РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24235 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
29 897 21
армия РФ (7745) война (10023) Генштаб ВС (1277)

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 6:00 21 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи. В то же время, фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. С целью оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства", - отметили в Генштабе.

Также смотрите: Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО

Кроме того, фиксируются редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой громады уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола возрастом от 18 до 60 лет для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Сохраняем спокойствие! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в ведомстве.

Также читайте: РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+36
Дякуємо вам, дорогі наші Захисники.

Тримайтеся ! Молимося за вас !
показать весь комментарий
21.03.2022 07:04
+15
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показать весь комментарий
21.03.2022 07:05
+6
На фронті практично без змін. Зараз воюють виключно дипломати, і то з великим успіхом- кожен день все глибше падіння економіки рашки.
показать весь комментарий
21.03.2022 07:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо вам, дорогі наші Захисники.

Тримайтеся ! Молимося за вас !
показать весь комментарий
21.03.2022 07:04 Ответить
На фронті практично без змін. Зараз воюють виключно дипломати, і то з великим успіхом- кожен день все глибше падіння економіки рашки.
показать весь комментарий
21.03.2022 07:05 Ответить
Каждый может сделать свой вклад в победу! Пишите им о том, что голод в России скоро будет, пусть закупают продукты.
показать весь комментарий
21.03.2022 07:17 Ответить
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показать весь комментарий
21.03.2022 07:05 Ответить
Лише тільки 13% білорусів підтримують ідею прямої участі Булорусі у російсько-українській війні.
Сподіваюсь, що серед білоруських військових такі ж самі настрої, бо знов з'явилися ознаки підготовки ЗС РБ до вторгнення в Україну.
показать весь комментарий
21.03.2022 07:09 Ответить
Одесса 5-43 утра тревога сегодня долго и сильно гупало куда и что и откуда не ясно пока сидим под тревогой ...отбоя ещё не было....вот вам и бои "местного значения"
показать весь комментарий
21.03.2022 07:10 Ответить
"Гупало" - то, можливо, пуски зенітних ракет ************** Оборони.
показать весь комментарий
21.03.2022 07:18 Ответить
я бы поржал.. НО простите цинично да на войне все превращается в цинизм формализм обыденность солдафонский юмор если можно так сказать..... но в нас должно оставаться человеческое сострадание переживание страх лють ненависть к врагу и к ситуации вокруг и к войне... мы не должны превращаться в дикое чудовище....
показать весь комментарий
21.03.2022 08:04 Ответить
Звук какой-то был, похожий на грады... Надеюсь, что это наши по кораблям гупали...
показать весь комментарий
21.03.2022 08:33 Ответить
на каком то информационном ресурсе прочитал без подтверждения... вроде как адын кацапо корыто получило пенделя от наших..
показать весь комментарий
21.03.2022 08:37 Ответить
21 марта, 07:51


Вражеские корабли снова появились

в районе Одессы и демонстративно ведут

огонь: это психологическое давление
показать весь комментарий
21.03.2022 08:21 Ответить
https://dumskaya.net/news/vrazheskie-korabli-snova-poyavilis-v-rayone-odes-161704/
показать весь комментарий
21.03.2022 08:22 Ответить
История не помнит, чтобы за три недели было уничтожено такое количество танков врага. Осталось уничтожить 24 российских танка до круглой даты 500. Призываю всех сравнять счет до цифры 500.
показать весь комментарий
21.03.2022 09:08 Ответить
Ну...не перебарщивайте...история ведь помнит 2ю Мировую Войну...там уничтожалось гораздо больше танков за гораздо меньший срок...
показать весь комментарий
21.03.2022 10:40 Ответить
Вообще-то помнит.5ТА Ротмистрова и 5А под Прохоровкой за пару-тройку дней потеряли почти столько танков..Генерал-танкист должен был отправиться под трибунал,но Жуков спас его..
показать весь комментарий
21.03.2022 10:42 Ответить
Ну Прохоровка это пропаганда русня , самое крупное танковое сражение это шестидневная война. Там со стороны арабов , сожгли гораздо больше танков ,совковых ,я уже не помню , номожно посмотреть а гугле
показать весь комментарий
21.03.2022 12:53 Ответить
Самое крупное танковое сражение - это сражение в районе дубно-луцк-броды 1941 года - атака советских мехкорпусов. Совковая пропаганда про нее не любила вспоминать, тк для советов это было чистое поражение.
СССР потерял там безвозвратно 2648 танков за 5 дней боев. И это не учитывая того, что в те же самые дни шли танковые сражения и по другим направлениям.
Так что извините, но про "самое крупное танковое сражение это шестидневная война" - это уже миф израильской пропаганды. Ибо в шестидневной войне участвовало танков суммарно с обеих сторон меньше, чем СССР потерял в атаке мехкорпусов.
показать весь комментарий
21.03.2022 13:05 Ответить
"Потери арабов были катастрофическими. Из 935 танков имевшихся в Синае к началу военных действий Египет потерял больше чем 820: 291 T-54, 82 T-55, 251 T-34-85, 72 ИС-3M, 51 СУ-100, 29 ПТ-76, и около 50 "Шерман" и M4/FL10., более 2500 БТР и грузовиков, более 1000 стволов артиллерии."
показать весь комментарий
21.03.2022 13:08 Ответить
Но каждый раз это совковые танки , это карма
показать весь комментарий
21.03.2022 13:41 Ответить
 
 