Нидерландский суд освободил двух украинцев из СИЗО для участия в войне с РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Суд в нидерландском городе Бреда принял решение освободить из-под стражи двух находившихся в СИЗО украинцев, чтобы они могли противостоять российскому вторжению в Украину.
Двое украинцев в возрасте 27 и 29 лет содержались под стражей в течение шести месяцев по обвинению в контрабанде людей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Двое мужчин из Луцка были арестованы в сентябре прошлого года на яхте после попытки переправить группу албанцев в Великобританию.
Адвокат, защищающий двух мужчин, просил суд освободить их, чтобы они могли вернуться домой и оградить свою страну от вторжения.
Суд освободил задержанных, постановив, что ситуация связана с "особыми и серьезными обстоятельствами", и подчеркнув, что двое мужчин настояли на том, чтобы вернуться домой для участия в боевых действиях.
Мужчины были освобождены за соблюдение ряда условий. Они должны избегать совершения любых других правонарушений, вернуться отбыть свое предварительное заключение по требованию суда и, при необходимости, отбыть свои приговоры, если суд все же примет решение их заключить.
Пожалуйста, подождите...
@*****
18 мар.
Норматив по эвакуации из танка НЕ СДАН!
https://twitter.com/i/status/1504836682121633796
Це не "єдиний марафон", це знищення неугодних патріотичних медіа.
5 канал перед кінцем доби сповістив, про припинення їхнього та Прямого ТВ мовлення в ефірі та кабельних мережах з 00.00 21 березня. Еспресо ще в переговорах.
Канали готові працювати в рамках загальнонаціонального марафону, але Нацзрада імені Зеленського-Коломойського блокує розгляд їхньої заявки.
Дивитися марафон 5 каналу, як сповістила ведуча, можна буде в ютюб.
Як написав Тарас Чорновіл , "в Україні введена не воєнна, а саме політична цензура. Не відбулося жодного катарсису у владі. Зрадники залишаються зрадниками. У нас є лише наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому."
Друзі, прошу, підпишіться на ютюб канали 5 каналу, Прямого, Еспресо.
Так ми зможемо протистояти єдиному зомбоящику, який нам намагаються подати як найвище досягнення. Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Еспресо: https://youtu.be/9btrWFzmjhw
Прямий: https://youtu.be/cWAI3CF003o
5 канал: https://youtu.be/CCGEvNVJuuI
https://t.me/nuts_roses/690