Комендантский час в Киеве и области будет действовать с вечера и до послезавтра

На улицу запрещено выходить с 20:00 понедельника, 21 марта, до 7:00, 23 марта.

Об этом сообщил в телеграме Киевский городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", – написал он.

Кличко призвал соблюдать правила военного положения.

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"Верим в наши Вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!" – добавил мэр.