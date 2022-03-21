В России заблокировали популярные азербайджанские СМИ из-за правдивого освещения войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории РФ заблокировали популярные азербайджанские интернет-издания, рассказывающие правду о войне России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ЛИГА.Новости со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.
В частности, прекратили работу хорошо известные за пределами Азербайджана медиа - Haqqin и Minval.
Отмечается, что посол Украины поблагодарил главных редакторов и журналистов этих изданий за беспристрастное освещение хода российско-украинской войны, а также преступления, которые российские оккупанты совершают на украинской земле.
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кто то может и подвержен пропаганде не знаю
в основном своими делами интересуются
тут главное что цены взлетают, сахара нет (хотя у нас его и производят в основном)
тут и раньше в течении 2 3 лет из-за инфляции дороже постепенно было
те каналы что я мельком смотрел, прямо говорят вроде про войну
и то что это все на экономику казахстана повлияет
в любом случае военных у нас нет отправлять
тут самая большая сухопутная граница в мире вроде, куда еще
мы и в спокойное время в военкоматы постоянно недобор был
я думаю когда сюда рашка быстро отправила "миротворцев" это был жест
что если что "ты токаев мне должен" ну или "если что я тебе тут проблемы могу устроить"
выбирай любой вариант
дыныры не признавал когда просили
войска не дал когда просили, только когда учения какие то там по планам будут
сказал учавствовать будет
обычно в оон казахские дипломаты воздерживались
ни туда ни сюда, когда было голосование по крыму
вот недавно когда в генассабмлее было про войну голосование
тоже воздержались
-"чєм отличаєтся газета "правда" от газеті "известия"?
-тєм, что в "правдє нєт извєстій а в "известиях" нєт правди
і оце цей рашистський народ зробив собі САМ.
Нужно кардинально! Интернет и спутник для поголовья упразднить,за спутниковую тарелку - всех на 25 лет на поселение!
Шоб остался только один телевизЕр и радиоточка!