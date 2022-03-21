Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 6:00 21 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи. В то же время, фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. С целью оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства", - отметили в Генштабе.

Также смотрите: Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО

Кроме того, фиксируются редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой громады уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола возрастом от 18 до 60 лет для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Сохраняем спокойствие! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в ведомстве.

Также читайте: РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