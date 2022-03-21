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В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписям в соцсетях, в результате стрельбы ранен по меньшей мере один человек.

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Топ комментарии
+51
бо не мітинги треба робити, в вбивати та травити цю всю наволоч
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21.03.2022 14:04
+42
коли підара, який стріляв, візьмуть у полон, він першим ділом скаже, што прієхал на учєнія і нє знал куда ево прівєзлі
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21.03.2022 14:06
+39
Митинги это хорошо ,но кацапов надо УБИВАТЬ ...
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21.03.2022 14:05
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Вот интересно получается , собраться на митинг ума хватает , а просто договориться о действиях нет? То есть лезть с голыми руками на вооруженных мудаков , это пожалуйста , а договориться где то в подворотне встретить - никак! Колеса там порезать , в дуло пулемета арматуру засунуть , просто поджечь технику никак ? Остатки местной ТРО воюют , это прекрасно. Мы точно так же договорились партизанить если что. Опять же местное ТРО что , не имеет знакомых которым можно доверять? Не верю! Вижу только призыв с вашей стороны смириться с этой ситуацией!
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21.03.2022 22:11 Ответить
Кого и каким "призывам" я взывал? Ты вообще от меня слушал? Я просто описал ситуацию в городе. Колеса прорезать практически всем тачкам в городе? Я же уже говорил что они сменили тактику и гоняют по городу на легковушках, плюс останавливают тачки и говорят водилам чтоб белые ленты себе цепляли, типа знак что они мирные. Водилы в основной массе видимо очень доверчивые и делают как те говорят, не понимая что это отличительный знак оккупантов, они стараются косить под местных в общем. Про доверенных лиц из остатков ТРО, нужно спрашивать у самих ТРО.
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21.03.2022 22:50 Ответить
Ладно , кто как знает , я получил калаш , соответственно и действую , своих отправил подальше , так многие из наших сделали. Очень много вопросов вызывает тот факт что они спокойно из Крыма зашли , хотя ,как говорят , с 2014 года дороги заминированы были! Будем после войны разбираться !
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22.03.2022 06:42 Ответить
правильно ! так его орка !
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21.03.2022 15:04 Ответить
А ты все диванный воин, всё никак угомонится я смотрю не можешь, а только кукарекать можешь, без какой либо вменяемой аргументации.
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21.03.2022 15:12 Ответить
Подивись коли воно здибалось на цензорі кидай в спам його зараз тут їх хоть греблю гати
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21.03.2022 22:48 Ответить
А ЯКБИ 22-23 лютого УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТАМ В ХЕРСОНІ І МАРІКУ, БЕРДЯНСЬКУ І МЕЛІТОПОЛІ РОЗДАЛИ 10 ТИСЯЧ КАЛАШІВ? ЩО ЗАРАЗ БУЛО БИ?
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21.03.2022 14:31 Ответить
И что получим:патриоты полягут(не за цапову душу),а шваль в парижах отсидится.Активный-эвакуируйся,а там видно будет куда деть енергию...
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21.03.2022 14:31 Ответить
САМ "ЭВАКУИРУЙСЯ". В МЕНЕ Є КАЛАШ І 120 НАБОЇВ. П'ЯТОК МОСКАЛИКІВ ПОКЛАДУ. А ТИ ЯК ПОБАЧИШ МОСКОВІТСЬКОГО ОМОНІВЦЯ З ДУБИНКОЮ, ТО ЕВАКУЮЙСЯ. БО ЦЕ ДУЖЕ СТРАШНО ДЛЯ НЕПІДГОТОВЛЕНОГО ДО ВІЙНИ "ПАТРІОТА"...
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21.03.2022 14:50 Ответить
Я про це казав вже.Що рано чи піздно вони начнуть давити людей ,а далі гірше.Люди є люди готові захищати своє місто думайте як організвуати людям зброю і оборону !
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21.03.2022 14:33 Ответить
Те кто против протестов. Протесты важны. Они не дают чувствовать себя уверенно всякой швали. Но, конечно, надо учитывать что среди вояк есть неадекваты. Главное - не боятся и иметь холодную голову.
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21.03.2022 14:38 Ответить
напугали орков голой жопой
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21.03.2022 14:41 Ответить
Да. Напугали. Иначе бы он не стрелял вот на этом видео.
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21.03.2022 14:41 Ответить
Протести поступово спадуть без підтримки.Особливо коли почнеться гуманітарна катастрофа яка вже починається.Починається стадія залякування і очікування на давління.300 тис місто українське якє виходить.Тут потрібна допомога ЗСУ.
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21.03.2022 14:45 Ответить
Протесты никуда не денутся, если это важно людям. Поляки протестовали веками против российской оккупации.
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21.03.2022 14:47 Ответить
Зачистити Херсон достатньо механізованої групи 100 військових.
Але це можливо було б для чеченців чи афганців, а українців здадуть зразники з штабу та й з місцевих найдуться деякі, і вони попадуть у засідку
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21.03.2022 17:37 Ответить
митинги в первую очередь ломают их картинку пропаганды на корню, ведь они типа "спасать" пришли, а здесь вместо цветов и обнимашек - люди шлют за кораблем, гуманитарку отказываютя брать итд итп. Это очень важно показывать в захваченых городах, если есть такая возможность.
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21.03.2022 17:56 Ответить
F0G орк диверсант - пургу несет
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21.03.2022 14:39 Ответить
Он прав. ТРО в Херсоне всё убито, те кто пытался охранять Херсон лежали штабелями возле въезда до этого. Просто об этом не говорят, так как у нас только позитив. Но в первые дни местные об этом писали в твиттере.
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21.03.2022 14:41 Ответить
посмотри видео въезда в Херсон , там нет оборонительных сооружений , мы в Вознесенске были готовы встретить орков и отстояли город
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21.03.2022 14:44 Ответить
Я про выезд из Крыма. То что ТРО было абсолютно неподготовлено ты абсолютно прав. Но такое не только в Крыму. Условный Львов такой же абсолютно.
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21.03.2022 14:47 Ответить
Вообще Ронин написал еще в первые дни, что все кто охранял Крым были убиты. Они не сбежали и прочее. Их банально постреляли как в тире с вертолетов. Потом самооборона Херсона решила что она сможет выгнать коктейлями молотова вояк из горла. Итог - их через день всех перестреляли. Коктейли Молотова хороши против обычных ментов с дубинками, но не против артиллерии и автоматов.
