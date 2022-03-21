Оккупанты поднимают возраст "мобилизованных" с ОРДЛО до 65 лет, - ГУР МО Украины

Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. В частности, очередная волна проходит на территории Донецкой области.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, известно, что с целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" - с 55 до 65 лет. На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация местного населения.

"В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации". Тем, кому уже исполнилось 18 лет лично звонит по телефону директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете - в заведении объявлено обязательная явка и регистрация студентов старших курсов", - сообщают украинские разведчики.

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Кроме того, в сообщении ГУР МО отмечается, что "мобилизованные" в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска. Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжело раненные и грузы с телами. В частности, в Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска. При этом родным не сообщают никакой информации о месте при обстоятельствах гибели.