Совместный подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить Путина, - премьер Чехии

Общий подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди. Мы должны продолжать настаивать на четком и едином подходе к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", - говорится в уведомлении.

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