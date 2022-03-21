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ВСУ передано 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты. Впереди еще много испытаний, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

В последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились не освещать информацию о поставках оружия. Но могу сказать, что за последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО. Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит, благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии", - отметил министр обороны.

Он также призвал украинцев не питать иллюзий.

"Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая" - констатирует Резников.

Однако, по его словам, пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим!

"Война изменила ощущение времени и много привычных вещей. Но в понедельник традиционно начиналась рабочая неделя. И эту "традицию" сейчас тоже нужно лелеять, как и армию. Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины. Мы победим врага за счет единства и лучшей организации. Вклад каждого важен. Фронты разные – победа одна на всех", - резюмирует он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет
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Топ комментарии
+28
Потому, что кто то забил на программу Нептун на 2 года
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21.03.2022 11:55
+17
Знаю.

Порох ще за місяць заклинав призвати резерв першої черги......
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21.03.2022 12:06
+16
бо потрібен пппатужніший асвальт..
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21.03.2022 11:57
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спасибо хоть на этом а для зебилов сш 68 и асфальт с дорог
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21.03.2022 11:48 Ответить
"команда Міноборони" ?
це що, вибори ?

при Полтораку МО було державним відомством із відповідними департаментами та службами👿
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21.03.2022 11:55 Ответить
ЦСКА
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21.03.2022 12:27 Ответить
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21.03.2022 17:17 Ответить
а вітчизняного в-ва де?16 000 що заарештовані були передали і з 19 не закуплялися.
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21.03.2022 11:49 Ответить
Земля все сгноил на складах...
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21.03.2022 12:10 Ответить
Привет от мера Кременчуга...
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21.03.2022 11:51 Ответить
Це просто жесть
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21.03.2022 11:59 Ответить
У Путіна змінилась тактика, тепер йому потрібен південь і схід, а не Київ, - ЗМІ
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21.03.2022 11:52 Ответить
не розумію,- ЧОМУ НЕ ВТОПИЛИ КОРАБЕЛЬ, ЩО СТІЛЯВ ПО ОДЕСІ ?
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21.03.2022 11:53 Ответить
Потому, что кто то забил на программу Нептун на 2 года
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21.03.2022 11:55 Ответить
я би цього "КТОТО" сама б розтріляла керуючись військоввим становищем!
Цілий день би розстрілювала починаючи з пальця на лівій нозі , шоб воно волало на усю округу гучніше за родичів загиблих
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21.03.2022 13:11 Ответить
бо потрібен пппатужніший асвальт..
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21.03.2022 11:57 Ответить
'Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника "

Дуже чітко пам'ятаю, як цей міністр розказував про не сформовані групи для наступу. А потім почалася війна...

Не розумію, як 150 тис москалів можуть бути набагато чисельнішим противником для такої великої країни як Україна
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21.03.2022 11:55 Ответить
150 армия + 40 тыс дыровцы + 50-70 тыс гвардия и разные полицаи + наемники и кадыркинцы. Всего до 300 тыс мяса
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21.03.2022 11:58 Ответить
де 300 тис. ветеранів АТО ?
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21.03.2022 11:58 Ответить
У нас на початок війни був некомплект у бригадах. Тому фактично заявленої чисельності ВСУ не було. Не здивуюсь якщо воювали лише 80 тисяч солдатів + нацгвардія і прикордонники. 400 тисяч резерву з танками на фронт не телепортуються. Їм треба проходити перепідготовку, бойове злагодження і т.п.
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21.03.2022 12:03 Ответить
Данілов, резніков казали що все бачать, все контролюють. Це не текст про зраду, але напевно треба думати, коли ворог зібрав військо на кордоні а захід 2 місяці кричав, що буде війна
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21.03.2022 12:05 Ответить
Знаю.

Порох ще за місяць заклинав призвати резерв першої черги......
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21.03.2022 12:06 Ответить
Танюша Черновол...2-танка и 4 БТРа. Многим местным питерам застрелиться бы не мешало. Если совесть есть.
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21.03.2022 11:56 Ответить
Це ті самі?
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21.03.2022 11:57 Ответить
які не сгноїла ДБР?
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21.03.2022 11:59 Ответить
Саме так. Це, як казати в якому місці сміятися.
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21.03.2022 12:09 Ответить
у мстивого ***** мета - знищити українців фізично

оце і є його незрозуміла "денацифікації"
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21.03.2022 12:02 Ответить
Я не розумію, які мотиви у путіна переважають.

1) Він говорив, що найбільшим горем його життя є розвал ссср. І тому він хоче відновити ссср.

