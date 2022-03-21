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В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписям в соцсетях, в результате стрельбы ранен по меньшей мере один человек.
Топ комментарии
+51 Alex Bylim
показать весь комментарий21.03.2022 14:04
+42 Палиця Василь
показать весь комментарий21.03.2022 14:06
+39 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий21.03.2022 14:05
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Але це можливо було б для чеченців чи афганців, а українців здадуть зразники з штабу та й з місцевих найдуться деякі, і вони попадуть у засідку
Война страшная штука. Это не игрушка.
Воно одноразовий пристрій - тільки кондом коштує дорожче . Навіть двухсотий орк дорожчий за цю падаль !
ПиСи:Пора перестати матюкатися.. Не гоже опускатися на рівень дегенератів.
1) Він стріляє в жінок, дітей і у мирних демонстрантів у чужій країні
2) Коли його беруть у полон він прикидається валєнком і починає нести казки про учєнія і мєня
заставілі.
Тим хто стверджує що протести потрібні скажу просто - ідіть у сраку.
в таких умовах мирний протест не може досягти успіху, тобто, прибрати владу злочинців і окупантів.
Тільки силовий опір дає шанс на успіх, тобто, на звільнення від окупантів.
Якщо злочинці не наважуються застосовувати необмежене насильство, тоді мирний протест має шанс на успіх. Але досвід показує, що російські окупанти готові знищувати без обмежень усіх незгодних.
Якщо держава поки не готова звільнити окуповані території, то людям там доведеться або чекати, коли держава буде готова, або самим організуватися і чинити збройний опір окупантам.
Але така партизанська боротьба теж вкрай небезпечна.
Де взяти зброю для опору? - Забрати у ворогів. Цитати:
1. "Привычность мысли надо гнать - столовый нож оружьем может стать." (Филиас Фог из мультфильма "Вокруг света за 80 дней".)
2. "Ружья - для понта, ножи - для дела." (Фильм "Карты, деньги, два ствола.")