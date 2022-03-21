"Они любят войну": Создан сайт с перечнем звезд и политиков, поддерживающих Путина

В Украине создали веб-сайт со списком звезд, поддерживающих президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На веб-сайте theylovewar.com есть перечень из артистов, инфлюэнсеров и политиков, которые не выступили против войны в Украине или же откровенно поддержали действия Владимира Путина", - говорится в сообщении.

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