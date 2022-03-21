Оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей. Это терроризм, – Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию, что оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Верещук возмутилась, что Россия стала красть и вывозить наших людей из Мариуполя в РФ.

"Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно вывезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", - заявила она.

Ранее российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанты якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й вам": Мэрия Мариуполя отказалась сдать город России