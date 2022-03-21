В результате ракетного удара по полигону в Ривненской области есть раненые, - мэр г. Ривне Третяк

В результате ракетных ударов, которые утром 21 марта войска РФ нанесли по Ривненщине, есть раненые.

Об этом сообщил в Телеграме городской голова города Ривне Александр Третяк, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, есть несколько раненых. Более подробно сообщим позже", - отметил он.

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