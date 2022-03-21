Оккупанты вывезли 5 кораблей с зерном из порта Бердянска, - глава ОВА Старух
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Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в Бердянске, временно захваченном российскими войсками, из порта оккупанты буксиром отогнали 5 кораблей, загруженных зерном.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.
Он отметил, что на этих судах было несколько десятков тысяч тонн зерна и добавил, что очередной случай пиратства российских захватчиков произошел несколько дней назад.
"Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые – частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта", – сказал Старух.
Жители Бердянска сообщают, что суда были отогнаны российскими буксирами.
Куда были отправлены эти похищенные россиянами корабли, будет известно позже, говорит глава ОВА.
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Ставят грабёж на офииальные рельсы. Уже поняли, что их ждёт.
Хорошо, если бы это понимание начало резко доходить до египтов, ливанов и прочих бедуинов Востока, потому что им летом тоже жрать нечего будет - зерно через Босфор не пойдёт.
Бо потрощити завжди встигнете.
Про труси, шкарпетки і старий телек - без слів.
Как на Домбасе чинушы себе все воровали
Так и здесь. Какой-то генерал продаст куда-то
Ей Богу. Такое впечетление что вы кацапов не знаете.
У них на первом месте награбить, и заработать на этом
Але не кораблі, а судна до речі.
Вони завжди ненавиділи українців.
Смерть ворогам!
Слава Украине!
сроссияне, после международного трибунала - должны выплатить Украине стоимость судов, товара и огромные контрибуции..
главное сейчас - документировать преступления рф на территории Украины..
Напевно разом з ООН та інтерполом - це найбільш вражена кацапською корупцією контора
Судна то: Pirat, Princess Rawya, Maori. Під флагами Ліберії і Мальти.