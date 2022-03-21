Путин атакует гражданское население в Украине, потому что терпит военные неудачи, - Пентагон
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Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины, потому что терпит военные неудачи.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Сегодня они неэффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились", - сказал Остин.
По его словам, украинцы продемонстрировали "нешуточную решимость" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.
Ранее же Остин назвал "дикарскими и грубыми" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине. При этом, по его словам, если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.
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За три недели российско-украинской войны пилоты ракетоносцев-бомбардировщиков, артиллеристы и военные моряки Азовской флотилии РФ залпами с корабельных орудий стерли с лица земли украинский город Мариуполь. Сейчас горит металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ».
На городской драмтеатр православые москвитяне из рпц мп сбросили тысячекилограммовую бомбу и более тысячи людей оказались под завалом. Освободить их оттуда не представляется возможным.
До этого православные оккупанты уничтожили бомбежками всю грузоподъемную технику городских коммунальных служб, а затем разбомбили спецтехнику МЧС. Вручную спасатели не могут под постоянными обстрелами и бомбежкой сдвинуть многотонные бетонные плиты, чтобы освободить людей. Родители вместе с детьми медленно умирают в бомбоубежище театра от обезвоживания.
За убийства жителей Мариуполя российскими ракетами «КАЛИБР» и РСЗО «ГРАД», за кражу зерна в Бердянске, за обстрелы колонн беженцев с белыми флагами, за аресты гуманитарных конвоев с пищей и медикаментами, за мародерства на оккупированных территорях и похищения активистов будут отвечать все жители Московии, а не только князь Темнейший и министр нападения РФ - Сережа Шойгу.
Американская компания по производству напитков вела двойную игру. Она поддерживала как американские, так и нацистские войска. Так, в 1941 г., когда в Германии закончился специальный сироп для приготовления Колы, и немецкий филиал компании не смогла приобрести необходимый ингредиент в Америке из-за военных ограничений.
Поэтому специально для нацистов компания изобрела новый напиток: фруктовую газированную воду, названную Фантой.
В действительности задолго до этого слово «фанта» ассоциировалось с группой поющих женщин из экзотических стран. Позже это стало неофициальным напитком нацистской Германии.
В числе таких привилегированных бизнесменов был и основатель косметической империи L'Oréal Эжен Шюллер. Сейчас его внучка Франсуаза Бетанкур-Майерс считается самой богатой женщиной в мире. Состояние француженки оценивается в $53,3 млрд. Не так давно она унаследовала пакет акций L'Oréal стоимостью почти $50 млрд. Однако часто утверждают, что косметический концерн L'Oréal в свое время процветал именно благодаря Третьему рейху. Сам же основатель компании Эжен Шюллер слыл антисемитом.
Гарного дня.
А хто закуповував у ворога ядерне паливо, дизель, скраплений газ та бензин (через бєларусію)?
А хто кричав фифсьофрьоті, коли західний світ попереджував про початок війни і ледь не насильно завозив в Україну ПЗРК та ПТРК, які дозволили зупинити ворога?
Якщо у голові порожнеча - то краще помовч, а якщо ти Zебот, то рано чи пізно ми до вас доберемося та знищимо!
І ти тепер звинувачуєш Україну, що ми купували в них паливо? Тук-тук, в макітрі хтось є?
Так, я звинувачую українську владу, що вона на 100% винна в тому, що свідомо прийняла повну залежність України в кацапських енергоресурсах і відкрито продовжувала торгувати з ворогом навіть після початку відкритої війни у 2014. Та на 100%, що не підготувалася до нападу у 2022 році.
І це зрозуміло будь-кому, з хоча б парою звивин у мозку. А якщо людина цього не розуміє, то вона або зовсім недолуга, або спеціально пише брєд, щоб налаштувати українське суспільство проти союзників та допомогти українській прокацапській владі здати країну. А це - державна зрада, і покарання за неї - смерть. Отже увімкни мозок і подумай, чи варто робити те, що ти робиш.
Ти хоч уявляєте, яка це величезна ПОЛІТИЧНА проблема отримати дозвіл на поставки та утилізацію нештатного для цього типу АЕС іншого палива? Так, лише на це пішла купа часу и лише нещодавно ми почали переходити на інше паливо.
Щезни, безмізкий політичний фанатик.
Й досі не зрозумів, чи ти просто тупа ватна амеба, чи зебот з тонкою методичкою від єрмака/портнова.
Але якщо друге, то перше додається саме-собою.
Вали на чебурнет і там развлєкайся, якщо хочеш бути корисним.
А думки корисних ідіотів Кремль, як ти, мене не цікавлять. Маєш добре знати це-
Те, що тупорилі ватники завжди захищають владу, якою би вона не була - мені прекрасно відомо.
Презираю.