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РФ разрушает жизнь миллионов людей. Более 3 млн украинцев выехали в Европу, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подоляк - должностным лицам: Не сообщайте о каких-либо поставках оружия и подготовке к контрнаступлениям со стороны ВСУ!. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
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21.03.2022 10:13
+7
Для тих, хто читаючи такі новини, впадає у розпач. 5 листопада 1994 року у Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між 46-річним Джорджем Форманом і 26-річним Майклом Мурером. Мурер незадовго до того переміг легендарного Евандера Холіфілда і забрав у того звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBA/IBF. На Формана не ставив ніхто. І справді - 10 раундів молодий швидкий чемпіон крудляв навколо глибокого і повільного ветерана, куражився і завдавав багато болючих ударів Іорман, сцвпивши зуби, чекав свого шансу. У 10-му раунді цей час настав - дві двійки - і Мурер на на стилі рингу. На рахунок "10" підвестися так і не зміг. Іорман став абсолютним чемпіоном всупереч логіці, прогнозам і здоровому глузду. Так і Україна терпить, б'ється і чекає свого 10-го раунду. Перегляньте цей бій на Ютубі. Ви все побачите і зрозумієте. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!
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21.03.2022 10:24
+6
штангу таскал, обливался водой.. в гробу он лежал, как Арнольд молодой!
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21.03.2022 10:18
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21.03.2022 10:13 Ответить
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21.03.2022 10:13 Ответить
Мама Минслыу папай...рузский мор
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21.03.2022 10:14 Ответить
Апа (апай), - це шанобливе звернення до жінки похилого віку в тюркських народів.
Найчастіше так звертаються до бабусі.
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21.03.2022 10:18 Ответить
челябинская область
татары, башкиры там живут
не мало
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21.03.2022 10:24 Ответить
Назва міста Чєлябінск теж татарська.
Від татарського чоловічого імені Челебі.

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21.03.2022 10:39 Ответить
Скинь посилання на ресурс
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21.03.2022 10:20 Ответить
Их около 10
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21.03.2022 10:41 Ответить
Давай всі.
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21.03.2022 10:54 Ответить
запарили шаблонно "похоронки" писать
"защищал страну" "долг"
будущее страны он закопал как раз выполняя преступные приказы
как и тысячи кто выполнял и выполяет
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21.03.2022 10:26 Ответить
Оне в долгах, как в шелках...и нет нифуя, кроме жизни. Которая, в свою очередь, ничего не стоит. Как метафизичекски так и на животном уровне.
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21.03.2022 10:29 Ответить
Павєл будєт с вами. В аду. Всегда. Скоро.
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21.03.2022 10:39 Ответить
штангу таскал, обливался водой.. в гробу он лежал, как Арнольд молодой!
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21.03.2022 10:18 Ответить
Для тих, хто читаючи такі новини, впадає у розпач. 5 листопада 1994 року у Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між 46-річним Джорджем Форманом і 26-річним Майклом Мурером. Мурер незадовго до того переміг легендарного Евандера Холіфілда і забрав у того звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBA/IBF. На Формана не ставив ніхто. І справді - 10 раундів молодий швидкий чемпіон крудляв навколо глибокого і повільного ветерана, куражився і завдавав багато болючих ударів Іорман, сцвпивши зуби, чекав свого шансу. У 10-му раунді цей час настав - дві двійки - і Мурер на на стилі рингу. На рахунок "10" підвестися так і не зміг. Іорман став абсолютним чемпіоном всупереч логіці, прогнозам і здоровому глузду. Так і Україна терпить, б'ється і чекає свого 10-го раунду. Перегляньте цей бій на Ютубі. Ви все побачите і зрозумієте. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!
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21.03.2022 10:24 Ответить
Плєшивоє імпотєнто

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21.03.2022 10:14 Ответить
Ти не згоден з редакційної політикою Цензора? Диви який...
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21.03.2022 10:35 Ответить
цензор остання інстанція ?
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21.03.2022 10:44 Ответить
Це інформаційний ресурс з ВЛАСНОЮ політикою, а не твоїми забаганками.
Не подобається- випилюйся звідси нахрін слідом за російським кораблем.
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21.03.2022 10:48 Ответить
Треба щоб інші 11 мільйонів теж їхали до Західнох Європи, най кормлять усіх біженців курви ...
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21.03.2022 10:15 Ответить
вони просто кордони закриють...
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21.03.2022 10:17 Ответить
Як??? Поляки не будуть нічого робити, коли підуть на прорив і вони будуть знати, що всі їдуть далі - до Німеччини та Франції з Італією.
Тільки допоможуть ще
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21.03.2022 10:23 Ответить
за песимістичного розвитку подій ми усе побачимо.
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21.03.2022 10:30 Ответить
https://t.me/kadyrov_95chat
Диванне військо до бою. Чат ослойобів. 9000 штук. Коменти писати можна ,фото відео ні.
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21.03.2022 10:20 Ответить
Если бы Украина потерпела поражение в войне с **********, то это приведет к уничтожению Украины и Украинского народа навсегда.

Если Запад допустит поражение, то это будет преступно с его стороны.
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21.03.2022 10:24 Ответить
Бурятос Харьковский Штабной.
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21.03.2022 10:24 Ответить
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21.03.2022 10:25 Ответить
Раніше казали що є 3 речі, на які можна дивитися безкінечно, це як горить вогонь, як тече вода та на чужу роботу.
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.
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21.03.2022 10:25 Ответить
Скільки мільйонів життів, людських доль- і все це лише тому що ***** приспичило здохнути гучно.
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21.03.2022 10:25 Ответить
Зате ми не в НАТО, бо 62% був проти НАТО, а тепер бігають по Єропам і по Україні.
ВСЕ логічно.
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21.03.2022 10:30 Ответить
вина за то, что забрал тысячи человеческих жизней и искалечил миллионы судеб должна придавить не только путлера, но и миллионы рашистов тяжелой могильной плитой..., так должно быть, в этом справедливость, а она должна быть в мире, а не только в словаре на букву "с"
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21.03.2022 10:36 Ответить
Днів через три і я виїду з Києва... в село- бо городи ж, весну ніхто не відмінив. Так що з України їхати не збираюся- не дочекаються!!!
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21.03.2022 10:38 Ответить
заметили откуда в основном военные?
с деревнь, сел, сироты и прочее
в рашке ооочень много сирот

с мАсквы и прочих миллиоников почти никого нет
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21.03.2022 10:40 Ответить
У москалей массовое сумашествие или шизофрения или бешенство.
Тут нужен диагноз психиатров.
Нормально жить они уже не способны!.
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21.03.2022 10:45 Ответить
 
 