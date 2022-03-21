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Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Планы врага разрушены, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

театр,маріуполь,драматичний

С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 25 дней обороны от российского нашествия. В кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает. Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались "элитными" вместе с их руководителями", - пишет Резников.

Он напоминает, что с начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

Именно поэтому, по его словам, Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска.

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно. Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, Николаевской, Херсонской и Луганщине. Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя, благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Все должны это понимать", – говорит Резников.

Читайте: Зеленский – немцам: Мы воюем против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин!". Они хотят пойти дальше, они хотят пойти к вам

Он также отмечает, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима. И врагу лучше убраться.

"Борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец-то осознать те вещи, о которых мы говорили много месяцев. Уже даже Генеральный секретарь ООН признал, что нападение России на Украину может повлечь за собой глобальный продовольственный кризис. Который, в свою очередь, приведет к очередному миграционному кризису для Европы. Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет нам усилить Украину.
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Топ комментарии
+32
Маріуполь відтягнув на себе значні сили окупантів і загальмував їхній наступ. Наші військові в оточенні, ціною свого життя, дають час решті Україні укріпити оборону і підтягнути резерви. Сподіваюсь, це було не марно.
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21.03.2022 11:43
+25
ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ БУДЕТ ВПИСАНА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В СКРИЖАЛИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ ,ПОДВИГ УКРАИНСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ЭПИЧЕСКИЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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21.03.2022 11:41
+20
Никто ни к чему не готовился. Мариуполь удалось удержать только потому ,что его обороняли с 2014 года. В остальных южных городах даже тероборону на момент вторжения создать не успели. Какая подготовка? Вы о чем? 23 февраля еще асфальт в Николаевской области укладывали.
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21.03.2022 12:00
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ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ БУДЕТ ВПИСАНА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В СКРИЖАЛИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ ,ПОДВИГ УКРАИНСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ЭПИЧЕСКИЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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21.03.2022 11:41 Ответить
Маріуполь відтягнув на себе значні сили окупантів і загальмував їхній наступ. Наші військові в оточенні, ціною свого життя, дають час решті Україні укріпити оборону і підтягнути резерви. Сподіваюсь, це було не марно.
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21.03.2022 11:43 Ответить
MARIUPOL-UKRAINA !!!
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21.03.2022 11:49 Ответить
Тайваньская компания XDynamics Taiwan пожертвует Украине 10 беспилотников на общую сумму $35 тысяч.Дроны могут развивать максимальную скорость до 90 км/ч и перевозить, в частности, небольшие партии медикаментов.
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21.03.2022 11:50 Ответить
у меня там бабушка осталась, надеюсь еще жива... как так случилось, что готовились к обороне, по словам Данилова, и всеравно всрали юг страны, и дали окружить Марик... Азовцы конечно настоящие козаки-киборги, в таком издорезе, задерживают русню-дрисню, каждое имя будет вписано в историю на равне с Сирко, Вишневецким. улицы, проспекты, площади, всё будет названо фамилиями героев, которые сейчас не жалея себя покрывают неувядающей славой защитников нэньки Украины. и даже если мокшанцы вонючией выживут, то и через 50-100 лет будут ссаться они от слов Айдар, Азов, Правый Сектор, каак до сих пор ссуться от фамилий Шухевич, Бандера.
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21.03.2022 11:50 Ответить
Никто ни к чему не готовился. Мариуполь удалось удержать только потому ,что его обороняли с 2014 года. В остальных южных городах даже тероборону на момент вторжения создать не успели. Какая подготовка? Вы о чем? 23 февраля еще асфальт в Николаевской области укладывали.
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21.03.2022 12:00 Ответить
так сталося тому що багато з кримчан вважало себе особливими, а українців другим сортом, це було видно неозброєним оком коли приїздилося до них ще до війни, вони зрадили нас і Крим став плацдармом для нападу на південь України, а Донбас став руїнами. Якби вони нас не зрадили не було би Донбасу, не було б в ордло жодного сенсу для путіна без Крима, та й війна скорше за все не почалася би. Вважаю що зрадники повинні бути вигнані з раю.
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21.03.2022 12:00 Ответить
готовились... только почему- то все шо было заминировано на Херсонщине со стороны крыма до 19 года после оказалось чистым полем и проходным двором !!! и крымский мост работал и щас тоже с полной нагрузкой !!
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21.03.2022 12:02 Ответить
ну так новая green власть знала что делает ..
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21.03.2022 12:15 Ответить
Маріуполь рятує всю Україну. Допоможіть Маріуполю, деблокуйте його
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21.03.2022 11:50 Ответить
Хто обізнаний, прошу пояснити, чому ми не можемо завдати ракетно-бомбових ударів по кацапських містах. курськ, белгород, ростов. Да, і до речі, миротворці будут тільки заважати нищіти кацапських тварюк. Московія має бути зруйнована, а кацапи мусять бути добривом. ВСІ ДО ОДНОГО. Ї великі і малі. ВСІ !!!
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21.03.2022 11:55 Ответить
Зачем повторять свой вброс на всех ветках? Заклинило?
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21.03.2022 12:03 Ответить
Во-первых, удары по территории России пытались наносить (по ростовскому аэродрому). Кажется, не очень удачно, там же ПВО тоже есть.

