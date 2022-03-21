Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Давите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина призывает жителей Германии бойкотировать российские товары, чтобы не спонсировать войну на Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.
"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Никакого евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти – каждый в Германии, в Европе, чтобы Киев снова могли называть новым Берлином, чтобы на наших улицах было так же безопасно, как и у вас, чтобы дети играли не в укрытиях... Никакого шанса российским ракетам, бомбам, войне, действуйте, чтобы наступил мир", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
SPD - партия "за всё хорошее, против всего плохого". У них по сути нет программы, и не предвидится. На себе всё тянут их соратники по коалиции: зелёные, т.е. Хабек, министр экономического развития, который открыто сказал, что Германия облажалась и уже договорился с Катаром о замещении российского газа; и минфин Линдер от свободных демократов, который первый сказал, что надо отключать россию от свифт.
Что интересно, оба действуют как будто против программы своей партии. Зелёные, в целом, должны быть за переход на газ, потому что он выделяет меньше парниковых газов и вредных веществ при сгорании; свободные демократы - это такие буржуины за "бизнес аз южуал". Те, кто как будто бы должны быть больше всего заинтересованы в "добрососедских" отношениях со "стратегическим партнёром" как раз таки больше всех поддерживают именно Украину и демократию.
Пересічні німці не мають можливості бойкотувати кацапськи товари, бо не купують їх безпосередньо.
А щоб вмовити німецький бізнес це зробити, треба було надати приклад власною відмовою