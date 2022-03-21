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В результате ракетного удара по полигону в Ривненской области есть раненые, - мэр г. Ривне Третяк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

В результате ракетных ударов, которые утром 21 марта войска РФ нанесли по Ривненщине, есть раненые.

Об этом сообщил в Телеграме городской голова города Ривне Александр Третяк, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, есть несколько раненых. Более подробно сообщим позже", - отметил он.

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Топ комментарии
+20
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21.03.2022 09:07
+13
Изюмом подавился...в булочке С тараканом перепутал.
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21.03.2022 09:11
+9
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21.03.2022 09:10
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21.03.2022 09:07 Ответить
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21.03.2022 09:07 Ответить
Мариуполь!
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21.03.2022 09:07 Ответить
их в Грозном в 95 м покрошили здоров теперь в Марике опять в фарш
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21.03.2022 09:09 Ответить
Правильно буде не "за Маріуполь", а "за пуцина і букву Z".
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21.03.2022 09:14 Ответить
Какая грустная новость
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21.03.2022 09:08 Ответить
Земля скловатою тварюці Єгорову.
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21.03.2022 09:09 Ответить
Морда не слишком молодая, значит жил в Крыму при Украине, возможно и родился уже после 91 года. Что у этих существ в их тупых бошках?
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21.03.2022 09:12 Ответить
У меня одноклассник так предал...подполкан. Можно сказать, ради его кишок и просматриваю все.
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21.03.2022 09:14 Ответить
Сподіваюсь не спали знову у казармах!
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21.03.2022 09:08 Ответить
Навіть якщо спали в казармах повинен бути поданий сигнал тривоги і військовоі повинні за лічені хвилини покинути казарму і або в бомбосховище, або розосередитися. Я думаю що тут було щось подібне, бо є тільки декілька поранених.
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21.03.2022 09:14 Ответить
Боже, збережи життя хлопцям!!!🙏🙏🙏
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21.03.2022 09:09 Ответить
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21.03.2022 09:10 Ответить
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21.03.2022 09:10 Ответить
Изюмом подавился...в булочке С тараканом перепутал.
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21.03.2022 09:11 Ответить
42 года...Серж Жан К успеху шел.
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21.03.2022 09:12 Ответить
не надо было переться в другую страну, остался бы жив, а так сдох, как скотина
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21.03.2022 09:14 Ответить
Очередное био удобрение
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21.03.2022 09:15 Ответить
все полигоны 100500 % в опасности, там надо забыть про казармы и находиться только в хорошо оборудованных убежищах, даже за время ведения военных действий можно было отрыть укрытия...
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21.03.2022 09:12 Ответить
Поділ, полігон, обстріли, ультиматум про капітуляцію Маріуполя до 12 год з роззброєнням військових, обстріли - це тільки поверхневі підсумки діяльності фашистів за ніч та ранок цього дня. Дня коли знову плануються чергові перемовини з біснуватими фашистами.
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21.03.2022 09:24 Ответить
зрозуміли. після Яворова та Микалаіва, що знаходитись у казармах небезпечно, ординці ******** зранку, коли більшість воінів на полігонах відпочиває, тому необхідно розсереджуватися
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21.03.2022 09:44 Ответить
 
 