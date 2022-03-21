Оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей. Это терроризм, – Верещук
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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала информацию, что оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Верещук возмутилась, что Россия стала красть и вывозить наших людей из Мариуполя в РФ.
"Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно вывезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", - заявила она.
Ранее российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанты якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.
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Хоч один приклад приведіть коли й де евакуювали зоопарк ?!
То ж вам не канарейку первести .
А наприклад крокодилів як й через скільки вони зконають на лютому морозі ?
Або гепопотами . Носорогів . Або африканський слон .
Спробуйте альфа самця горили одягнути в зимову хутру ?!
Ось й як Ви думаєте , що зробили би раніше ?!
1. Бомбити пологовий ФАБ-500 ?!
2. Стріляти з арти по багатоверхівкам ?!
3. Зруйнувати драматичний театр ФАБ-1000 ?!
15 тисяч загиблих мирних громадян що це , якщо не терорізм !
Ваші пропозиції яким шляхом перекинути туди війська, щоб вони дійшли боєздатними.
они любят на публику лживые репортажи снимать