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Оккупанты поднимают возраст "мобилизованных" с ОРДЛО до 65 лет, - ГУР МО Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка,ордло,призов

Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. В частности, очередная волна проходит на территории Донецкой области.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, известно, что с целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет. На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация местного населения.

"В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации". Тем, кому уже исполнилось 18 лет лично звонит по телефону директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете - в заведении объявлено обязательная явка и регистрация студентов старших курсов", - сообщают украинские разведчики.

Читайте: Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из "ЛНР", "ДНР" и сжигают тела россиян, - украинская разведка

Кроме того, в сообщении ГУР МО отмечается, что "мобилизованные" в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска. Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжело раненные и грузы с телами. В частности, в Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска. При этом родным не сообщают никакой информации о месте при обстоятельствах гибели.
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Топ комментарии
+35
😂😂😂 ПЕНСЫ НАГОЛОСОВАЛИ СЕБЕ СМЕРТЬ В
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21.03.2022 12:10
+30
Тобто проблема фільтрації населення ОРДЛО вже вирішується- нам буде менше роботи після війни.
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21.03.2022 12:12
+27
Скоро дістануть дідов на палках 😁
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21.03.2022 12:10
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Вже по сусекам вишкрібають бажаючих підти на м"ясо
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21.03.2022 12:09 Ответить
Тобто проблема фільтрації населення ОРДЛО вже вирішується- нам буде менше роботи після війни.
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21.03.2022 12:12 Ответить
Вирішують кардинально,і з користю!
Гонять на позиції ЗСУ це поголів'я,а потім накривають артою вогневі позиції,разом з бімбасцями!
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21.03.2022 13:52 Ответить
Там ще є бабушкі
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21.03.2022 12:09 Ответить
Там пришивать долго.
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21.03.2022 12:18 Ответить
Бабушкі, які в 2014 році зупиняли українські танки, щоб прийшов путєн.
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21.03.2022 12:36 Ответить
😂😂😂 ПЕНСЫ НАГОЛОСОВАЛИ СЕБЕ СМЕРТЬ В
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21.03.2022 12:10 Ответить
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21.03.2022 12:10 Ответить
😁👍
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21.03.2022 12:11 Ответить
Демодебилизация деморализированных
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21.03.2022 12:11 Ответить
дебілізованих.. так краще?
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21.03.2022 13:26 Ответить
Скоро дістануть дідов на палках 😁
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21.03.2022 12:10 Ответить
а у зворотній бік?
ну там не з 18 а з 8 років?

