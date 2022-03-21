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Нидерландский суд освободил двух украинцев из СИЗО для участия в войне с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

суд,фемида

Суд в нидерландском городе Бреда принял решение освободить из-под стражи двух находившихся в СИЗО украинцев, чтобы они могли противостоять российскому вторжению в Украину.

Двое украинцев в возрасте 27 и 29 лет содержались под стражей в течение шести месяцев по обвинению в контрабанде людей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Двое мужчин из Луцка были арестованы в сентябре прошлого года на яхте после попытки переправить группу албанцев в Великобританию.

Адвокат, защищающий двух мужчин, просил суд освободить их, чтобы они могли вернуться домой и оградить свою страну от вторжения.

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Суд освободил задержанных, постановив, что ситуация связана с "особыми и серьезными обстоятельствами", и подчеркнув, что двое мужчин настояли на том, чтобы вернуться домой для участия в боевых действиях.

Мужчины были освобождены за соблюдение ряда условий. Они должны избегать совершения любых других правонарушений, вернуться отбыть свое предварительное заключение по требованию суда и, при необходимости, отбыть свои приговоры, если суд все же примет решение их заключить.
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Топ комментарии
+13
❗️ТРИВОГА

Це не "єдиний марафон", це знищення неугодних патріотичних медіа.
5 канал перед кінцем доби сповістив, про припинення їхнього та Прямого ТВ мовлення в ефірі та кабельних мережах з 00.00 21 березня. Еспресо ще в переговорах.
Канали готові працювати в рамках загальнонаціонального марафону, але Нацзрада імені Зеленського-Коломойського блокує розгляд їхньої заявки.
Дивитися марафон 5 каналу, як сповістила ведуча, можна буде в ютюб.

Як написав Тарас Чорновіл , "в Україні введена не воєнна, а саме політична цензура. Не відбулося жодного катарсису у владі. Зрадники залишаються зрадниками. У нас є лише наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому."

Друзі, прошу, підпишіться на ютюб канали 5 каналу, Прямого, Еспресо.
Так ми зможемо протистояти єдиному зомбоящику, який нам намагаються подати як найвище досягнення. Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!

Еспресо: https://youtu.be/9btrWFzmjhw

Прямий: https://youtu.be/cWAI3CF003o

5 канал: https://youtu.be/CCGEvNVJuuI


https://t.me/nuts_roses/690
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21.03.2022 10:00
+12
Дядюшка Шу

@*****

18 мар.

Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!

https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
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21.03.2022 09:59
+7
Показова! Ботоферма Подоляка функціонує. Видно за спамами. Вона так і не перетворилася з зеленої на жовто-синю.
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21.03.2022 10:27
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Дядюшка Шу

@*****

18 мар.

Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!

https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
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21.03.2022 09:59 Ответить
❗️ТРИВОГА

Це не "єдиний марафон", це знищення неугодних патріотичних медіа.
5 канал перед кінцем доби сповістив, про припинення їхнього та Прямого ТВ мовлення в ефірі та кабельних мережах з 00.00 21 березня. Еспресо ще в переговорах.
Канали готові працювати в рамках загальнонаціонального марафону, але Нацзрада імені Зеленського-Коломойського блокує розгляд їхньої заявки.
Дивитися марафон 5 каналу, як сповістила ведуча, можна буде в ютюб.

Як написав Тарас Чорновіл , "в Україні введена не воєнна, а саме політична цензура. Не відбулося жодного катарсису у владі. Зрадники залишаються зрадниками. У нас є лише наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому."

Друзі, прошу, підпишіться на ютюб канали 5 каналу, Прямого, Еспресо.
Так ми зможемо протистояти єдиному зомбоящику, який нам намагаються подати як найвище досягнення. Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!

Еспресо: https://youtu.be/9btrWFzmjhw

Прямий: https://youtu.be/cWAI3CF003o

5 канал: https://youtu.be/CCGEvNVJuuI


https://t.me/nuts_roses/690
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21.03.2022 10:00 Ответить
Нахєр телек. Країну захищати потрібно. Ми не в оркостані, що б на ящик молитися.
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21.03.2022 10:07 Ответить
А пенсія, яка потім полізе на вибори?
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21.03.2022 10:24 Ответить
Показова! Ботоферма Подоляка функціонує. Видно за спамами. Вона так і не перетворилася з зеленої на жовто-синю.
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21.03.2022 10:27 Ответить
Еспресо як транслювали по кабельному так і транслюють на даний час.
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21.03.2022 10:31 Ответить
І оці ******** підуть захищати УКРАЇНУ ?
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21.03.2022 10:06 Ответить
Всі благочесні в коментарях сидять.
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21.03.2022 10:09 Ответить
Даже если они и нарушали закон, они могут искренне любить родину и хотят ее защищать. Да и ты незнаешь что-то за люди, даже хорошие могут оступиться, нельзя зарекаться. Нельзя всех в ублюдки записывать. Другой вопрос что этот ход не особо нужен в данное время.
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21.03.2022 10:12 Ответить
Ну это хрень полная. В желающих защищать страну нет дефицита, что бы уголовников освобождать, причем в другой стране. Пиар непонятный.
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21.03.2022 10:09 Ответить
Та прям, уголовники... не убийцы или насильники.
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21.03.2022 10:13 Ответить
Я не говорил что они плохие люди и неисправимые падонки. А уголовники это все люди судимые по уголовным статьям. Ничего против этих парней и других судимых не имею, пока они не стали нелюдями.
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21.03.2022 10:16 Ответить
Браконьеры отстреливающие орков оказывается не совсем и браконьеры,может и эти пользу принесут,не стоит кричать сразу все пропало
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21.03.2022 10:15 Ответить
Не такие и преступники,это не торговля людьми,а просто проводники)
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21.03.2022 10:17 Ответить
Зато в украинских тюрьмах сидят тысячи добровольцев. И в это же время на Мариуполь и Херсон сил нет.
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21.03.2022 10:50 Ответить
 
 