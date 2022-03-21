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РФ разрушает жизнь миллионов людей. Более 3 млн украинцев выехали в Европу, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны.
Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?"
Топ комментарии
+7 константен
показать весь комментарий21.03.2022 10:13
+7 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий21.03.2022 10:24
+6 ьля
показать весь комментарий21.03.2022 10:18
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Найчастіше так звертаються до бабусі.
татары, башкиры там живут
не мало
Від татарського чоловічого імені Челебі.
"защищал страну" "долг"
будущее страны он закопал как раз выполняя преступные приказы
как и тысячи кто выполнял и выполяет
Не подобається- випилюйся звідси нахрін слідом за російським кораблем.
Тільки допоможуть ще
Диванне військо до бою. Чат ослойобів. 9000 штук. Коменти писати можна ,фото відео ні.
Если Запад допустит поражение, то это будет преступно с его стороны.
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.
ВСЕ логічно.
с деревнь, сел, сироты и прочее
в рашке ооочень много сирот
с мАсквы и прочих миллиоников почти никого нет
Тут нужен диагноз психиатров.
Нормально жить они уже не способны!.