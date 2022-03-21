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Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вертоліт

Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий мира, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас "На Берлин!". Потому что они хотят пойти дальше, значительно дальше, чем Украина". Они хотят уйти повсюду, они хотят пойти к вам", - заметил глава государства.

Смотрите: ВСУ помогают российским военным с дорогой на суд Божий, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
да, мы воюем, это правда, но против нас не воюют, нас убивают всеми наличными у них средствами ведения войны, убивают мирное население и разрушают наши города, это не война, это терроризм и геноцид, и надо назвать вещи своими именами...
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21.03.2022 11:19
+25
Они могут пойти только на фанерный Рейхстаг, или на #уй. Второе таки им ближе.
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21.03.2022 11:17
+19
не в этом дело. в настоящий момент кремлевская резидентура в Германии насчитывает более 2000 человек. без ее ликвидации, какая либо серьезная поддержка Украине нереальна
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21.03.2022 11:20
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Это каким надо быть конченым дебилом, чтобы нести мир войной.
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21.03.2022 11:17 Ответить
путлер Изваращенец -педофил , с больным воображением превратил крепостных -лишнехромосомных в 🧟‍♀️ зомби-САМОУБИЙЦ! Рашисты - НЕЛЮДИ !
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21.03.2022 11:37 Ответить
Он не несет мир и не собирался, типичный захват территорий на радость быдлу. Быдло жаждет побед
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21.03.2022 11:50 Ответить
Но быдло это хавает, правда вместо побед трупы,трупы...
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21.03.2022 12:00 Ответить
Они могут пойти только на фанерный Рейхстаг, или на #уй. Второе таки им ближе.
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21.03.2022 11:17 Ответить
Ну это все знают, кроме немцев, такое чувство что у них патологический страх перед русским Иванов
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21.03.2022 11:22 Ответить
На самом деле (к сожалению) им почти всем на эту войну абсолютно наплевать.
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21.03.2022 11:29 Ответить
На жаль, так. Підтверджую. 😢
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21.03.2022 11:52 Ответить
они не в курсе про ежегод. штурм рейхстага рускими?
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22.03.2022 00:30 Ответить
Більшість ситих німецьких страусів/бюргерів навіть чути про це не хоче, нажаль.
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21.03.2022 11:18 Ответить
не в этом дело. в настоящий момент кремлевская резидентура в Германии насчитывает более 2000 человек. без ее ликвидации, какая либо серьезная поддержка Украине нереальна
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21.03.2022 11:20 Ответить
А ще щось нереальніше можете вигадати? Це звичайні корупціонери, яких бюргери обрали у владу- прізвища нагадати? При тому, що звинувачували в корупції Україну.
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21.03.2022 11:25 Ответить
да, мы воюем, это правда, но против нас не воюют, нас убивают всеми наличными у них средствами ведения войны, убивают мирное население и разрушают наши города, это не война, это терроризм и геноцид, и надо назвать вещи своими именами...
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21.03.2022 11:19 Ответить
💯
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21.03.2022 12:14 Ответить
Бензоколонка без экономики собралась на берлин
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21.03.2022 11:19 Ответить
А чому шукають найманців в Сірії та Лівії?В орків вже не вистачає ресурсів щоб захопити Україну,а зеленський переконує що вони зможуть напасти на країни НАТО.Навіть армія Туреччини швидко обламає кацапам роги та копита,а про увесь блок НАТО взагалі не варто говорити.
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21.03.2022 12:19 Ответить
Війна обходиться у 20 мільярдів на день. Тому, прибуток з продажуне покриває витрати, на які використовують резерви. Але, резерви не безграничні, навіть в такій країні, як Росія, з її рівнем корупції і розкрадання.
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21.03.2022 20:09 Ответить
Шольцу , меркель , шредеру і Ко - друг путлер ближче чим Україна .Глибоко десь на дні , демократія, рівність , свобода , тільки бізнес .
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21.03.2022 11:20 Ответить
Немцы прекрасно знают ,что именно УКРАИНЦЫ ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ а кацапы охраняли ГУЛаг ,именно отсюда ноги и растут ...
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21.03.2022 11:22 Ответить
"Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно
обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страш-
ном "Союзе меча и орала"....
" При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но
больше уже не приходить ни на какие заседания."
І. Ільф і В. Петров "12 стільців".
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21.03.2022 11:27 Ответить
В Германии сильно опасаются ослабления рашки. В их видении европа в паре с рашкой может хоть как-то противостоять поганым янки с другой стороны земного шара. Поэтому сейчас у немцев когнитивный диссонанс, раша слишком сильно укрепляется, захватив Украину, и это нарушает предполагаемый изначально баланс в европе. До немцев доходит, но очень медленно.
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21.03.2022 11:28 Ответить
У тебе в голові" когнітивний дисонанс", ніколи москалі не захоплять Україну.
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21.03.2022 12:49 Ответить
по теме есть шо сказать, или только на оскорбления мозгов хватает?
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21.03.2022 19:16 Ответить
Бачу під дурника вирішив закосити. Хіба не ти писав:" поганим янкі"," у німців когнітивний дисонанс"," раша зміцнюється, захопивши Україну","до німців доходить повільно". Німців вважаєш дебілами, чи що. А може ти сам з надто обдарованих, які жопой думають.
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21.03.2022 19:40 Ответить
понятно. Да, тьі прав во всем.
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22.03.2022 11:29 Ответить
Як же я хочу щоб такій іскандер ****** цим тупим бургерам по голові
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21.03.2022 11:30 Ответить
Це нашому президенту розвідка 95 кврталу повідомила?кацапи Україною вдавляться.А про напад на країни НАТО - звичайна казка зеленського.
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21.03.2022 11:31 Ответить
Может, Путину уже придётся, но его последователи, убедившись в силе России, если она победит Украину, точно пойдут на Запад.
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21.03.2022 11:50 Ответить
Вот ето правильно. Нужно почаще фрицам напоминать про Берлинскую стену
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21.03.2022 11:38 Ответить
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21.03.2022 11:40 Ответить
Раніше я таки фото органічно не міг дивитись.А тепер ,зловив себе на думці ,що отримую задоволення від фото дохлих ,смердючих кацапів!!!
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21.03.2022 12:03 Ответить
Чё колорад утомленно выглядит. Как он до Берлина дойдет
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21.03.2022 12:05 Ответить
na musorke daedet
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21.03.2022 15:27 Ответить
"таваріщ окупант, на вашем Ауді радіатор отвалілся"
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21.03.2022 15:15 Ответить
"На Берлин" или "Можем повторить" - мы это слышали ещё в 2014. И вон они через 7 лет выполнили свои угрозы - двинулись на запад. Поэтому "На Берлин" - это реально. Но нужно вспомнить, что в последнее время в РФ в очередной раз вознесли на пьедестал Сталина. Вся страна стала сталинистами. Поэтому важно вспомнить, что в 1945 году Сталин намеревался захватить всю Европу - до Атлантик. Об этом должны знать не только в Берлине, но и в Париже, Лондоне, Риме, Мадриде и других европейских столицах.
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21.03.2022 12:21 Ответить
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21.03.2022 13:52 Ответить
Diana Makarova

