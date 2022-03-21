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Новости Война в Украине
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В результате ракетного удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

В результате ночного ракетного удара войск РФ по Киеву предварительно погибли восемь человек. Из-за обстрела и пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Установлено, что вечером 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление".

Досудебное расследование проводится Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

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Топ комментарии
+22
Просто читатель


@valeriyaale59

·
12 ч



Невзоров: Никогда ещё за 80 лет мир не ждал с таким нетерпением,с такой болью и ставкой надеждой смерти одного единственного человека..Миллионы людей просыпаются и тычат пальцами в надежде, что они увидят заголовкия: ПУТИН МЁРТВ.
И это желание сейчас настолько велико и настолько
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21.03.2022 09:41
+13
Смерті одного путлера мало, там підмахувачів багато і не менш кровожерливих. Ще у наших ЗС України дуже багато роботи.
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21.03.2022 09:46
+10
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21.03.2022 09:38
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21.03.2022 09:38 Ответить
Просто читатель


@valeriyaale59

·
12 ч



Невзоров: Никогда ещё за 80 лет мир не ждал с таким нетерпением,с такой болью и ставкой надеждой смерти одного единственного человека..Миллионы людей просыпаются и тычат пальцами в надежде, что они увидят заголовкия: ПУТИН МЁРТВ.
И это желание сейчас настолько велико и настолько
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21.03.2022 09:41 Ответить
Смерті одного путлера мало, там підмахувачів багато і не менш кровожерливих. Ще у наших ЗС України дуже багато роботи.
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21.03.2022 09:46 Ответить
Ні не мало. Інші візьмуть грошами.
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21.03.2022 10:23 Ответить
Не мало, бо потім почнеться гризня за владу - вони одне одного перевалять і їм буде не до нас...
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21.03.2022 10:26 Ответить
кабаев уже старый казлина, а вот его дети должны отработать карму кабаева...
дети кабаева должны ходить с клеймом, быть отверженными, прятаться и шугаться всю жизнь человеческого общества..
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21.03.2022 09:47 Ответить
Стараешся быть на Сталина похожим?
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21.03.2022 10:55 Ответить
а что не так?разве кабаева и остальные его шлюхи не должны отвечать за то что навторил их трахарь? должны и будут и детей к позорному столбу - они же не выступают сейчас публично против геноцида украинцев..
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21.03.2022 13:35 Ответить
Это той крылатой ракетой лупанули из тех что были в Украине(х55) и которые Крввчук продал России в количестве 580 штук и которая Рашка переделала заменив ядерный боеприпас на обычный? О том что если хочешь мира то нужно готовится к войне-тупорылый Кравчук и украинская политэлита видимо не знали-не в тех школах учились. Эти 580 ракет будучи в управлении Украины 100% предотвратили-бы эту войну,и даже предотвратили-бы войну 14 года
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21.03.2022 09:58 Ответить
...т вы хотите сказать что кравчук поц...?
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21.03.2022 10:25 Ответить
И кравчук Поц и сцикливая Америка котиорая разоружила Украину сделав возможным наступление Рашки-это вся страна поцев. США подписалась за Украину по Будапестскому договору а сейчат сцит предоставить Украине нормальнон наступательное и оборонительное оружие,сцится закрыть небо и тем более сцит ввести свои войска в Украину. США спокойно смотрят как российская военная машина перемалывает украинские города. При том что США могут завершить эту войну максимум за 2 недели-но НЕ ХОТЯТ,вдимо США все устраивает
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21.03.2022 10:30 Ответить
какая же у тебя каша в голове...
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21.03.2022 11:08 Ответить
Онi хотятъ, но не могутъ
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21.03.2022 22:23 Ответить
тогда об этому никто не думал - не нужно делать из себя оракулов 90% процентов украинцев и близко не могли подумать что кацапская федерация попрет войной на Украину - это же безумие но кацапы оказались ублюдками рода человеческого хуже гитлеровцев
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21.03.2022 13:39 Ответить
Думали. В кого мізки були, ті тоді кричали, що ракети й бомбардувальники віддавати кацапам не можна.
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21.03.2022 15:26 Ответить
Где "ответка" туда откуда стреляют и мосты в парашостане не пострадали по которым доставляются боеприпасы. Или все ракеты Кравчуком и ему подобным президентам проданы? СССР и тот бомбил Берлин в 41-45 годах
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21.03.2022 10:24 Ответить
саме так, ответки потрібні! Вкрай потрібні! По дислокаціям козломордих
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21.03.2022 10:54 Ответить
Так, практично весь світ бажає і чекає з нетерпінням смерті рашистського фюрера Путлера. Щоб ти здох пошвидше...
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21.03.2022 11:23 Ответить
 
 