Война страшная штука. Это не игрушка.
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21.03.2022 14:46 Ответить
ага , Я два дня был в центре боев за Вознесенск
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21.03.2022 15:00 Ответить
а потом сидел при +12 без газа света и воды две недели
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21.03.2022 15:02 Ответить
Пургу несешь только ты, ты не привел никакой вменяемой аргументации, зато кукарекаешь громче всех что и как нам делать с рашистами. Я детально расписал ситуацию в городе на первой странице и если ты настолько туп что не понимаешь, то хто тебе дохтер?
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21.03.2022 15:23 Ответить
Дублирую, с первой страницы ситуацию в городе, специльно для дегенерата Ura Pavel Оккупанты практически все ходят по городу в гражданском, тачки они тоже в основном используют гражданские. Оружие они или не носят или скорее всего пистолеты у них (у тех кто в гражданском), автоматы наверное тоже есть но в тачках валяются. В первые дни их гражданские тачки можно было отличить по белым лентам на зеркалах, но их тачки обстреливали. Тогда они поняли свою ошибку и останавливают тачки местных и говорят им чтоб белые ленты цепляли на зеркала, чтоб знать что они мирные жители и чтоб их не обстреливали. И теперь даже их тачки не отличить, так как большинство тачек по городу теперь с белыми лентами. И как ты теперь их отличишь?
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21.03.2022 15:27 Ответить
русня массово хоронит свою падальhttps://www.youtube.com/watch?v=WhVFMxN7lQg
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21.03.2022 14:50 Ответить
Протести вже не діють, потрібна зброя і партизани, а ще потрібно було хоть трішки приготуватись до зустрічі "братьев", але не видно нічого такого, чим тільки займалась місцева влада...
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21.03.2022 14:56 Ответить
сдачей оркам Херсона
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21.03.2022 14:59 Ответить
Одно другому никак не мешает. Протесты отдельно - диверсии отдельно.
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21.03.2022 14:59 Ответить
Да видать местная власть, просто ждала рускую свинью, вот по этому, всё так и вышло.
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21.03.2022 23:13 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 15:05 Ответить
Розповсюджуєм відео по кацапських ресурсах !!!!!https://www.youtube.com/watch?v=nhWhT_gXn-w&t=51s
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21.03.2022 15:11 Ответить
Кацап то страшна істота, яка повинна бути тільки мертвою
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21.03.2022 15:16 Ответить
Надо убивать русню, а не митинговать
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21.03.2022 15:31 Ответить
Не лайтесь між собою. Ви всі - порядні і чесні хлопці. Але проблема вашого покоління в тому, що мало хто служив в армії. Якщо не служили, то краще не лізьте на рожон, знайдіть собі спосіб якось по іншому допомогати Україні. Обережно з мобільними на окупованих територіях. Орки перевіряють в мобільних все. Краще сховайте подалі свої смартфони. Використовуйте старі, навіть кнопочні. Ті, хто служив в армії, обережно об'єднуйтесь, виявляйте місця скупчення техніки орків, бензовозів, машин управління, засобів РЕБ та ППО. Але не фоткайте, запам'ятовуйте адреси, орієнтири. Згодом ця інфа буде потрібна ЗСУ. Все буде Україна!
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21.03.2022 15:49 Ответить
Россия не должна существовать в теперешнем виде. После победы Украины россия должна быть поделена на отдельные области по национальному признаку. Думаю так оно и будет.
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21.03.2022 16:08 Ответить
Де, хоч пара снайперів? Стоять на площі, бери і знімай!
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21.03.2022 16:13 Ответить
Да Украинских патриотов на митингах против российских фашистов оккупантов очень много. Но гораздо лучше если хотя бы часть из них возьмёт в руки вместо флажков и плакатов : автоматы, пулемёты , гранатомёты.. И в засадах или в ночное время начнёт массово уничтожать эту московскую заразу фашиста )(уйла. Точно что намного ближе было бы уничтожения кровавого врага и освобождение от него как Юга Украины так и Крыма и Донбасса..
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21.03.2022 16:13 Ответить
Де взяти не скажеш? Як користуватися? Стрільби може організувати за окупації? Таки всі свідомі вояки з диванів
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21.03.2022 16:33 Ответить
А чего это ты, российская блевотина, сбежал в ЕС со своей любимой Рососии? Вы доиграетесь, что вас всех депортируют обратно в Рашку.
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21.03.2022 16:55 Ответить
З нікуди воно не збігло -- подиви на цей "профіль" -- 0-читають , 0 - читає, й реістрація від 21 березня 2022 !
Воно одноразовий пристрій - тільки кондом коштує дорожче . Навіть двухсотий орк дорожчий за цю падаль !
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21.03.2022 17:15 Ответить
Тому їх нацгвардію , усякий ОМОН требо не брати у полон , а вбивати "при спробі втекти" !
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21.03.2022 17:10 Ответить
Буде ще гірше((((. Ця котзломордна маса почне мародерствувати по бєзпрєдєлу.
ПиСи:Пора перестати матюкатися.. Не гоже опускатися на рівень дегенератів.
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21.03.2022 17:51 Ответить
Скоро кацапские суки безоружных людей танками давить будут. Кацапские вонючие падлы!!!
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21.03.2022 18:56 Ответить
поправте меня если я нет прав. официально ношение и применение оружия гражданскими запрщено. даже с ножиком задержат мусора и будет проблема. через границу в Украиану со свои оружием не пустят, зато выпускаю тварей с чемоданами бабла и бугаев. если в стране военное положение, то власть должна быть у военных.
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21.03.2022 20:25 Ответить
Здоровенні чоловіки ходять дрочять,замість вбивства кацапів.
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21.03.2022 20:47 Ответить
Покажи им, как надо!
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22.03.2022 00:13 Ответить
русские - это бесы, которых нужно отправить в ад!
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21.03.2022 23:03 Ответить
У кацапського військового є дві стадії :

