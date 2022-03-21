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"Они любят войну": Создан сайт с перечнем звезд и политиков, поддерживающих Путина

Новости Цензор.НЕТ Общество

путін

В Украине создали веб-сайт со списком звезд, поддерживающих президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На веб-сайте theylovewar.com  есть перечень из артистов, инфлюэнсеров и политиков, которые не выступили против войны в Украине или же откровенно поддержали действия Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские военные не хотят воевать: Украина предлагает им сдаваться в плен, - Минобороны

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Топ комментарии
+36
И в первых рядах Лорачиха, голубка мира понимаешь. Не напелась ещё на корпоративах птицефабрики, курва...
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21.03.2022 03:08
+33
Бегает по магазинам и скупает последние косметички.
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21.03.2022 03:20
+30
Надо на этих ублюдков объявить сафари. Любыми средствами, даже браконьерскими, даже в сезон спаривания
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21.03.2022 03:03
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Надо на этих ублюдков объявить сафари. Любыми средствами, даже браконьерскими, даже в сезон спаривания
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21.03.2022 03:03 Ответить
🤣

Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах,
а добрі в добрих.
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21.03.2022 04:28 Ответить
Ловят украинец и москаль рыбу на удочки. Стоят, не клюет... Вдруг у москаля и украинца одновременно начинает клевать. Вытягивают удочки - а там золотая рыбка. Причем москаль поймал рыбку за губу, а украинец за хвост. Золотая рыбка говорит:
-Ничего не знаю, кто там меня поймал, у вас есть 3 желания, делите как хотите.
Ну русский и говорит украинцу:
-Я ж ее по нормальному поймал, а не за хвост, так что мне 2 желания, а тебе одно.
Украинец думает:
-Всегда это москали нас, украинцев, надурят, и говорит - согласен.
Москаль думает, что-бы такого загадать, и говорит:
-Хочу, что-бы во всей России ни одного хахла не было.
Сказано - сделано. Еще желание есть! Москаль думает - это ж хохлы сейчас назад в Россию попрут, и говорит:
-Хочу, что бы вокруг всей России забор, нет, стена бетонная стояла, высотой 20 метров, и шириной 4 метра. И что-бы ни одной щелечки не было.
Сказано - сделано.
Пришла очередь украинца. Он стоит и думает, чего б такого загадать. И спрашивает в золотой рыбки:
-А шо, во всей России ото нет даже одного нормального украинца?
-Нет,- отвечает золотая рыбка.
-А шо,- опять украинец спрашивает-, в той стене даже маленькой щелочки нету?
-Нету,- отвечает золотая рыбка.
-Ну, то заливай все это дело бетоном.
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21.03.2022 05:43 Ответить
🤣
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!ъ
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21.03.2022 05:52 Ответить
!!!
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21.03.2022 07:05 Ответить
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21.03.2022 11:09 Ответить
И в первых рядах Лорачиха, голубка мира понимаешь. Не напелась ещё на корпоративах птицефабрики, курва...
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21.03.2022 03:08 Ответить
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно.
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21.03.2022 05:41 Ответить
Працюємо у цьому напрямку!!! 💛💙💪✌🇺🇦
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21.03.2022 09:28 Ответить
О, а где тот хмырь "Хирург" который на амерском мотоцикле гасал и всё русское прославлял? В армии или сдулся?
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21.03.2022 03:11 Ответить
Бегает по магазинам и скупает последние косметички.
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21.03.2022 03:20 Ответить
І підгузники.
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21.03.2022 03:53 Ответить
Підори **********
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21.03.2022 03:11 Ответить
Какой-то сайт блдей на выезд.
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21.03.2022 03:21 Ответить
Вони підтримують чорта.
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21.03.2022 03:14 Ответить
Я думаю этот список неполный: в нём лишь граждане параши и их пятая колонна в Украине. Наверняка таковые существуют и в других старанах.
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21.03.2022 03:16 Ответить
Помните российского ублюдка актера пореченкова пострелявшего в Украине?
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21.03.2022 03:22 Ответить
Пам'ятаємо, стріляв по наших військових у касці та жилеті з написом "преса", погань російська.
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21.03.2022 03:29 Ответить
Щось падло замовкло.
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21.03.2022 03:32 Ответить
може здохло?
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21.03.2022 04:27 Ответить
И не только его, картавого Охлобыстина тоже помню. А вот Газманов таки шикарно пролетел мимо недавно мимо еврейского граждантва, дурачок.
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21.03.2022 10:58 Ответить
Так он татарин мусульманин,какое нах еврейство?Такого сверхцинизма Израиль не смог терпеть
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21.03.2022 15:16 Ответить
Подивилася на ці пики, від росіян нічого хорошого очікувати не доводиться, але співочі пики, особливо ці співачки ротом під українським прапором заслуговують на кримінальні справи в Україні. Мразі.
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21.03.2022 03:27 Ответить
Российская актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время оправдала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, вместе с детьми переехала в Латвию. Знаменитость призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.
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21.03.2022 03:49 Ответить
шлюха
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21.03.2022 04:56 Ответить
Смаженим запахло. Он Єгорова також "прозріла".
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21.03.2022 05:28 Ответить
Єгорова ватна по суті, їй потрібно просто продовжити термін дії паспортів.
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21.03.2022 09:27 Ответить
