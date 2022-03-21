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Новости Война в Украине
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Путин атакует гражданское население в Украине, потому что терпит военные неудачи, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін

Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины, потому что терпит военные неудачи.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Сегодня они неэффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились", - сказал Остин.

По его словам, украинцы продемонстрировали "нешуточную решимость" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Ранее же Остин назвал "дикарскими и грубыми" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине. При этом, по его словам, если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.

Также читайте: Путин и Шойгу готовятся пополнять ряды оккупационной армии для войны против Украины несовершеннолетними, - ГУР Минобороны

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Топ комментарии
+41
Бо воно нЕлюд, якого західний світ вигодував та озброїв, як свого часу і Гітлера.
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21.03.2022 07:30
+39
Воно пасажирські літаки збивало без наслідків- яка там хімічна диверсія, я вас прошу...
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21.03.2022 07:32
+27
Тільки помітили? Кацап атакує цивільне населення України вже років зо 300.
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21.03.2022 07:34
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А утечка аммиака? не хімічна діверсія?
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21.03.2022 07:28 Ответить
Воно пасажирські літаки збивало без наслідків- яка там хімічна диверсія, я вас прошу...
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21.03.2022 07:32 Ответить
Преступление века.

За три недели российско-украинской войны пилоты ракетоносцев-бомбардировщиков, артиллеристы и военные моряки Азовской флотилии РФ залпами с корабельных орудий стерли с лица земли украинский город Мариуполь. Сейчас горит металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ».

На городской драмтеатр православые москвитяне из рпц мп сбросили тысячекилограммовую бомбу и более тысячи людей оказались под завалом. Освободить их оттуда не представляется возможным.

До этого православные оккупанты уничтожили бомбежками всю грузоподъемную технику городских коммунальных служб, а затем разбомбили спецтехнику МЧС. Вручную спасатели не могут под постоянными обстрелами и бомбежкой сдвинуть многотонные бетонные плиты, чтобы освободить людей. Родители вместе с детьми медленно умирают в бомбоубежище театра от обезвоживания.

За убийства жителей Мариуполя российскими ракетами «КАЛИБР» и РСЗО «ГРАД», за кражу зерна в Бердянске, за обстрелы колонн беженцев с белыми флагами, за аресты гуманитарных конвоев с пищей и медикаментами, за мародерства на оккупированных территорях и похищения активистов будут отвечать все жители Московии, а не только князь Темнейший и министр нападения РФ - Сережа Шойгу.
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21.03.2022 11:23 Ответить
Бо воно нЕлюд, якого західний світ вигодував та озброїв, як свого часу і Гітлера.
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21.03.2022 07:30 Ответить
Світ на Гітлера (Німеччину) після першої світової наклав репарації та обмеження на багато видів наступальної зброї, а вигодував і озброїв радянський союз, не треба перекручувати факти.
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21.03.2022 09:12 Ответить
Пане- ви повний неук. Санкції були накладені на кайзерівську Німеччину, не на гітлерівський Третій Рейх.
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21.03.2022 09:26 Ответить
По перше я нікого не ображав. По друге я спеціально в дужках вказав Німеччину, щоб було зрозуміло з чого все почалося і в якому вигляді Гітлеру дісталася країна. По третє, і саме це відноситься до першого Вашого поста, саме Гітлера вигодовував і озброював срср, допомагав обходити накладені обмеження, надавав полігони для навчань та випробувань зброї, німецькі офіцери вчились в радянських військових ВУЗах, потужності заводів, величезну кількість металу, вугілля, нафти і т.д. Це історія, з неї слів не викинеш.
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21.03.2022 09:53 Ответить
Во время Нюрнбергского процесса бывший президент Имперского банка Ялмар Шахт в беседе с американским адвокатом заявил: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс». Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская телекоммуникационная компания ITT. Не остановил производство во Франции после оккупации ее немцами автогигант «Форд», при этом особое покровительство деятельности «Форда» в Европе оказывал лично Герман Геринг, возглавлявший промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг».
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21.03.2022 10:22 Ответить
Coca-Cola



Американская компания по производству напитков вела двойную игру. Она поддерживала как американские, так и нацистские войска. Так, в 1941 г., когда в Германии закончился специальный сироп для приготовления Колы, и немецкий филиал компании не смогла приобрести необходимый ингредиент в Америке из-за военных ограничений.



Поэтому специально для нацистов компания изобрела новый напиток: фруктовую газированную воду, названную Фантой.



В действительности задолго до этого слово «фанта» ассоциировалось с группой поющих женщин из экзотических стран. Позже это стало неофициальным напитком нацистской Германии.



