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Новости Война в Украине
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Это остается тайной, - США о возможных мерах против Китая в случае оказания помощи России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,сша

Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх отказался раскрывать, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если он поможет России в вопросах, связанных с российским военным вторжением в Украину.

"Это остается тайной", - сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на вопросы ведущей, будут ли это санкции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Чиновник напомнил, что во время недавней беседы президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином американская сторона "четко разъяснила Китаю вопрос о любой поддержке российского вторжения и любой помощи, которую он может предоставить России в уклонении от санкций".

"И мы также ясно дали понять, какими будут эти последствия", – заявил Сингх.

Министр иностранных дел Китая Ван И накануне заявил журналистам, что позиция Китая в отношении Украины основывается на его собственных оценках, он не принимает звучащие из-за границы обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против каких-либо необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - привел МИД КНР слова дипломата китайским журналистам.

Также читайте: В Китае существенный сдвиг по войне в Украине, - нардеп Чернев

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Топ комментарии
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21.03.2022 08:58
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Дерусифікація русифікатора.
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21.03.2022 09:00
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Првільна амери-пусть сюрпріз будєт...
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21.03.2022 08:55 Ответить
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Санкционочка
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Не мешайте парню загорать на солнышке
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21.03.2022 08:58 Ответить
Дерусифікація русифікатора.
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21.03.2022 09:00 Ответить
Методом принудительной удобренизации.
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21.03.2022 09:13 Ответить
...-аднажди в пальотє матор атказал..
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21.03.2022 09:01 Ответить
Яке гарне сміття коло мертвого кацапа.
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21.03.2022 09:04 Ответить
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21.03.2022 08:58 Ответить
Принес в Украину гельминтов? Наш ответ-трупные черви.
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21.03.2022 08:59 Ответить
Кальсоны поди от прадеда достались, еще со второй мировой войны.
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21.03.2022 08:59 Ответить
а прадед снял кальсоны с убитого румына или немца
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21.03.2022 09:03 Ответить
Ещё со времён Цусимской битвы.
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21.03.2022 09:06 Ответить
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21.03.2022 09:01 Ответить
Аха-ха....Набережные Челны Мариуполь- Члены на Набережной
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21.03.2022 09:02 Ответить
Теперь Голимов. Перекрестили...
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21.03.2022 09:16 Ответить
Китай Гнійник. Потрібна деіндустріалізація,демілітарізація декомунізація.
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21.03.2022 09:02 Ответить
В ту ж Бразилію перенести збірку айфонів. Чому ні? Там людей багато, а роботи обмаль
Ну і так далі.
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21.03.2022 09:39 Ответить
Бразилія в ООН за раху часто мазу тягне.
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21.03.2022 10:23 Ответить
Досить ляпать язиком спочатку дія
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21.03.2022 09:04 Ответить
всі таємниці розкаже вам Антон Геращенко
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21.03.2022 09:17 Ответить
Китай немає існувати в нинішньому вигляді!!! Він загроза існуванню людства. Посилити Японію!
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21.03.2022 09:19 Ответить
Таємниці - це добре. Не треба виносити в пресу. Привселюдне приниження провокує на помсту і агресію.
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21.03.2022 09:37 Ответить
Те, що було застосовано проти хуавей, яка порушила ембарго з іранцями, буде застосовано проти усіх китайських виробників мотлоху, вже цього буде достатньо, щоб красносракі почали скиглити
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21.03.2022 10:43 Ответить
Какая там тайна?
1) Запрет на импорт товаров из Китая.
2) Запрет торговым маркам производство в Китае.
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21.03.2022 10:49 Ответить
Якщо сюрприз, значить нічого нема. В Китаї стоять потужності, які виробляють хламу на весь світ. В тому числі і техніку apple. Один лише завод фоксконн скільки робить всяких плат та чіпів? Санкціі, ага. Заборонить США йому торгувати зі всіма крім себе, хіба що.
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21.03.2022 16:59 Ответить
 
 