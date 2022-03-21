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Прекращения огня на время переговоров РФ и Украины не будет. Прогресса на переговорах недостаточно для встречи Путина и Зеленского, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прекращения огня во время переговоров России и Украины не будет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны", - также заявил Песков.
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+58 Антон Чигур
показать весь комментарий21.03.2022 11:27
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+39 Миротворец 39f19e05
показать весь комментарий21.03.2022 11:27
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Може моє питання дурне але чи не настав час хоч кілька наших ракет пустити на прикордонні мордорські міста? Нехай і вони "занепокояться".
плюс вроде еще с крыма заехало не мало
Підготовча робота ведеться.
ПУТІН терорист, як кожний росіянин, котрий вбиває невинних українців.
А терористів потрібно мочити,якщо треба, то навіть і в сортирах.
Или уже отмороживает.
А то этот бородатый хрипатый мальчик такого там бы насогласовывал и понаподписывал!
Знищенню підлягають Усі!
Смерть сарані
Слава Країні !!!
Других языков вы не понимаете...