ВСУ передано 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты. Впереди еще много испытаний, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились не освещать информацию о поставках оружия. Но могу сказать, что за последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО. Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит, благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии", - отметил министр обороны.
Он также призвал украинцев не питать иллюзий.
"Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая" - констатирует Резников.
Однако, по его словам, пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим!
"Война изменила ощущение времени и много привычных вещей. Но в понедельник традиционно начиналась рабочая неделя. И эту "традицию" сейчас тоже нужно лелеять, как и армию. Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины. Мы победим врага за счет единства и лучшей организации. Вклад каждого важен. Фронты разные – победа одна на всех", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
це що, вибори ?
при Полтораку МО було державним відомством із відповідними департаментами та службами👿
Цілий день би розстрілювала починаючи з пальця на лівій нозі , шоб воно волало на усю округу гучніше за родичів загиблих
Дуже чітко пам'ятаю, як цей міністр розказував про не сформовані групи для наступу. А потім почалася війна...
Не розумію, як 150 тис москалів можуть бути набагато чисельнішим противником для такої великої країни як Україна
Порох ще за місяць заклинав призвати резерв першої черги......
оце і є його незрозуміла "денацифікації"
1) Він говорив, що найбільшим горем його життя є розвал ссср. І тому він хоче відновити ссср.
2) Він говорив, що для нього було шоком, коли він побачив кадри, як скидали і вбивали Каддафі. Він боїться, що і з ним таке станеться. путін заявив, що вже більше ніколи не дозволить скинути ні одного президента в світі. Тому він помогав диктатору Ассаду залишитись при владі, Лукашенку, Токаеву, президенту Венесуели теж допомагав. Скидання Януковича теж для нього було шоком, і тепер він хоче повернути все назад і вернути Януковича.
Тому я не розумію які мотиви в ньому переважають, бажання відновити ссср, чи бажання повернути стару януковичівську владу в Україну, щоб показати своїм громаданям, типу "Бачите, українцям нічого не вдалося. Революції ні до чого не приводять".
-- привет беня, как там дела в городе?
-- хорошо! наши побеждают.
-- а наши это кто?
-- скоро узнаем...
Ви вже прочитали зранку позитивні пабліки? Ви вже побачили, як українське війско гатить по ворожих колонах і українські селяни експроприюють ворожі танки? Ви вже посміялись над новими мемчиками і намалюали на прапорі священне для кожного українця слово Чорнобаївка?
Правда, вам стало легше, правда?
... з роти лишилось троє.
... бригада 045768357 розірвана на шість частин, зв'язку немає
... комбриг командує ротою, з іншими частинами бригади зв'язатись не може
... один український підрозділ накрив вогнем інший український підрозділ
... ти знаєш, скільки насправді тзагинуло у тих казармах?
... це еліта українського війська, з оточення вони вже не вийдуть
ТАКЕ ЧУЄМО МИ.
З цифрами, з повідомленнями прощання. З розумінням, який НАСПРАВДІ стан справ. А ще ми чуємо таке:
... аптечки не видають, понятно. Турнікетів десять штук на 80 людей
... бронежилетів немає, касок теж
... рацій, хоч трохи рацій, немає зв'язку навіть зі взводами
Зараз ситуація забезпечення армії в країні безпрецендентна. Якщо раніше волонтерство покривало хіба 5-15%% усіх воєнних затрат, найзатратніше (форма, взуття, паливо, озброєння) брала на себе країна - то зараз ця цифра волонтерської допомоги абсолютно збільшилась. Армію дійсно забезпечує народ. Серед наших рахунків як покупка тепловізорів - так і закупівлі палива, продуктів. Про форму та берці я просто мовчу, їх не видають, про це теж дбає народ.
НАРОД
Силами свого волонтерства, як старого, перевіреного, так і нового, що виникло спонтанно. Волонтерство і народ України зараз - останній доказ нашого королевства, остання (але дуже вагома) надія нашого воїнства. Якщо раніше на армію прямували потічки народної допомоги - то зараз це прорвана ****** країни, яка стоїть обіруч зі своїми воїнами на захисті держави.
КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЄ?
Хто хоче зупинити цей потік?
Кому потрібно, щоб армія і далі йшла у бій без броніків та аптечок, без касок та тепловізорів, без авто і без палива, в цивільних кросівках, светриках та курточках, тому самому, що дали добрі люди, зігрітись задублому воїнству?
Кому?
Ви скажете - Росії?
Ви будете правими. Але у кожного рішення є свої імена. Ось вам чергове ім'я. Прочитайте документ.
Там красива шапочка "з метою запобігання розкрадання..." і таке інше - але насправді це кінець волонтерству України.
Насправді це читається дуже просто:
- А давайте вигадаємо ще палок в колеса цьому потоку допомоги.
Насправді це читається так:
- А давайте все зробимо правильно і централізовано, щоб ця машина людської допомоги армії припинила існувати.
Я знову прошу репоста.
Я знову прошу тегнути під цим постом наших позитивних журналістів, негативних теж.
Я прошу відгукнутись волонтерство.
Повторюю - ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є СПРОБОЮ ЗАКІНЧИТИ Й ПЕРЕКРЕСЛИТИ НАРОДНУ ДОПОМОГУ АРМІЇ
На кого ж працює цей документ, замислююсь я...