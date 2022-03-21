Совместный подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить Путина, - премьер Чехии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Общий подход к РФ и санкциям – это единственный способ остановить президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди. Мы должны продолжать настаивать на четком и едином подходе к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", - говорится в уведомлении.
Топ комментарии
+14 Hanka Panyanka
показать весь комментарий21.03.2022 13:28
+13 Kucher
показать весь комментарий21.03.2022 13:28
+9 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий21.03.2022 13:28
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Ещё совсем недавно наши немецкие политики, критиковали Катар за финансирование терроризма итд. И что теперь, поехали на поклон забыв все, что было раньше.
ВСУ перемололи уже танков на 2 Бундесвера пока вы тут кукарекали о том как вам тяжко будет без руснявого газа. Подумайте теперь как вам будет без ваших домов и жизей, евроскоты тупорылые.
Мы вот тоже по глупости отдали 500 ракет X-55 Мордору, который нас этими ракетами и ***********. Можете давать ему бабкии на эти ракеты и повторить ту же ошибку. И от бандита нельзя откупиться даже половиной имущества, если он увидит, что можно забрать все. И вы не откупитесь.
П.С. Сорри что на орочьем, не знаю знаете ли вы нормальный (украинский) язык.
Зрозуміло, що для підприємств так не спрацює, там йде газ для виробництва товарів. Але 40% економії тільки на 3.5 градусах, а в Германії набагато краща ситуація з енергозберіганням, ніж в Україні. Тому реально дуже добре обміркуйте що краще, бігати в труселях по дому, чи бігти від орків в Іспанію чи ще далі.
Он будет идти до конца по схеме: зачем мир, в котором не будет нас? Неважно насколько большими будут потери, он плевать на них хотел. Десять тысяч, сто тысяч, миллион... Это игра ва-банк. Или пан, или пропал. И он будет повышать ставки.
Наша задача выжить и обескровить чудовище. Убить столько россиян, сколько мы сможем, и еще чуть-чуть. Убивать, жечь их танки, сбивать самолеты до тех пор, пока последний российский военный не поползет обратно на Россию, оставляя за собой кровавый след.
Этот спич не о жестокости, это инструкция к выживанию. Ян Валетов
Но пистеть - не х--ло останавливать
уж точно не с таким руководством как сейчас у них
придется политикам европы это осознать
Никакие Ильины и Шмелёвы так полно и кратко не выразили эту мысль.
тому потрібно відключити все можливе що підтримує обіг продуктів
тільки громадяни можуть зрозуміти все що робиться без кнута
а піддані його величності, це не громадяни
це ведоме стадо...
а стадо бунтує тільки тоді коли голодне......
Фашистський россійський непотріб може зупинити озброєне військо....
В Україні військовий ресурс не безкінчений, бо українці не готувались до війни.
Тому уся Европа має надати Українській армії зброю. Европа нехай не має надії що Ху... зупиниться після захоплення України та Білорусії.
Утілізація Фізичного тіла Ху.. не змінить плани фашистської хунти яка захопила владу у РФії, замість цього вже напівзігнившого тіла представляти РФію буде нове косметично підроблене. І хунта буде продовжувати тероризувати світ - бо без цього фашистська РФійська хунта згине.
Невже громадяни що живуть у РФії не розуміють що хунта знищує не тільки Українців Білорусів Грузин, Вірмен, Азербайджанців - вони знищують у першу чергу генофонд народів що живуть на свою біду у РФії.
Чекати дій санкцій треба роки, а за цей час країни і цілі нації орки знищать.
Тільки об"єднаний спротив може зупинити рашистсько фашистську хунту.