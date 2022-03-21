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Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.
"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий мира, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас "На Берлин!". Потому что они хотят пойти дальше, значительно дальше, чем Украина". Они хотят уйти повсюду, они хотят пойти к вам", - заметил глава государства.
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+26 Hanka Panyanka
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+25 Бенина Мама
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Пожалуйста, подождите...
обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страш-
ном "Союзе меча и орала"....
" При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но
больше уже не приходить ни на какие заседания."
І. Ільф і В. Петров "12 стільців".
Ви вже прочитали зранку позитивні пабліки? Ви вже побачили, як українське війско гатить по ворожих колонах і українські селяни експроприюють ворожі танки? Ви вже посміялись над новими мемчиками і намалюали на прапорі священне для кожного українця слово Чорнобаївка?
Правда, вам стало легше, правда?
... з роти лишилось троє.
... бригада 045768357 розірвана на шість частин, зв'язку немає
... комбриг командує ротою, з іншими частинами бригади зв'язатись не може
... один український підрозділ накрив вогнем інший український підрозділ
... ти знаєш, скільки насправді тзагинуло у тих казармах?
... це еліта українського війська, з оточення вони вже не вийдуть
ТАКЕ ЧУЄМО МИ.
З цифрами, з повідомленнями прощання. З розумінням, який НАСПРАВДІ стан справ. А ще ми чуємо таке:
... аптечки не видають, понятно. Турнікетів десять штук на 80 людей
... бронежилетів немає, касок теж
... рацій, хоч трохи рацій, немає зв'язку навіть зі взводами
Зараз ситуація забезпечення армії в країні безпрецендентна. Якщо раніше волонтерство покривало хіба 5-15%% усіх воєнних затрат, найзатратніше (форма, взуття, паливо, озброєння) брала на себе країна - то зараз ця цифра волонтерської допомоги абсолютно збільшилась. Армію дійсно забезпечує народ. Серед наших рахунків як покупка тепловізорів - так і закупівлі палива, продуктів. Про форму та берці я просто мовчу, їх не видають, про це теж дбає народ.
НАРОД
Силами свого волонтерства, як старого, перевіреного, так і нового, що виникло спонтанно. Волонтерство і народ України зараз - останній доказ нашого королевства, остання (але дуже вагома) надія нашого воїнства. Якщо раніше на армію прямували потічки народної допомоги - то зараз це прорвана ****** країни, яка стоїть обіруч зі своїми воїнами на захисті держави.
КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЄ?
Хто хоче зупинити цей потік?
Кому потрібно, щоб армія і далі йшла у бій без броніків та аптечок, без касок та тепловізорів, без авто і без палива, в цивільних кросівках, светриках та курточках, тому самому, що дали добрі люди, зігрітись задублому воїнству?
Кому?
Ви скажете - Росії?
Ви будете правими. Але у кожного рішення є свої імена. Ось вам чергове ім'я. Прочитайте документ.
Там красива шапочка "з метою запобігання розкрадання..." і таке інше - але насправді це кінець волонтерству України.
Насправді це читається дуже просто:
- А давайте вигадаємо ще палок в колеса цьому потоку допомоги.
Насправді це читається так:
- А давайте все зробимо правильно і централізовано, щоб ця машина людської допомоги армії припинила існувати.
Я знову прошу репоста.
Я знову прошу тегнути під цим постом наших позитивних журналістів, негативних теж.
Я прошу відгукнутись волонтерство.
Повторюю - ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є СПРОБОЮ ЗАКІНЧИТИ Й ПЕРЕКРЕСЛИТИ НАРОДНУ ДОПОМОГУ АРМІЇ
На кого ж працює цей документ, замислююсь я...