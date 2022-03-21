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Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Давите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бойкот

Украина призывает жителей Германии бойкотировать российские товары, чтобы не спонсировать войну на Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Никакого евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти – каждый в Германии, в Европе, чтобы Киев снова могли называть новым Берлином, чтобы на наших улицах было так же безопасно, как и у вас, чтобы дети играли не в укрытиях... Никакого шанса российским ракетам, бомбам, войне, действуйте, чтобы наступил мир", - отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам
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Топ комментарии
+6
Немцы знают ,что именно УКРАИНЦЫ РАЗГРОМИЛИ ФАШИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ а кацапы в это время ГУЛаг охраняли и были в заградотрядах ,именно отсюда и растут ноги ..
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21.03.2022 11:24
+5
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21.03.2022 11:23
+3
🤣

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
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21.03.2022 11:27
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21.03.2022 11:23 Ответить
Немцы знают ,что именно УКРАИНЦЫ РАЗГРОМИЛИ ФАШИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ а кацапы в это время ГУЛаг охраняли и были в заградотрядах ,именно отсюда и растут ноги ..
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21.03.2022 11:24 Ответить
Хох...типичная тактика ордынцев в войне с европейцами. Начать войнушку, ******** ее, и свалить в азиатские *****. Оставим разбираться с со всем ужасом покоренные народы К.Р., ВКЛ и Ржечи Посполитой.
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21.03.2022 11:28 Ответить
Обменяли трупака на 4-ре вояка
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21.03.2022 11:25 Ответить
Про які товари? Газ?
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21.03.2022 11:27 Ответить
🤣

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
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21.03.2022 11:27 Ответить
Мало! Необходимо блокировать товары всех фирм, которые ещё не ушли из России!
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21.03.2022 11:28 Ответить
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21.03.2022 11:31 Ответить
велико-росс, сверхчеловек, потерял голову от успеха спецоперации на Украине
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21.03.2022 11:33 Ответить
Украине, Польше и Прибалтике нужно заблокировать ввоз российско-белоруских товаров в Европу.

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21.03.2022 11:31 Ответить
он бы Штольца сначала уболтал, главное это уболтать политиков, как подать народу, это уже разберутся спич-райтеры и полит тихнологи.
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21.03.2022 11:32 Ответить
Нафик Шольца.

SPD - партия "за всё хорошее, против всего плохого". У них по сути нет программы, и не предвидится. На себе всё тянут их соратники по коалиции: зелёные, т.е. Хабек, министр экономического развития, который открыто сказал, что Германия облажалась и уже договорился с Катаром о замещении российского газа; и минфин Линдер от свободных демократов, который первый сказал, что надо отключать россию от свифт.

Что интересно, оба действуют как будто против программы своей партии. Зелёные, в целом, должны быть за переход на газ, потому что он выделяет меньше парниковых газов и вредных веществ при сгорании; свободные демократы - это такие буржуины за "бизнес аз южуал". Те, кто как будто бы должны быть больше всего заинтересованы в "добрососедских" отношениях со "стратегическим партнёром" как раз таки больше всех поддерживают именно Украину и демократию.
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21.03.2022 11:47 Ответить
Немцы, как и многие другие смотрят раша зомбо пропаганду по ящику. Первый, Россия все в кабельных и спутниковых сетях сидят. Пока их не уберем будут оттуда голоса звучать в поддержку варваров.
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21.03.2022 11:50 Ответить
Як там "Свати", розкладають мізги москалям, роялти уже перераховані для ЗСУ ?
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21.03.2022 12:43 Ответить
роялтІ
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21.03.2022 12:44 Ответить
Черговий ідіотський заклик.
Пересічні німці не мають можливості бойкотувати кацапськи товари, бо не купують їх безпосередньо.
А щоб вмовити німецький бізнес це зробити, треба було надати приклад власною відмовою
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21.03.2022 13:15 Ответить
 
 