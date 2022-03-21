В Белом доме допускают расширение санкций США против РФ: "Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.
"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. (...) Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.
"Я не хочу их уточнять, но думаю (президент России Владимир) Путин знает, о чем идет речь", - добавил он.
Сингх описал влияние санкций со стороны США и союзников на российскую экономику, заявив, что они побудили Путина принять "отчаянные меры".
"Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется", – сказал Сингх.
"Это война Путина. Это санкции Путина, и это трудности Путина, которые он возлагает на русский народ", - добавил он.
Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что "мы еще близко не подошли к этому".
Он считает, что первое, что необходимо сделать, – прекратить войну в Украине, а это не происходит.
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Світ розуміє, що більшість росіян підтримують війну в Україні та ще більше підтримують напад на інші країни після України. А решта, яких теж чимало, просто терпили. Світ розуміє - інші російські, не такі. У них немає прагнення свободи. І навіть коли на кону стоїть справа всього життя і вони мають можливість щось змінити, але вони все одно оберуть потерпіти.
Знаєте, є нації орли,
є нації леви,
а є нації падальників,
які можуть нападати тільки на слабких, беззахисних і хворих.
Так ось росія і є така нація падальників і ставитись до неї потрібно саме так.
І планувати те, що з нею потрібно буде з нею робити, потрібно саме з цих даних.
Захід уже зробив помилку, думаючи, що росія це нормальна нація і ми бачимо, до чого це призвело.
І я сподіваюся цього разу, Захід врахує свої помилки.
Дойчланд , вся Европа
Слава ЗСУ!
Им нужен 37-й!
до 1947року