Ви вже прочитали зранку позитивні пабліки? Ви вже побачили, як українське війско гатить по ворожих колонах і українські селяни експроприюють ворожі танки? Ви вже посміялись над новими мемчиками і намалюали на прапорі священне для кожного українця слово Чорнобаївка?
Правда, вам стало легше, правда?
... з роти лишилось троє.
... бригада 045768357 розірвана на шість частин, зв'язку немає
... комбриг командує ротою, з іншими частинами бригади зв'язатись не може
... один український підрозділ накрив вогнем інший український підрозділ
... ти знаєш, скільки насправді тзагинуло у тих казармах?
... це еліта українського війська, з оточення вони вже не вийдуть
ТАКЕ ЧУЄМО МИ.
З цифрами, з повідомленнями прощання. З розумінням, який НАСПРАВДІ стан справ. А ще ми чуємо таке:
... аптечки не видають, понятно. Турнікетів десять штук на 80 людей
... бронежилетів немає, касок теж
... рацій, хоч трохи рацій, немає зв'язку навіть зі взводами
Зараз ситуація забезпечення армії в країні безпрецендентна. Якщо раніше волонтерство покривало хіба 5-15%% усіх воєнних затрат, найзатратніше (форма, взуття, паливо, озброєння) брала на себе країна - то зараз ця цифра волонтерської допомоги абсолютно збільшилась. Армію дійсно забезпечує народ. Серед наших рахунків як покупка тепловізорів - так і закупівлі палива, продуктів. Про форму та берці я просто мовчу, їх не видають, про це теж дбає народ.
НАРОД
Силами свого волонтерства, як старого, перевіреного, так і нового, що виникло спонтанно. Волонтерство і народ України зараз - останній доказ нашого королевства, остання (але дуже вагома) надія нашого воїнства. Якщо раніше на армію прямували потічки народної допомоги - то зараз це прорвана ****** країни, яка стоїть обіруч зі своїми воїнами на захисті держави.
КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЄ?
Хто хоче зупинити цей потік?
Кому потрібно, щоб армія і далі йшла у бій без броніків та аптечок, без касок та тепловізорів, без авто і без палива, в цивільних кросівках, светриках та курточках, тому самому, що дали добрі люди, зігрітись задублому воїнству?
Кому?
Ви скажете - Росії?
Ви будете правими. Але у кожного рішення є свої імена. Ось вам чергове ім'я. Прочитайте документ.
Там красива шапочка "з метою запобігання розкрадання..." і таке інше - але насправді це кінець волонтерству України.
Насправді це читається дуже просто:
- А давайте вигадаємо ще палок в колеса цьому потоку допомоги.
Насправді це читається так:
- А давайте все зробимо правильно і централізовано, щоб ця машина людської допомоги армії припинила існувати.
Я знову прошу репоста.
Я знову прошу тегнути під цим постом наших позитивних журналістів, негативних теж.
Я прошу відгукнутись волонтерство.
Повторюю - ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є СПРОБОЮ ЗАКІНЧИТИ Й ПЕРЕКРЕСЛИТИ НАРОДНУ ДОПОМОГУ АРМІЇ
На кого ж працює цей документ, замислююсь я...







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21.03.2022 12:50 Ответить
Знайма з Німеччини каже, що мені нема що робити? Присилати їй всі ці жахи. Каже замість війни і відосіків, кращеб ми йшли на роботу. Нема там кому прозрівати і від чого. Живуть в своєму іллюзорному світі впевненості.
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21.03.2022 17:02 Ответить
 
 