бляха, ну дебіііли...
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21.03.2022 12:10 Ответить
Самое смешное что при этом они орут про геноцид Бамбасса украинскими карателями, убивая всё мужское население.
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21.03.2022 12:11 Ответить
ВВХ не успокоится,пока не утилизирует всех "путен введи"
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21.03.2022 12:11 Ответить
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21.03.2022 12:20 Ответить
Наступна партія добрива, але ж родюча буде земля
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21.03.2022 12:11 Ответить
Утилизация дедов. Голодранцев без Родины. Дедываевале !
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21.03.2022 12:12 Ответить
Кстати, всем оккупированным территориям на заметку - с вами будет также, если эти бандиты установят свою коммендатуру и не будут боятся бунтов.
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21.03.2022 12:12 Ответить
Так что подрывайте их изнутри, не сотрудничайте и прочее. Они должны чувствовать жопой, что у них нет шансов.
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21.03.2022 12:13 Ответить
Не логично как-то, надо тогда и вниз планку снимать, с 15 до 65 например. А свиноматки от чеченов из загранотрядов еще нарожают
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21.03.2022 12:13 Ответить
думаю 14-18 это следующее, ну а что там - им то все равно какое мясо
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21.03.2022 12:14 Ответить
Так и замечательно! они все не боеспособны, только мешать будут, и нам меньше потом ваты
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21.03.2022 12:13 Ответить
тогда и бабушек надо призьівать, бабушки еще и дольше живут, кстати.
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21.03.2022 12:20 Ответить
Скоро из могил покойничков начнут поднимать, чтоб уже настоящие зомби были, а не просто телезомби.
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21.03.2022 12:16 Ответить
як судетських німців, їх всіх практично знищили, з війни мало хто повернувся, а теж кричали, хотіли до Німеччини, зрадили тих, хто нічого їм поганого не зробив.
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21.03.2022 12:17 Ответить
Їх чехи вигнали в НДР ще в 46му
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21.03.2022 12:28 Ответить
Чтобы мобилизация удалась ее нужно проводить под видом референдума по присоединении к расии. Приползут и инфарктники, и блокадники, разного рода безумные, а также безногие и незрячие. Там вы их тепленькими и повяжете и на передок. Это какая экономия для украинского бюджета: сумма пенсионных платежей оркам сократится на порядки.
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21.03.2022 12:17 Ответить
нет, надо просто установить в продмагах военкоматьі, без жратвьі долго не протянешь
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21.03.2022 12:22 Ответить
І прив'язати їх по периметру танка як додатковий захист від джавелінів
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21.03.2022 13:05 Ответить
Морпехі з Владіка, миротворці з Арменіі, добровольці з Сіриі та Лівії, китайська військова допомога, путлерюгент. Теперпенсіонери. Друга армія світу, прости господи.
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21.03.2022 12:17 Ответить
Чудово! З кацапії юних путінців заженуть, з бамбасу - старих алкоголіків. Ми їх підсмажимо та згодуємо вовкам.
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21.03.2022 12:18 Ответить
У нас тоже 8 лет назад подняли с 50ти до 60ти. Забылось уже?
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21.03.2022 12:20 Ответить
Спробуйте попасти в армію, коли вам 50+.
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21.03.2022 12:24 Ответить
Отмазка так сибе. Во первых, про ордиловцев можно тоже писать, во вторых знакомого в 54 уже призвали. Простой раюотяга.
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21.03.2022 12:27 Ответить
Значить ВУС дефіцитна, у нас кажуть "чекайте дзвінка".
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21.03.2022 12:34 Ответить
Да врядли. Хоть и сам теряюсь в догадках но какая может быть специальность в дефиците после 30+ лет срочки в ссср?
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21.03.2022 12:41 Ответить
Такой же как и ты дырявый кацап?
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21.03.2022 12:38 Ответить
Воюют и диабетики, уверяю. Метформин передаем на фронт постоянно.
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21.03.2022 12:34 Ответить
підняли що, лапать?
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21.03.2022 12:34 Ответить
Дурачок или на зарплате? Про военный учёт для женщин в этом году напомнить?
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21.03.2022 12:39 Ответить
Ти рот свій гнилий прикрий. Я вже тобі відповів в чому різниця. На *** пішов звідси
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21.03.2022 13:09 Ответить
Пропагандон с любой стороны остаётся пропогандоном.
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21.03.2022 13:14 Ответить
Що ти хочеш? Щоб ми порівняли призивний вік в святій Україні і в чмошній динири чи рашці? Та не буде цього. Бо Україна - на стороні добра. І тут і жінки можуть бути на військовому обліку, якщо треба. І чоловіки хоч в 70 р будуть воювати, якщо треба буде.

Україна за правду і свободу.
Не порівнюй Україну з гнилятиною фашистською, такою як рашка і динири
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21.03.2022 13:22 Ответить
А нічого, що Україна захищає свою землю? Це не одне і теж, що динировські злочинці робили і роблять. Ми на стороні добра і вік воїна немає значення.
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21.03.2022 13:08 Ответить
Правильно роблять! Нафіга пенсію платити! Економія!
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21.03.2022 12:20 Ответить
І Україні теж.
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21.03.2022 12:40 Ответить
Бесправный бантустан, из тянут на пушечное мясо и они нихрена сделать не могут, отэто ввел им путин, по самые два метра под землей
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21.03.2022 12:21 Ответить
Звали ***** - ласкаво просимо до пекла.
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21.03.2022 12:26 Ответить
От вам і подвійна пєнзія.
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21.03.2022 12:28 Ответить
😁😁👍
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21.03.2022 12:30 Ответить
Это уже не пушечьное мясо,это пушечьные кости 😁😁😁
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21.03.2022 12:29 Ответить
А как за паспортами с курицей-мутантом ломились... Бесплатный сыр в мышеловке достается только второй мыши.
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21.03.2022 12:31 Ответить
Нормально путин вводит, как по заказу, да? Жрите, чтоб вам повылазило!
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21.03.2022 12:32 Ответить
Колаборанти, по зрадницьки жили, по-собачому здохнуть. Здавайтеся відразу, будете на відбудові знищеного вашими хазяєвами працювати, це краще, аніж смерть за якусь орділо.
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21.03.2022 12:32 Ответить
я не пойняв що означає фраза "Зокрема, на Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих" Джерело: https://censor.net/ua/n3327290"
це взагалі про що????
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21.03.2022 12:34 Ответить
Дуже просто, чого ж добру пропадати?
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21.03.2022 12:39 Ответить
тушонку зроблять гордость домбаса
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21.03.2022 13:27 Ответить
Не думаю...
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21.03.2022 12:38 Ответить
В частности, в Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных".