когда сирию бомбили они
она как защитница детей не видела сколько детей погибало под бомбами
целеноправленно бомбили дома и больницы, школы, зернохранилища
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21.03.2022 07:45 Ответить
Надіюсь що наші латвійські друзі повернуть це створіння на Московію, перекинуть через кордон з її вилупками.
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21.03.2022 07:48 Ответить
Не повернуть. Вона зараз активістка проти війни і *****.
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21.03.2022 13:12 Ответить
Дурна робота. Ніхто до кінця недочитає. Краще створити сайт тих хто проти війни. Одна сторінка. І все.
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21.03.2022 04:01 Ответить
Поддерживать убийство более сотни детей. Это как надо опустится до ниже плинтуса...
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21.03.2022 04:05 Ответить
Что то я не наблюдаю бригадира-пуйлососа Безрукоа?
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21.03.2022 04:21 Ответить
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21.03.2022 04:23 Ответить
Сайт-гівно.Хайпожерство.Що оформлення рукожопе,й наповнення,-й десятої частини немає.
А якщо не підтримують путіна,але за війну ?Чи за путіна,але проти війни ?
Досить вже розбиратись в сортах лайна.
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21.03.2022 05:42 Ответить
ХТО КОГО ПІДТРИМУЄ-ТОЙ САМ Є ТИМ...
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21.03.2022 06:06 Ответить
Почитал, от некоторых фамилий до сих пор тошнит, будто вернулся в прошлое. Помню как в нулевых, по телеку, особенно на г+г валом шли кацапские сериалы про ментов, эстрада, ********* концерты типа Аншлага и прочее.
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21.03.2022 06:10 Ответить
Хорошо что за последние 10 лет в Украине этого дерьма почти не осталось.
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21.03.2022 06:12 Ответить
Вони ******* грошенята, які заляпані кров'ю. А від війни ці тварини в пір'ї сидять дуже далеко.
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21.03.2022 06:21 Ответить
Для мене всі певці ротом з Мордору вмерли назавжди! Гарні певці хай пливуть в гарних гробах а погані в поганих. Крапка.
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21.03.2022 06:45 Ответить
Не бачу в списках Ротару, що скакала перед Кадировим!
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21.03.2022 06:53 Ответить
я бы назвал список русский корабль 🤣
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21.03.2022 07:27 Ответить
они любят человечину а не войну .Эти упыри никогда не напьются до сыта крови . Им всегда её будет мало . Их просто надо уничтожать и не давать возродиться снова .
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21.03.2022 07:49 Ответить
не списки составлять а дела уголовные заводить надо, выносить приговор заочно и в интерпол на розыск подавать, иуд гражданства лишать
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21.03.2022 07:56 Ответить
Треба всіх відправляти на концерт до Кобздона...
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21.03.2022 08:25 Ответить
цікаво, що "Мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні." - це фішка Артура Пірожкова. Як Ревва виходить за сцену, то, що, одразу заявляє, що "в отлчіє от гражданіна Пірожкова я, Александр А. Ревва сецело и полностью осуждаю путина и агрессию протів Украіни!"?
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21.03.2022 08:41 Ответить
Я тут думаю слід притягнути до відповідальності так званого журналіста ,а насправді шахрая Гордона тридцять років ця паскуда возвеличувала діячів рос. культури і принижував все украінське.
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21.03.2022 08:42 Ответить
этого мало...в этот перечень обязательно нужно включитьб западных политиков и западные фирмы.которые продолжают работать в России.Этот сайт должен иметь международный уровень
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21.03.2022 09:00 Ответить
Соломойша, мух надо отдельно от котлет ,давай еще сюда внесем спортсменов и слесарей
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21.03.2022 15:24 Ответить
Гаркавый, спортсмены уже внесены как плательщики налогов в стране-агрессоре..А слесари-не банкиры и воротилы бизнеса,пусть чинят русские унитазы,если нет гордости и чести
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21.03.2022 16:33 Ответить
А мой некогда любимый исполнитель Шнур что думает? Всегда думал что он здравомысляший и хороший человек несмотря на свой имидж, но по новостям только про одного певца с чистой душой Макаревича слышно.
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21.03.2022 09:03 Ответить
Шнур ************! Керує RTvi!
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21.03.2022 09:32 Ответить
Кампания невяличка, але бардзо ганарова... Суки, ***....и, проституты.
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21.03.2022 09:09 Ответить
А что поделаешь им Турция, Грузия, Израиль, Египет, ОАЕ и Таиланд не закрыли границы для Туризма и они дальше могут путешествовать. И там покупать все санкционные продукты. К сожалению самые богатые в рф как жили хорошо так и будут.
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21.03.2022 09:42 Ответить
Навіщо виділяти якихось кацапів ? Пожиттєвий бан має бути тотально для всіх, тим більше, що кордони з Парашею мають бути закриті теж пожиттєво. А от по колаборантам має бути повна база, вони мають бути позбавлені громадянства і їх мають прибрати з соціальної бази країни - жодних документів, жодних виплат, жодних пенсій у майбутньому
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21.03.2022 10:47 Ответить
Чому досі в Україні немає механізму позбавлення громадянства? Усім цим куйкам и опзжоперам треба оптом скасувати паспорти!
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21.03.2022 11:01 Ответить
Да, многие разочаровали, и это было неожиданно. Особенно Машков и его патетичное выступление на пропутинском концерте. А уж то, что Гагарина "Кукушку" Цоя пела там же, это вообще за гранью. Цой, наверное, в гробу перевернулся...
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21.03.2022 11:08 Ответить
Таки так :
Ані Лорак - буковинка , може лишнього не болтала , але в рос.Криму - співала !
Світлана Лобода - києвлянка - решта -//-
Таісія Повалій - києвлянка , вирішила - що в московії вигідніше , але в рос.Крим не поїхала...
Решта артистів - нічого путнього - дріб"язок

