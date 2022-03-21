Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам

Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий мира, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас "На Берлин!". Потому что они хотят пойти дальше, значительно дальше, чем Украина". Они хотят уйти повсюду, они хотят пойти к вам", - заметил глава государства.

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