19 631 10
Погибли 4 человека и 1 человек травмирован в результате вражеских обстрелов в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Подольском районе столицы в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека и 1 человек травмирован.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
В 2.18 спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.
В ГСЧС отмечают, что на месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 спасателя личного состава.
"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", - сообщают спасатели.
Топ комментарии
+15 Вячеслав Crane
показать весь комментарий21.03.2022 06:37
+10 Саша ТРОЯ
показать весь комментарий21.03.2022 06:36
+5 Саша ТРОЯ
показать весь комментарий21.03.2022 06:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Смерть ворогам!
Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
Власть Боевые действия на Украине
Минобороны РФ объявило о разгроме батальона «Донбасс»
20.03.2022 20:46
50