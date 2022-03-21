РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15986 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
32 241 134
война (46696) переговоры (4648) Песков (1738) Путин (29860) перемирие (1476)

Прекращения огня на время переговоров РФ и Украины не будет. Прогресса на переговорах недостаточно для встречи Путина и Зеленского, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Прекращения огня во время переговоров России и Украины не будет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны", - также заявил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я готов к переговорам с Путиным. Но если они потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
Здохни письков!!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 11:27
+56
Лучшие переговоры - продолжать уничтожать российско-фашистских оккупантов. Чем больше, тем лучше.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:28
+39
Очень многие оккупанты закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A

показать весь комментарий
21.03.2022 11:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Перемовини про перемовляння." Орки знищують населення України. Про що домовлятися?
Може моє питання дурне але чи не настав час хоч кілька наших ракет пустити на прикордонні мордорські міста? Нехай і вони "занепокояться".
показать весь комментарий
21.03.2022 11:42 Ответить
Обиднее всего будет, если ***** пойдет на ядерную войну. Столько сил, жизней, слез и горя. Все будет даром... Не будет никаой табакерки, канделябра или веревки. Эти мудаки выполнят приказ и влупят со всех орудий и тогда места на Земле будет мало всем...
показать весь комментарий
21.03.2022 11:43 Ответить
не виконають, пан правильно написав, стільки взяли гріха на душу, стільки вкрали, вілли на узбережжі, яхти, рахунки, тонни золота, бриліантів, і так обидно, все будет даром. Не виконають.
показать весь комментарий
21.03.2022 12:10 Ответить
Письков, чем вы скоро будете воевать, если уже уничтожено 500 (пятьсот) танков и прочей техники, уничтожено почти 15000 вашей бездарной армии и сколько еще покалечено и ранено. Вы скоро будете бежать с Украины, точно также как вы с позором бежали с Вьетнама, Кубы, Афганистана.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:44 Ответить
сколько их (танков) было на границу когда с апреля 21го свозили технику?
плюс вроде еще с крыма заехало не мало
показать весь комментарий
21.03.2022 11:54 Ответить
Хто обізнаний, прошу пояснити, чому ми не можемо завдати ракетно-бомбових ударів по кацапських містах. курськ, белгород, ростов. Да, і до речі, миротворці будут тільки заважати нищіти кацапських тварюк. Московія має бути зруйнована, а кацапи мусять бути добривом. ВСІ ДО ОДНОГО. Ї великі і малі. ВСІ !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 11:44 Ответить
И что это даст стратегически? Мы держим оборону. Если начать бомбить кацапов, то это только подогреет месную публику мобилизироваться. Если размышлять глубже, то нужно вырезать как можно больше военнослужащих и только потом идти в контр-атаку на територию врага. Реальность заключается в том, что удавка на шее руской экономики в скором будущем приведет к голодным бунтам и гражданской войне уже на територии самой параши.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:49 Ответить
Ми повинні нищити військові цілі, а не просто обстрілювати їхні міста.
Підготовча робота ведеться.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:52 Ответить
Во-первых, что тебе даст удар по городам? Мобилизацию всей ваты в паРаше и гарантированное подключение ОДКБ? Во-вторых, ракеты стоят денег, больших денег. И использоваться они должны по назначению. Удар по городам никаких задач не решает (ну если ты не ставишь задачей признание Украины террористическим государством). К тому же ракет у нас мало даже для военных целей, а ракет, летящих до Белгорода, Курска, Ростова и т.п. у нас совсем нет.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:55 Ответить
Если попросить - будут.
показать весь комментарий
21.03.2022 12:00 Ответить
Я сильно в этом сомневаюсь.
показать весь комментарий
21.03.2022 12:02 Ответить
а на чорта нам їх міста?
показать весь комментарий
21.03.2022 12:11 Ответить
Заметили, что как только какая-то морально конченая гнида, добирается до абсолютной власти, начинает рыть себе бункер побольше и дистанцироваться от народа.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:45 Ответить
І Слава Богу!
ПУТІН терорист, як кожний росіянин, котрий вбиває невинних українців.

А терористів потрібно мочити,якщо треба, то навіть і в сортирах.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:46 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 11:47 Ответить
Вова охлаждает свой боевой піл.
Или уже отмороживает.
показать весь комментарий
21.03.2022 11:54 Ответить
Какие с этими ватными упырями могут быть переговоры. Это типа нам удавку закинули на шею, а мы пытаемся уговорить грабителя или убийцу?
показать весь комментарий
21.03.2022 11:55 Ответить
Ну, и слава Богу!
А то этот бородатый хрипатый мальчик такого там бы насогласовывал и понаподписывал!
показать весь комментарий
21.03.2022 11:56 Ответить
Той базікаеиеи небуде!!!
Знищенню підлягають Усі!
Смерть сарані
Слава Країні !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 12:03 Ответить
Значит сдохнет ещё несколько тысяч ванек пока пока расеюшка начнет догонять.
показать весь комментарий
21.03.2022 12:04 Ответить
****** террористи
показать весь комментарий
21.03.2022 12:20 Ответить
довбаний піськов ми тебе повісимо!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 12:44 Ответить
"Якщо ******* рашист не здається, його знищують" (генерал РОА, Власов)
показать весь комментарий
21.03.2022 12:54 Ответить
Можно подумать вам не пох когда сдохнуть,во время переговоров или после...
показать весь комментарий
21.03.2022 13:08 Ответить
Будь яка домовленість з кацапами про припинення вогню в реальності була одностороннім припиненням з українського боку. 8 років ООС когось не навчили...
показать весь комментарий
21.03.2022 13:17 Ответить
Кацапській агентурі в ОП байдуже. У неї свої завдання.
показать весь комментарий
21.03.2022 13:32 Ответить
Ну, інстинкт самозбереження то в них має залишитися
показать весь комментарий
21.03.2022 13:42 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
21.03.2022 13:30 Ответить
Ну вот и хорошо. А то напереговаривают херни. Уничтожение засрашки-вот и все дела.
показать весь комментарий
21.03.2022 13:31 Ответить
пошёл он вслед за руssким кораблём!
показать весь комментарий
21.03.2022 13:37 Ответить
Да, пока с плешенфюрером нам не о чём говорить... Вот задвухсотит ВСУ ещё десяток-полтора тысяч орков - может и поговорим...
Других языков вы не понимаете...
показать весь комментарий
21.03.2022 13:39 Ответить
Вот же ж тварь рыжая.Виселица тебя ждёт Трусливое чмо.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 