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Новости За рубежом
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Россия (83341) санкции (9119) США (20260)

В Белом доме допускают расширение санкций США против РФ: "Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,прапор

США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. (...) Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.

"Я не хочу их уточнять, но думаю (президент России Владимир) Путин знает, о чем идет речь", - добавил он.

Сингх описал влияние санкций со стороны США и союзников на российскую экономику, заявив, что они побудили Путина принять "отчаянные меры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ

"Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется", – сказал Сингх.

"Это война Путина. Это санкции Путина, и это трудности Путина, которые он возлагает на русский народ", - добавил он.

Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что "мы еще близко не подошли к этому".

Он считает, что первое, что необходимо сделать, – прекратить войну в Украине, а это не происходит. 

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Топ комментарии
+34
ви тільки не вздумайте кормити потім цю наволоч
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21.03.2022 08:48
+24
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21.03.2022 08:52
+20
як на мене, то краще взагалі для всіх щоб настав розпад рашки
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21.03.2022 08:51
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ви тільки не вздумайте кормити потім цю наволоч
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21.03.2022 08:48 Ответить
як на мене, то краще взагалі для всіх щоб настав розпад рашки
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21.03.2022 08:51 Ответить
Все до того і йде. Настав час остаточно позбутися імперії зла.
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21.03.2022 08:55 Ответить
світ змінюється і в нього поступово розплющуються очі, на те, хто такі росіяни.
Світ розуміє, що більшість росіян підтримують війну в Україні та ще більше підтримують напад на інші країни після України. А решта, яких теж чимало, просто терпили. Світ розуміє - інші російські, не такі. У них немає прагнення свободи. І навіть коли на кону стоїть справа всього життя і вони мають можливість щось змінити, але вони все одно оберуть потерпіти.
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21.03.2022 08:55 Ответить
НАЦІЯ ПАДАЛЬЩИКІВ.

Знаєте, є нації орли,
є нації леви,
а є нації падальників,
які можуть нападати тільки на слабких, беззахисних і хворих.
Так ось росія і є така нація падальників і ставитись до неї потрібно саме так.
І планувати те, що з нею потрібно буде з нею робити, потрібно саме з цих даних.
Захід уже зробив помилку, думаючи, що росія це нормальна нація і ми бачимо, до чого це призвело.
І я сподіваюся цього разу, Захід врахує свої помилки.
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21.03.2022 08:57 Ответить
Ну "нация" это громко... Там нет нации там население.
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21.03.2022 12:36 Ответить
всі країни , які пустили до себе касабів в майбутньому отримають "притеснение рускава язига "і "защиту рускоязичних"
Дойчланд , вся Европа
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21.03.2022 08:58 Ответить
Набираю у Гуглі - російські школи у Польщі...Гугл видає - україномовні школи у Польщі...
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21.03.2022 09:04 Ответить
можно и покормить... баррель (бочка) нефти - 1 репа
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21.03.2022 09:06 Ответить
Амери-потрібно зробити так, щоб лапатнікі заздрили Північній Кореї...
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21.03.2022 08:49 Ответить
Там отлично живут. Травку кушают и Чучхе штудируют
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21.03.2022 09:02 Ответить
Не згоден. 80-ті для них будуть здаватися раєм.
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21.03.2022 08:49 Ответить
Они движутся в направлении "сосьте". Это по-французски.
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21.03.2022 08:51 Ответить
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21.03.2022 08:51 Ответить
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21.03.2022 08:51 Ответить
Пане Костантен, публікуйте більше таких світлин дохлих орків на ніч бо вони покращують мені сон, заздалегідь вдячний.
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21.03.2022 11:56 Ответить
**********
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21.03.2022 08:52 Ответить
Утренний ритуал: за завтраком просматривать фото дохлых кацапов.
Слава ЗСУ!
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21.03.2022 08:53 Ответить
У народа живой интерес к фотографии - это прекрасно
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21.03.2022 08:54 Ответить
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21.03.2022 09:04 Ответить
"Ооо, братуха!"

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21.03.2022 09:14 Ответить
Брюки превращаются, брюки превращаются, брюки превращаются... в элегантные шорты, простите за мелкую техническую неувязку (с)
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21.03.2022 09:08 Ответить
яйца взорвались, аж броник на морду улетел
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21.03.2022 09:09 Ответить
хороший кацап це дохлий кацап
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21.03.2022 09:43 Ответить
По-моему, жить в 80-х, это мечта любого рассиянца.
Им нужен 37-й!
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21.03.2022 08:51 Ответить
А-ха... Можемо? А чого ж тягнемо, ще мало дітей українськихх вбито?
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21.03.2022 08:51 Ответить
Кацапи мають опинитися не у 80-х, а в палеоліті.
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21.03.2022 08:52 Ответить
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21.03.2022 08:52 Ответить
Красиве!!!
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21.03.2022 09:05 Ответить
На рашці живі мають заздрити мертвим.
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21.03.2022 08:53 Ответить
Распад и деградация
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21.03.2022 08:54 Ответить
"Убили паскудницу ― туда ей и дорога! Эка, подумаешь, беда какая!" (с)
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21.03.2022 08:59 Ответить
У цього зброду більш-менш цивільні умови життя закінчуються за межами мацкви та леніногограду. Далі ж джунглі. Без газу, без доріг у напівзруйнованих бараках з вбиральнею на вулиці, куди вони ще й періодично благополучно провалюються.
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21.03.2022 09:04 Ответить
Там буде ,інше 1947.
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21.03.2022 09:05 Ответить
треба прискорити..
до 1947року
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21.03.2022 09:07 Ответить
Рухаються до радянського союзу тільки без самого смачного пломбіру та ковбаси по 2,20
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21.03.2022 09:10 Ответить
І ще раз стосовно російських військовополонених...росія не оголошувала Україні війну, тому й російських військовополонених в Україні бути не може. Треба, щоб юристи міжнародники дали чітку відповідь з цього приводу. Як по мені - то вони терористи з путіним включно. І треба вже припиняти вести з ними будь які переговори. В Україні треба провести АТО міжнародного рівня.
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21.03.2022 09:17 Ответить
Всі росічни мають відповісти за ті вбивства до яких вони прямо причетні... А це і Україна і Грузія і Сирія... Скільки тільки росіяни вбили за останній час дітей??? Тисячі тисяч... Росіяни, ви грьобані виродки!
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21.03.2022 09:17 Ответить
Ну какие санкции? 8 лет они жили под санкциями и горя не знали. Все как один поддерживают войну в Украине. Лучшие санкции это мочить всеми возможными способами. В прямом смысле. И пленных не брать.
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21.03.2022 09:58 Ответить
Туди їх , скоріш! Нехай капусту шукають та за олією стоять після 10 годинного робочого дня!!!
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21.03.2022 10:18 Ответить
війна путіна, вибір путіна? ні фіга, це русские путіна вибрали, бо хотіли війни, якби то було не так, путін вилетів би одразу після першої ж розв"язаної ним війни, а він став куміром для них.
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21.03.2022 10:35 Ответить
Лякати кінчених совків 80-ми - це даремне заняття, бо вони мріють повернутися у те пекло, навіть ти, хто там ніколи не жив.
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21.03.2022 10:41 Ответить
Політика 18-го століття неухильно веде рівень життя населення до цього відтинку часу.
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21.03.2022 12:00 Ответить
 
 