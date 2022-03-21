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С начала войны в Украине из-за обстрелов войск РФ погиб 21 спасатель, 47 - травмированы, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,рятувальник

Обстрелы украинских спасателей при выполнении ими спасательных работ являются нарушением Женевской конвенции и станут предметом рассмотрения в международных судах.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщил Примуш, на сегодняшний день в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб 21 украинский спасатель и 47 травмированы. Это военное преступление и будет рассмотрено в международных судах.

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"Согласно Женевской конвенции (о защите гражданского населения во время войны. – Ред.), обстрелы или другие угрозы для спасателей в условиях спасательных операций являются военным преступлением. Мы все эти случаи фиксируем, материалы по каждому из них передаются в соответствующие органы, которые будут предоставлять правовую оценку таким действиям, будут устанавливать виновные лица, которые к этому причастны. Это будет предметом рассмотрения в продолжающихся международных судах", - подчеркнул Примуш.
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к нам мясо вошло
Десантный корабль Черноморского флота «Орск» доставил боевую технику в порт Бердянск
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21.03.2022 14:20 Ответить
Це вже хоч щось: "Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільну заяву "Про невідкладну необхідність модернізації ППО України". Про це повідомляє Руслан Стефанчук.
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21.03.2022 14:25 Ответить
а по времени это сколько? год-два?
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21.03.2022 14:28 Ответить
"невідкладну"
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21.03.2022 14:31 Ответить
подлая пидоросия не знает морали, стреляя в спасателей, врачей, ремонтников, гражданских ..
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
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21.03.2022 14:36 Ответить
 
 