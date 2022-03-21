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война (46696) Киев (24533) Кличко (4512) комендантский час (143)

Комендантский час в Киеве и области будет действовать с вечера и до послезавтра

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

оборона,київ

На улицу запрещено выходить с 20:00 понедельника, 21 марта, до 7:00, 23 марта.

Об этом сообщил в телеграме Киевский городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", – написал он.

Кличко призвал соблюдать правила военного положения.

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"Верим в наши Вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!" – добавил мэр.

Автор: Анастасія Потіха
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21.03.2022 11:49 Ответить
Ок, сидим дома. Вопрос: зачем?
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21.03.2022 12:00 Ответить
может Байдена уговорят заскочить на часок
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21.03.2022 12:03 Ответить
Да ладна, в прошлый раз премьеры приехали и в ту же ночь уехали, а мы ещё сутки по домам куковали. Либо есть ещё причина, либо "чтоб не расслаблялись".
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21.03.2022 12:10 Ответить
Бо кацапам ***** шастать
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21.03.2022 13:20 Ответить
Нахрена дома сидеть полтора суток непонятно при том что непосредственной угрозы Киеву нет. А страшные диверсанты дома пересидят эти полтора суток. Виталька может это делает потому что может. У нас тут тоже в районе Ленинградской площади какой то придурок постоянно сигнал воздушной тревоги включает.
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21.03.2022 12:28 Ответить
до всех компетентных органов!!!!!!!
на сегоднешний день в Киеве очень много передвигаеться позрительных людей в дневное время , особенно мужского пола!
необходимо срочно создать мобильные военные патрули для проверки всех позрительных субьектов.в различных частях города ,особенно удилить внимание проходным дворам и участкам
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21.03.2022 13:08 Ответить
Ви не зрозуміли. комендантська година і до ракет відноситься. Віталя сам буде документи контролювати.
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21.03.2022 13:18 Ответить
 
 