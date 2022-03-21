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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 15000 человек,
танков ‒ 498 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
артиллерийских систем – 240 ед,
РСЗО - 80 ед,
средства ПВО - 45 ед,
самолетов – 97 ед,
вертолетов - 121 ед,
автомобильной техники - 969 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.
Специальная техника - 13.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+22 Hanka Panyanka
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Кроме того, с 24 февраля враг потерял 498 танков, 1535 боевых бронированных машин, 240 артсистем, 80 РСЗО, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет, 969 автомобилей, один корабль и два катера, 60 цистерн с ГСМ, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц специальной техники.
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили один самолет, три вертолета, 22 танка, четыре ББМ, одно средство ПВО, шесть РСЗО, 22 автомобиля, одну единицу спецтехники, десять артсистем и три БПЛА.
тобто наскільки я пам"ятаю втрати розмазувалися на 280 млн.
і значна частина втрат ішла за рахунок українців
а тут - тільки раша, у якої населення станом на 2020 рік 144 млн.
тому так і тягнуть луку, пробували просити допомогу у всіх, аж по Сирію і Лівію включно.
це для них ВЖЕ набагато гірше, аніж любий Афганістан.
А самолеты у кацапов явно заканчиваются.
Что до цифры в 500 танков - это, конечно, катастрофа для них. Если верить активным источникам - это их производственные мощности по всем танкам за 2 года - два жирных года. Но не мне, диванному аналитику, судить.
Очікую з надхекееям!
Тепер точно є четверта - як ******* москалів.