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21.03.2022 10:23 Ответить
Когда в 2000 году шведский миллиардер и основатель компании IKEA Ингвар Кампрад в интервью Forbes рассказал о своем увлечении нацизмом в подростковом возрасте, он отметил: «Возможно, вы в молодости тоже совершали какие-то поступки, которые сейчас кажутся вам глупыми. Почему я сам не рассказал об этом глупом увлечении? Ответ прост. Я боялся, что это навредит моему бизнесу». В 2018 году Кампрад умер, часть его империи перешла по наследству трем его сыновьям, состояние каждого из которых превышает миллиард долларов. Так что миллиардеры из семьи Кампрад тоже входят в список богатейших людей Европы, родственники которых были связаны с нацистами.
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21.03.2022 10:26 Ответить
Европейские компании получали выгоду не только за счет подневольного труда. Немецкий профессор экономики и теории бизнеса Кристофер Коппер говорит, что для представителей привилегированного круга предпринимателей, которые дружили с лидерами CC и обладали широкими связями, контракты с нацистами были обычным делом.



В числе таких привилегированных бизнесменов был и основатель косметической империи L'Oréal Эжен Шюллер. Сейчас его внучка Франсуаза Бетанкур-Майерс считается самой богатой женщиной в мире. Состояние француженки оценивается в $53,3 млрд. Не так давно она унаследовала пакет акций L'Oréal стоимостью почти $50 млрд. Однако часто утверждают, что косметический концерн L'Oréal в свое время процветал именно благодаря Третьему рейху. Сам же основатель компании Эжен Шюллер слыл антисемитом.



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21.03.2022 10:27 Ответить
Так що до відгодовуваного Гітлера додайте на рахунок Заходу ще й відгодованого ними ж Сталіна.
Гарного дня.
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21.03.2022 10:30 Ответить
То куди ти так хутко зникло?
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21.03.2022 15:26 Ответить
Я дискутую з культурними і освідченими людьми, з хамами я не спілкуюся.
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21.03.2022 15:40 Ответить
Нагадати, хто постачав авіаційні двигуни для кацапських вертольотів?!
А хто закуповував у ворога ядерне паливо, дизель, скраплений газ та бензин (через бєларусію)?
А хто кричав фифсьофрьоті, коли західний світ попереджував про початок війни і ледь не насильно завозив в Україну ПЗРК та ПТРК, які дозволили зупинити ворога?

Якщо у голові порожнеча - то краще помовч, а якщо ти Zебот, то рано чи пізно ми до вас доберемося та знищимо!
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21.03.2022 10:36 Ответить
Про ядерно паливо пореготав- ти нічого не поплутало? Це розроблені ще в СРСР реактори.
І ти тепер звинувачуєш Україну, що ми купували в них паливо? Тук-тук, в макітрі хтось є?
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21.03.2022 10:41 Ответить
Під ці реактори є паливо ветинхауз, на яке можна було перейти ще 15 років тому. На від'єднання від кацапської електромережі та приєднання до європейської пішло мацже 30 років, хоча це справа декількох місяців.
Так, я звинувачую українську владу, що вона на 100% винна в тому, що свідомо прийняла повну залежність України в кацапських енергоресурсах і відкрито продовжувала торгувати з ворогом навіть після початку відкритої війни у 2014. Та на 100%, що не підготувалася до нападу у 2022 році.

