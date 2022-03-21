В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые. ВИДЕО

В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписям в соцсетях, в результате стрельбы ранен по меньшей мере один человек.

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