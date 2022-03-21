Прекращения огня на время переговоров РФ и Украины не будет. Прогресса на переговорах недостаточно для встречи Путина и Зеленского, - Песков

Прекращения огня во время переговоров России и Украины не будет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны", - также заявил Песков.

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