Сотрудник "Леруа Мерлен", не уходящей из РФ, погиб в результате обстрелов в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстрел уничтожил магазин и убил одного из сотрудников. Центральный офис компании отказывается прекратить работу в России.
Об этом идет речь на странице "Леруа Мерлен Украина" в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась напрямую. Но уничтоженный магазин ничто по сравнению с потерянными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить", - сообщили в украинском представительстве компании.
Там призвали подписать петицию против деятельности магазинов ADEO на территории страны-агрессора РФ.
Эксминистр Кабинета министров Дмитрий Дубилет уточняет, что Леруа Мерлен и холдинг ADEO – французская компания, являющаяся одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ.
"Пока так выглядит, что компания наоборот собирается наращивать свой бизнес в России", – написал он.
Пожалуйста, подождите...
Скоріше за все, охоронець. Хто іще може знаходитись в зачиненому ТЦ близько 23 години?
осьо вона - <********* вдячність....
В чём для него карма?.. Надо было уволиться и во время войны попробовать найти другую работу?
гроші не пахнуть, а совість на хліб не намажеш
Мережа - французька. Її російська філія "допомагає" нашому ворогу тим, що, одержуючи гроші від російських споживачів, сплачує з них податки до російського бюджету.
Українська філія до російського бюджету не сплачує нічого, але сплачує зарплату українським співробітникам.
росія витрачає кошти на війну, тому першочергове завдання - позбавити її цих коштів шляхом відмови купувати будь-що у росії.
росія виробляє зброю для війни проти України, тому першочергове завдання - позбавити її компонентів, що використовуються у російській зброї, тобто не продавати росії такі компоненти.
Звичайно, заради морального задоволення можна перестати купувати товари в українській філії, щоб французи недоотримали прибуток.
Але чим допомагає росії те, що українці перестануть отримувати гроші від "Леруа Марлен" у вигляді зарплатні?
Закликаю у виборі між емоціями та логікою віддавати перевагу логіці. Те, що українці звільняться з української філії "Леруа Марлен" і їм стане нічим оплатити квартплату, комуналку та продукти харчування, Україні і українцям не допоможе нічим.
вірно ?
ввести налог на коллабоцію !
Концерн Renault возобновил работу в России
Ви знайшли де інформацію читати, на ***************.ру. Як діти, їй-богу))
‼️Перестаньте заради хайпу та ексклюзиву публікувати фото та відеоматеріали, з яких можна дізнатись локацію та об"єкт потрапляння ворожого снаряду.
Тому що наступного разу з урахуванням наданих ВАМИ візуальних даних - вони вже не ********, або знайдуть щось поряд, що також можна знищити.
Наприклад, КМДА опублікувала фото, яке взяла редакція Оперативного, де окрім полум"я та шматку дороги нічого не видно. Не видно, що поряд, не вказана адреса та назва ураженого об"єкту, що є прийнятним. А більше деталей та інформації - категорично не можна! https://t.me/operativnoZSU/14710
Ворожі коригувальники можуть вдаватися до нових підступів
Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію. При цьому «добродій» може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч.
Це може бути коригувальник ворога!
Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!
https://t.me/spravdi/3065
Прям интересно посмотреть.
Цікаво, а французький банк "Креди-Агриколь" , що працює в Україні, продовжує працювати в роZZії?
Говорить, что мы за мир во всем мире и простые милые россияне не должны страдать - это одно.
А теперь будет, нам плевать на то что убили нашего сотрудника, будем работать с убийцами дальше - это совсем другое.
викинути нах..й цей леруа а розширити епіцентр та нову лінію.
втрат не буде ніяких.
кажуть що снаряд дічи не попадає, але це не стосується криворуких ******** ракет
Чернобаївкою доказано !
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«Капітал, -- уникає заколотів і сварок і з природи своєї боязкий.
Це цілковита правда, алеж не вся правда.
Капітал боїться відсутности зиску або дуже малого зиску, як природа боїться порожнечі.
При відповідному зиску Капітал стає відважним.
При якихось 10 процентах його можна побачити повсюди;
при 20 процентах він стає жвавим;
при 50 процентах він абсолютно готовий ризикувати;
за 100 процентів він топче ногами всі людські закони;
300 процентів - і немає такого злочину, що на нього він не ризикнув би, навіть під загрозою шибениці.
Коли заколоти й сварки дають зиск, він заохочує і до заколотів і до сварок. Докази - контрабанда і торговля рабами». (T. J. Dunning: «Trade-Unions and Strikes», London 1860, p. 36)[
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Акции компаний стали наиболее прибыльными активами в 2021 году, единогласно отметили аналитики, опрошенные РБК. Наибольшую доходность среди них показали производители сырья, тогда как в 2020 году первые места были у технологических компаний.
Лидером по доходности в уходящем году стали привилегированные акции «Мечела» (+300,7% в рублях) и «Распадской» (+191,2%), которая объявила повышенные дивиденды, отмечает управляющий активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Столь высоким результатам горнодобывающих компаний, как писал РБК, способствовали рекордные цены на уголь, зафиксированные в 2021 году.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/29/12/2021/61c5882b9a79474c404bd73a
Адже загинув громадянин України, не француз!