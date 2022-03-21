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МИД призывает мир отреагировать на принудительный вывоз в РФ более 2 тыс. детей из ОРДЛО: Это имеет признаки похищения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве акцентируют внимание, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права.

"Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить его прекратить варварскую войну против украинского народа.

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"Факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности", - резюмируют в МИД.
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8 лет перемещались, и если это дети у которых есть родители, то для них это нормально.
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21.03.2022 13:48 Ответить
А скільки з них було вивезено з районів , окупованих після 24.02?
Зокрема, з околиць Маріуполя
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21.03.2022 14:06 Ответить
росія проводить політику державного тероризму. До путіна слід відноситися, як до терориста, так само, як Америка відносилася до Бен Ладена.
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21.03.2022 13:50 Ответить
Но поскольку его должность выборная, то все его избиратели пособники бункерфюрера.
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21.03.2022 13:52 Ответить
Так.
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21.03.2022 13:58 Ответить
Государственный киднеппинг... Еще одна статья обвинения.
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21.03.2022 13:50 Ответить
судить могут только проигравших, кто бы судил нацистов если бы они не проиграли = никто. а если они проиграют, уже особо похер, что с ними будет, конечно хотелось бы кровавых пыток и казней для пособников *****, но кто ж на это пойдет? цивилизованный запад или мы которые хотим быть с цивилизованым миром? так что все эти бла бла бла...
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21.03.2022 14:00 Ответить
Сначала похмелись , а потом пиши. Иначе бредни пишешь
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21.03.2022 14:16 Ответить
Путлер настоящий террорист и то что он делает с детьми - это просто немыслимо. Нет пощады ему и его свинособакам !
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21.03.2022 14:24 Ответить
 
 