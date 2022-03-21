Комендантский час в Киеве и области будет действовать с вечера и до послезавтра
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На улицу запрещено выходить с 20:00 понедельника, 21 марта, до 7:00, 23 марта.
Об этом сообщил в телеграме Киевский городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", – написал он.
Кличко призвал соблюдать правила военного положения.
"Верим в наши Вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!" – добавил мэр.
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на сегоднешний день в Киеве очень много передвигаеться позрительных людей в дневное время , особенно мужского пола!
необходимо срочно создать мобильные военные патрули для проверки всех позрительных субьектов.в различных частях города ,особенно удилить внимание проходным дворам и участкам