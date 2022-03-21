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Погибли 4 человека и 1 человек травмирован в результате вражеских обстрелов в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київ

В Подольском районе столицы в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека и 1 человек травмирован.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

В 2.18 спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

В ГСЧС отмечают, что на месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 спасателя личного состава.

"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", - сообщают спасатели.

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Топ комментарии
+15
Ті, що не прийшли, теж вбивці, вони майже усі підтримують свого фюрера.
Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
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21.03.2022 06:37
+10
Тепер це стосується взагалі кожного росіянина, не тільки кацапів і не тільки військових і не тільки в рашці.
Смерть ворогам!
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21.03.2022 06:36
+5
Вони і про Київ заявляли, що за 3 дні візьмуть- і що, і де?
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21.03.2022 06:33
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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21.03.2022 06:13 Ответить
Тепер це стосується взагалі кожного росіянина, не тільки кацапів і не тільки військових і не тільки в рашці.
Смерть ворогам!
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21.03.2022 06:36 Ответить
Ті, що не прийшли, теж вбивці, вони майже усі підтримують свого фюрера.
Нормальний етногенез цього кодла так і не відбувся, вийшло сатанинське плем'я, сенсом життя якого є вбивство і поневолення вільних народів.
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21.03.2022 06:37 Ответить
В комментах орки пока веселятся, надо еще их тыщ 50 замочить, чтобы немного поменять их настроение
Власть Боевые действия на Украине
Минобороны РФ объявило о разгроме батальона «Донбасс»

20.03.2022 20:46
50
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21.03.2022 06:21 Ответить
Пишите им, что голод скоро будет, пусть запасы делают!
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21.03.2022 06:33 Ответить
с запасами там плохо дело - их месяца на два. Более дальновидные скупают капканы, дробь и рыболовные снасти.
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21.03.2022 07:18 Ответить
Вони і про Київ заявляли, що за 3 дні візьмуть- і що, і де?
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21.03.2022 06:33 Ответить
Не поширюй ворожу пропаганду.
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21.03.2022 07:07 Ответить
там нет батальона «Донбасс», мелют шо хочут
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21.03.2022 07:24 Ответить
Господи, коли ж ці маньяки будуть засуджені в Гаазі...
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21.03.2022 06:40 Ответить
 
 