На мясокомбинат, понятно? Пацаны съездили на войну, теперь в гастроном поедут.
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21.03.2022 12:37 Ответить
Буряти з'їдять
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21.03.2022 13:24 Ответить
Но но, не надо из одного двух бурят делать из них чудищ, нормальные буряты против войны
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21.03.2022 14:29 Ответить
Если бы один-два , то наверное можно и промолчать..
Но в 14-м их было намного больше..
Хотя , не могу сказать, что зверствовали , как чеченцы..
А самое смешное было то, что они абсолютно не знали русского языка..Как ими командовали, непонятно..Через перводчика, шоле
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21.03.2022 14:55 Ответить
Какая то ошибка буряты сильно русифицирваны их всего 24 процента в самой бурятии, наоборот многие буряты не знают родного языка..
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21.03.2022 15:23 Ответить
Это личные воспоминания с 2014-го..
Все молодые, срочники поди..и разговоры в магазинах , на улицах - жестами..
Вполне возможно, с сел каких понабирали..
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21.03.2022 17:09 Ответить
Можеть тувинцы, вот им удалось сохранить язык, из того что русских там мало
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21.03.2022 19:11 Ответить
Счас погуглю, как выглядят тувинцы..
Ну ла..Собственно, может и они..Но у нас их почему-то бурятами называли
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21.03.2022 19:39 Ответить
Что тут непонятного ? Консервы для воюющих орков из дохлых орков делать будут.
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21.03.2022 12:41 Ответить
Рашисты захватывают территорию и на убой будут бросать население захваченных территорий. Если мужчины на захваченных территориях не пошли защищать свою родину Украину, пошлют их на убой защищать парашостан и будут они живым мясом. Поэтому думайте ....
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21.03.2022 12:47 Ответить
Значит с Луганского мясокомбината увеличатся поставки колбасы на рассею.
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21.03.2022 12:51 Ответить
Так думаю - провокатор яр холодный уже давно призван и ликвидирован.
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21.03.2022 13:09 Ответить
Фольксштурм Гитлера/путлера. Теперь ждите с другой стороны - призыв с 16(15?14?)лет.
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21.03.2022 13:41 Ответить
Меня удивляло, по переписи украинцы там состаляли 55 - 60 процентов, но ничего украинского не заметно у 90 процентов, как это понять? Даже с учетом политики русификации, разве они не ходили в украинские школы. Не получали там восспитания? И в советское время, и с 91 - 2014 годах..
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21.03.2022 14:33 Ответить
там лютый совок головного мозга,и менталитет "кормильцев" всея Украины,от того эти ушлепки считали что им вся Украина всегда должна,а сами ****** сидели на дотациях с Киева...
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21.03.2022 14:57 Ответить
Усе там було..Особливо на Луганщині.Про донецьких не знаю..
Просто, мало хто знає, як проводились ініціювання тіх клятих референдумів, так і самі референдуми..
Я - знаю..
І ніхто не сидів 8 років під бамбьошками..і ніхто расію не звав..як і не знав , що вона нападе
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21.03.2022 15:00 Ответить
Це буде армія ім.Пенсійного Фонду...
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21.03.2022 15:02 Ответить
дидываевале 2?
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21.03.2022 15:30 Ответить
 
 