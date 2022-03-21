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Разоблачен информатор оккупантов в Запорожской области. Предатель изучал местонахождение сил и средств ВСУ, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

наручники

В Запорожской области правоохранители разоблачили информатора оккупантов. Предатель изучал местонахождение сил и средств Вооруженных сил Украины. Полученные данные посылал военным преступникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"20 марта оперативники криминальной полиции Главного управления Национальной полиции ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками 4-го отдела 5-го управления Департамента военной контрразведки СБУ разоблачили 52-летнего уроженца Вольнянска. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к сбору информации о местах расположение сил и средств Вооруженных сил Украины и передачи этих данных оккупантам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у предателя обнаружены банковские карты, средства связи и средство передвижения.

Все собранные материалы будут переданы в УСБУ в Запорожской области для принятия дальнейшего процессуального решения.

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по законам війського часу таких без суда та слідства до стінки-
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21.03.2022 09:14 Ответить
засіб для пересування?)))
"посміхнуло")))
а взагалі йому той засіб засунути в "положене місце" й спустити з Говерли без парашуту
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21.03.2022 09:14 Ответить
у нас по всій країні зрадники та п'ята колона ... чого лише коштує митниця ... особливо Закарпатська митниця - самий дірявий кордон у світі, хоч и мирний, хоч у воєнний час ...

Закарпатські митники "не помітили" близько $30 мільйонів, які вивозили з України ... а мадяри помітили

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21.03.2022 09:19 Ответить
Так було ж написано, що у митників наших такса від 3 до 7,5%. І їх призвища всім відомі.
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21.03.2022 09:25 Ответить
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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21.03.2022 09:38 Ответить
Сподіваюся пристрелений при спробі до втечі
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21.03.2022 09:37 Ответить
Бакланов кришує і далі... кому війна і смерть, а кому нажива.
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21.03.2022 09:49 Ответить
всю эту сволочную нашу таможню надо в окопы отправить.....
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21.03.2022 09:53 Ответить
 
 