І це зрозуміло будь-кому, з хоча б парою звивин у мозку. А якщо людина цього не розуміє, то вона або зовсім недолуга, або спеціально пише брєд, щоб налаштувати українське суспільство проти союзників та допомогти українській прокацапській владі здати країну. А це - державна зрада, і покарання за неї - смерть. Отже увімкни мозок і подумай, чи варто робити те, що ти робиш.
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21.03.2022 10:56 Ответить
Щезни, недонавчене, паливо в нього американське є!
Ти хоч уявляєте, яка це величезна ПОЛІТИЧНА проблема отримати дозвіл на поставки та утилізацію нештатного для цього типу АЕС іншого палива? Так, лише на це пішла купа часу и лише нещодавно ми почали переходити на інше паливо.
Щезни, безмізкий політичний фанатик.
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21.03.2022 11:10 Ответить
Жодних проблем з використанням палива вестинхауз на українських АЕС немає, а ні технічних, а ні не політичних. Вже досить багато років.
Й досі не зрозумів, чи ти просто тупа ватна амеба, чи зебот з тонкою методичкою від єрмака/портнова.
Але якщо друге, то перше додається саме-собою.
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21.03.2022 11:16 Ответить
Ну не чуєш, що проблема була ПОЛІТИЧНА- то не моя проблема. Крапка.
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21.03.2022 11:21 Ответить
Сподіваюся ти просто тупорилий ідіот, а не Z-троляка
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21.03.2022 13:05 Ответить
Бот є бот, і не важливо на кого працює. Ваші тупорилі висери у будь-якому разі приносять лише шкоду.
Вали на чебурнет і там развлєкайся, якщо хочеш бути корисним.
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21.03.2022 13:45 Ответить
Ти невиліковний, якщо реально віриш в порохоботів з 2014 року. Мене так назвали, бо я тут майже один бився за те, що Порошенко робив для України. Так само, як зараз захищаю те, що робить Зеленський.
А думки корисних ідіотів Кремль, як ти, мене не цікавлять. Маєш добре знати це-
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21.03.2022 13:56 Ответить
Те, що порох зробив для України, як раз і призвело до продовження відносин з окупантом і приходу до влади зебілів.
Те, що тупорилі ватники завжди захищають владу, якою би вона не була - мені прекрасно відомо.
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21.03.2022 15:50 Ответить
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21.03.2022 15:55 Ответить
БО БУНКЕРНЕ ДУЖЕ СЕРЛИВЕ ЧМО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ ТА НИЩИТИ ІНФРАСТРУКТУРУ...
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21.03.2022 07:30 Ответить
Тільки помітили? Кацап атакує цивільне населення України вже років зо 300.
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21.03.2022 07:34 Ответить
застопорив )(уйло напад..очікує підкріплення...скотина не відчіпеться це зрозуміло..
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21.03.2022 07:39 Ответить
Чого вони чекають не вже не зрозуміло що третя світова війна вже почалася[email protected]@
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21.03.2022 07:41 Ответить
Саме так, почалася, але тільки перша фаза. Проблема тому, що друга може проїснувати пару годин, а третя навіть не наступити, просто не буде кому воювати.
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21.03.2022 09:14 Ответить
Йшов 26-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття.
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21.03.2022 07:41 Ответить
Спасибо Пентагоне ща комментарии, мы как то тут видим это и сами.
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21.03.2022 07:42 Ответить
Нас історія нічого не навчила і платимо за цю двійку з історії життями тисяч українців.
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21.03.2022 07:42 Ответить
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21.03.2022 07:44 Ответить
На расію зібрались, чемпіони?
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21.03.2022 08:40 Ответить
бо воно ******** людожер
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21.03.2022 07:44 Ответить
Від якого весь захід жидко сере
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21.03.2022 07:58 Ответить
головне що ти відсоктуєш
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21.03.2022 14:52 Ответить
Вони.
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21.03.2022 08:00 Ответить
а пентагон просто в сторонке стоять будет и ждать пока они че нить не бабахнут?
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21.03.2022 08:03 Ответить
Бо в нас спочатку один охолов до НАТО, а потім інший.
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21.03.2022 08:11 Ответить
Пентагон помиляєтся: атакує не тому, що зазнав втрат, а тому, що мета масово знищити населення була з самого початку. Недобитий комуністичний режим совку завжди знищує мирне населення, в тому числі й власне.
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21.03.2022 08:20 Ответить
Пентагон большой , ему виднее
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21.03.2022 09:10 Ответить
***** не соображает что делает а мировая общественность тупо наблюдает за убийством мирного украинского населения...
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21.03.2022 09:14 Ответить
Так само, як разом з НАМИ пару років назад спостерігали за знищенням Алеппо ...
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21.03.2022 09:33 Ответить
Путин идет дорогой Гитлера. Вероломно напал без объявления войны. Стремился захватить столицу Украины город Киев, столицу Руси, знаменитая фраза Нестора Летописца «Откуда есть, пошла русская земля».. Где ему и его татаро-монголькой армии надавали по морде. Теперь он, как и Гитлер решил наступать с Юга. Конец Путина будет подобен концу Гитлера
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21.03.2022 09:17 Ответить
А Пентагону слабо не ******* и констатировать очевидные вещи а РЕАЛЬНО помочь Украине нормальным оружием и военными? дайте нам крылатые ракеты от которых вы ЗАСТАВИЛИ отказаться Украину в 93 году. Запад разоружил Украину а когда воцйна-отказался давать Украине серьезное вооружение. Стингерами и джавелинами-вы российские ракеты не собьете и не уничтожите скопления российских войск на территориии РБ и Рашки
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21.03.2022 10:22 Ответить
Америкоїди, за їх словами, надихаються нашою боротьбою. А це вже багато (сарказм)
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21.03.2022 11:17 Ответить
Бо ху№ло кончена потвора!
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21.03.2022 10:29 Ответить
"Путін атакує цивільне населення в Україні, бо зазнає воєнних невдач",- геніально підмічено! Нігга просто неймовірний правдоруб.
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21.03.2022 11:15 Ответить
Чесно кажучи, вже мало хто вірить у вашу "значну реакцію"...
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21.03.2022 11:18 Ответить
Це не внаслідок нашого спротиву, це така звична рашистська тактика, вони бомбили б і обстрілювали мирні міста навіть після параду. Хіба масштаби були б меньші. Вони кровожерливі.
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21.03.2022 11:37 Ответить
Треба не розказувати, що атакує підар, а на місце його поставити, якби Байден сказав, ще одна ракета полетить на Україну, то полетить твоя дурна голова, глядиш і бажання обстрілювати мирних людей відпало б відразу, а так поговорити можна, не ваші ж діти і жінки гинуть
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21.03.2022 12:25 Ответить
Містер очевидність...
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21.03.2022 12:54 Ответить
Пентагон как и НАТО способны только комментировать? Весь мир смотрит, как уничтожают Украину и ни одна страна не ввела свои силы для поддержки? Вырезано цензурой.
Презираю.
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21.03.2022 17:08 Ответить
Мир ещё не имел дела с психом, у которого есть ЯО и многомиллионная армия зомбанутых на всю голову.
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21.03.2022 18:11 Ответить
Ого! Вот это нигер мочит! А мы тут ни сном, ни духом...
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21.03.2022 18:08 Ответить
 
 