2) Він говорив, що для нього було шоком, коли він побачив кадри, як скидали і вбивали Каддафі. Він боїться, що і з ним таке станеться. путін заявив, що вже більше ніколи не дозволить скинути ні одного президента в світі. Тому він помогав диктатору Ассаду залишитись при владі, Лукашенку, Токаеву, президенту Венесуели теж допомагав. Скидання Януковича теж для нього було шоком, і тепер він хоче повернути все назад і вернути Януковича.

Тому я не розумію які мотиви в ньому переважають, бажання відновити ссср, чи бажання повернути стару януковичівську владу в Україну, щоб показати своїм громаданям, типу "Бачите, українцям нічого не вдалося. Революції ні до чого не приводять".
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21.03.2022 12:00 Ответить
Як там велике крадівництво? Про Беню вже забулися і навіть не згадують. Доречі, де він
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21.03.2022 12:13 Ответить
анекдот про беню

-- привет беня, как там дела в городе?

-- хорошо! наши побеждают.

-- а наши это кто?

-- скоро узнаем...
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21.03.2022 12:37 Ответить
ганьбище. на 25 день війни нарешті 50 тис бронежилетів. нічого, Рєзніков, після перемоги ваша вся зекоманда за все відповість.
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21.03.2022 12:42 Ответить
Diana Makarova

Ви вже прочитали зранку позитивні пабліки? Ви вже побачили, як українське війско гатить по ворожих колонах і українські селяни експроприюють ворожі танки? Ви вже посміялись над новими мемчиками і намалюали на прапорі священне для кожного українця слово Чорнобаївка?
Правда, вам стало легше, правда?
... з роти лишилось троє.
... бригада 045768357 розірвана на шість частин, зв'язку немає
... комбриг командує ротою, з іншими частинами бригади зв'язатись не може
... один український підрозділ накрив вогнем інший український підрозділ
... ти знаєш, скільки насправді тзагинуло у тих казармах?
... це еліта українського війська, з оточення вони вже не вийдуть
ТАКЕ ЧУЄМО МИ.
З цифрами, з повідомленнями прощання. З розумінням, який НАСПРАВДІ стан справ. А ще ми чуємо таке:
... аптечки не видають, понятно. Турнікетів десять штук на 80 людей
... бронежилетів немає, касок теж
... рацій, хоч трохи рацій, немає зв'язку навіть зі взводами
Зараз ситуація забезпечення армії в країні безпрецендентна. Якщо раніше волонтерство покривало хіба 5-15%% усіх воєнних затрат, найзатратніше (форма, взуття, паливо, озброєння) брала на себе країна - то зараз ця цифра волонтерської допомоги абсолютно збільшилась. Армію дійсно забезпечує народ. Серед наших рахунків як покупка тепловізорів - так і закупівлі палива, продуктів. Про форму та берці я просто мовчу, їх не видають, про це теж дбає народ.
НАРОД
Силами свого волонтерства, як старого, перевіреного, так і нового, що виникло спонтанно. Волонтерство і народ України зараз - останній доказ нашого королевства, остання (але дуже вагома) надія нашого воїнства. Якщо раніше на армію прямували потічки народної допомоги - то зараз це прорвана ****** країни, яка стоїть обіруч зі своїми воїнами на захисті держави.
КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЄ?
Хто хоче зупинити цей потік?
Кому потрібно, щоб армія і далі йшла у бій без броніків та аптечок, без касок та тепловізорів, без авто і без палива, в цивільних кросівках, светриках та курточках, тому самому, що дали добрі люди, зігрітись задублому воїнству?
Кому?
Ви скажете - Росії?
Ви будете правими. Але у кожного рішення є свої імена. Ось вам чергове ім'я. Прочитайте документ.
Там красива шапочка "з метою запобігання розкрадання..." і таке інше - але насправді це кінець волонтерству України.
Насправді це читається дуже просто:
- А давайте вигадаємо ще палок в колеса цьому потоку допомоги.
Насправді це читається так:
- А давайте все зробимо правильно і централізовано, щоб ця машина людської допомоги армії припинила існувати.
Я знову прошу репоста.
Я знову прошу тегнути під цим постом наших позитивних журналістів, негативних теж.
Я прошу відгукнутись волонтерство.
Повторюю - ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є СПРОБОЮ ЗАКІНЧИТИ Й ПЕРЕКРЕСЛИТИ НАРОДНУ ДОПОМОГУ АРМІЇ
На кого ж працює цей документ, замислююсь я...





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21.03.2022 12:49 Ответить
А можно поменьше воды и конкретнее? Выше описанное школьное сочинение не информативно.
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21.03.2022 14:38 Ответить
 
 