Політики :
Нестор Шуфрич -
Євген Мураєв -
Ілля Кива -
Олена Бондаренко - туда ж...
Решта - ніякі не політики

А де - Медведчук , Юрій Бойко , Льовочкін , Михайло Добкін , Ківалов , Королевська , Новинський , львів"янин Шурма , Дмитро Табачник , Наталя Вітренко , Петро Симоненко , Володимир Литвин і т.д.
Продовження списку - за вами .... Успіхів !
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21.03.2022 13:38 Ответить
Да продолжать можно бесконечно. Большинство молчит. Или лепит квадрат Малевича в инсте и стыдливо закрывает комментарии. А чО делать? Кино, спектаклей, концертов сейчас станет в разы меньше,да и те внутри страны будут. А жить хорошо хочется, вот и стараются место у кремлевской кормушки застолбить)
Вон Белоника (Ника Белоцерковская) открыто высказалсь за Украину и очень жестко. Так на неё уже в России дело завели, до 10 лет светит.
P.S.: Глянула на фотку Семенович, как пообвисли у неё "искандеры"
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22.03.2022 00:49 Ответить
Так Лобода же, вроде как, схаменулась? Четвертую неделю в инстаграме горькие слезы льет.
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21.03.2022 11:29 Ответить
там є одна персона з цікавим поганялом -бездарь. Одне цікаво а у якій сфері вона бездарь ? Якщо в тій про яку думаю, то її підтримка ***** в тему.
А в основному, там "сексуально озабочені", не словянського походження, тунеядці та тунеядки.
Ну а Співак, ну чисто одесит, завтра скаже -ви мене не так зрозуміли. Але тоді, коли поци з Брайтон бічу, корешки самого Трампа, як семен Кислінський, дадуть відмашку.
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21.03.2022 17:19 Ответить
 
 