Во-вторых, эффективность таких ударов по городам была бы мизерной, ракет у Украины мало, и вот только обвинений в военных преступлениях нам сейчас и не хватает.
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21.03.2022 12:46 Ответить
Виглядає так що кинули хлопців на загибель. Я розумію, що бувають моменти, коли неможливо допомогти моментально, але потрібно щось робити, якісь дії для звільнення наших героїв.
Больно читати та дивитись на те, як без допомоги повільно гине цвіт нації.
Щось на Півдні не те робиться...
Те, що пропустили орків через Чонгар та Перекоп без жодного пострілу, і майже не захищали Південь, це злочин і зрада, які перевищують Іловайську трагедію.
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21.03.2022 11:57 Ответить
#WeAreNATO
Вчера в Рижском аэропорту выгрузили одну из первых партий канадских гаубиц M777, бронемашин TAPV.
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21.03.2022 12:03 Ответить
Рады за Латвию. Но причем тут мы?
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21.03.2022 12:37 Ответить
А нас попросили не выспрашивать..когда..откуда... какими путями ...и в какие части...это будет переправлено...
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21.03.2022 12:43 Ответить
Боюсь, мы тут по прежнему ни при чем - это НАТО укрепляет свои границы.
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21.03.2022 12:50 Ответить
Латвия демонстрирует агрессору, что она с Украиной.
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21.03.2022 13:25 Ответить
Спасибо. Проблема в том, что агрессору пофигу на демонстрации
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21.03.2022 13:56 Ответить
Ну Латвия оказывает всю возможную помощь.
Страны Балтии за закрытие неба.
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21.03.2022 15:47 Ответить
Да, страны Балтии лучше других натовских стран понимают, что такое Московия и что аппетиты Московии Украиной в случае чего не ограничатся...
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21.03.2022 16:30 Ответить
Досить тих пафосних виразів і відосиків,деблокуйте Маріуполь! Воїни,що майже місяць палять орків в Маріку не повинні загинути ні в якому разі,хлопці з таким досвідом то є золото в військовій справі.
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21.03.2022 12:05 Ответить
Семенченко обратился к зеленскому лично с просьбой выпустить его из тюрьмы и он с батальонеом пойдёт в Мариуполь... Отгадайте с трх раз что ему ответили ....
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21.03.2022 13:45 Ответить
cчас тебе все планы генштаб расскадет - не палитесь боты
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21.03.2022 12:17 Ответить
Мариуполю нужно помогать всем, чем только можно и даже больше!
Мариуполь, весь мир с тобой! Держись!
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21.03.2022 12:07 Ответить
а вам нужно по меньше заниматься популизмом на диване
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21.03.2022 12:18 Ответить
Когда все закончится, конечно же нашей победой - святой долг всех украинских городов, не ставших частью активных боевых действий - всеми силами помогать восстановлению тем городам, которые первыми героично стали на пути фашистской агрессии и максимально пострадали от разрушений - Мариуполю, Харькову, Сумам, Чернигову, Николаеву и остальным. Большая часть Украины сегодня спит спокойно благодаря тому что люди и воины фронтовых городов принимают почти весь удар.
К процессу восстановления конечно должна будет присоединиться и вся Европа, которая надеюсь понимает что вся Украина сегодня дает спать спокойно им.
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21.03.2022 12:10 Ответить
уже спокойно давно никто не спит - не нужно всякий бред писать а отстраивать города будут те кто их разрушил - точнее за счет их заблокированных миллиардов долларов - слава богу вроде до 700 млрд .$ на Западе уже тормознули
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21.03.2022 12:22 Ответить
В чем бред? Жители Львова и Ужгорода спят так же, как и в Чернигове и Сумах?
Кроме денег нужны рабочие руки и мозги, деньги сами ничего не построят.
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22.03.2022 22:07 Ответить
А хто рятує Маріуполь ?
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21.03.2022 12:41 Ответить
 
 