1) Він стріляє в жінок, дітей і у мирних демонстрантів у чужій країні
2) Коли його беруть у полон він прикидається валєнком і починає нести казки про учєнія і мєня
заставілі.
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21.03.2022 23:42 Ответить
Херсонцям, як і іншім містам та селам окупованого півдня потрібно звикати до нових реалій, допомоги не буде, це надовго, можливо назавжди.
Тим хто стверджує що протести потрібні скажу просто - ідіть у сраку.
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21.03.2022 23:58 Ответить
Так і мало відбутися, бо московські нацисти прийшли не для того, аби дивитися на "майдани", а для того аби знищити українців. Тому варіантів майже немає, або змиритися з окупацією, або почати знищувати окупантів... Але впустивши ворога в місто його вибити з нього буде так само складно як ворогу захоплювати місто, яке чинить опір і веде вуличні бої.
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22.03.2022 00:06 Ответить
Росіяни фашисти. Їх треба нищіти, а тим хто в тилу ловити їх по одному забирати зброю і відстрілювати
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22.03.2022 00:53 Ответить
В умовах, коли злочинний режим, в т.ч. його окупаційні війська, готові без обмежень застосовувати насильство проти громадян, в т.ч. застосовувати бойову зброю на ураження,

в таких умовах мирний протест не може досягти успіху, тобто, прибрати владу злочинців і окупантів.

Тільки силовий опір дає шанс на успіх, тобто, на звільнення від окупантів.

Якщо злочинці не наважуються застосовувати необмежене насильство, тоді мирний протест має шанс на успіх. Але досвід показує, що російські окупанти готові знищувати без обмежень усіх незгодних.

Якщо держава поки не готова звільнити окуповані території, то людям там доведеться або чекати, коли держава буде готова, або самим організуватися і чинити збройний опір окупантам.
Але така партизанська боротьба теж вкрай небезпечна.
Де взяти зброю для опору? - Забрати у ворогів. Цитати:
1. "Привычность мысли надо гнать - столовый нож оружьем может стать." (Филиас Фог из мультфильма "Вокруг света за 80 дней".)
2. "Ружья - для понта, ножи - для дела." (Фильм "Карты, деньги, два ствола.")
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22.03.2022 02:10 Ответить
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