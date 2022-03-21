В результате ракетного удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек, - Офис генпрокурора

В результате ночного ракетного удара войск РФ по Киеву предварительно погибли восемь человек. Из-за обстрела и пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Установлено, что вечером 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление".

Досудебное расследование проводится Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

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