???
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21.03.2022 04:22 Ответить
Ви розумніші за ЗСУ? Гляньте на карту, на відстань. Врахуйте, що з повітря там підтримка неможлива.
Ваші пропозиції яким шляхом перекинути туди війська, щоб вони дійшли боєздатними.
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21.03.2022 04:30 Ответить
почему у Украины так мало войск??? война идет столько лет и очевидно было, что нужно численность войск довести до миллиона человек и 2 миллиона резерва иметь, как в 1991 году было у Украины. Так эти предатели во власти еще и сокращали Армию - это диверсия против Украины и за это должно быть страшное наказание. Сейчас должна проходить тотальная мобилизация и максимальное увеличение войск и нужно активно по миру вести пропаганду по набору наемников! Украине ПВО и ПРО и противокорабельное вооружение нужно получить, чтобы не только сбивать ракеты и самолеты, а и уничтожать места откуда производятся запуски ракет. На Западной Украине должна быть готова Армия быть вторая численностью не меньше 500 тысяч человек и ей нужно двигаться в атаку и захватывать низ Украины и включая Крым и подкрепляясь Армиями с других городов. Идти на Одессу и оттуда двигать на Крым и это заставит войска РФ отодвигать на помощь к Крыму и с Центра атаковать их и в это время уже вторая Армия должна будет вести наступление на Крым и должен быть взорван весь флот России и Крымский мост, а под численностью наступления и его скорости удастся захватить Крым с всеми вооружениями и с Крыма выдвигаться в сторону востока Украины соединившись с Армией с центра и вести захват восточной Украины и двигаться на Харьков и потом на Киев и с Киева идти в атаку в сторону Харькова на встречу своим войскам взяв в окружение русских и разбив их и затем двигаться в сторону чернобыля. И все это время продолжать проводить мобилизацию и формирование наемников и все время посылать их усиливать подконтрольные города Украине!
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21.03.2022 05:09 Ответить
Чудовий план, напишіть його в Генштаб, а то на вашу думку там сидять йолопи, які в військовій справі взагалі не тямлять.
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21.03.2022 05:24 Ответить
Гидота.
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21.03.2022 05:00 Ответить
Дитячі органи дуже дорогі. Ота кацапська "доктор Ліза" сотні кацапських дітей і врятувала, органами дітей з Донбасу.
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21.03.2022 06:37 Ответить
Были бы её собственные, вывезла бы ещё 24 февраля.
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21.03.2022 07:39 Ответить
это чтобы картинку создать что раssеюшка о детях заботится
они любят на публику лживые репортажи снимать
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21.03.2022 07:49 Ответить
Был бы я ребенком, то лучше бы сдох от снаряда чем меня депортировали в парашу.
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21.03.2022 09:39 Ответить
Та ты и взрослым в Крым поедешь. Особенно в сопровождении БТР-ов песочного цвета! Кстати, среди уезжающих на своих авто с номерами АН я пожилых людей и не увидел...
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21.03.2022 10:58 Ответить
 
 