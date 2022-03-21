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Моравецкий призвал Швейцарию заморозить и конфисковать активы российских олигархов: "К этому вопросу нужно подойти очень решительно"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

Польша призывает власти Швейцарии заморозить активы российских олигархов в этой стране.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарской конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швейцария является местом, где многие российские олигархи разместили свое состояние. К этому тоже нужно отнестись подобающим образом. То есть речь идет о замораживании, конфискации имущества российских олигархов в Швейцарии", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что убеждал президента Швейцарии "подойти к этому вопросу очень решительно".

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Как подчеркнул Моравецкий, россия совершает вооруженную агрессию против Украины, разрушает города и нормальную жизнь украинцев, совершая военные преступления.

Польский премьер подчеркнул, что через несколько дней в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, где будет рассмотрен вопрос дальнейших санкций против россии. По его словам, предыдущие санкции уже сильно ударили по россии, но этого все еще недостаточно.

Автор: Анастасія Потіха
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Мало того заморозить, нужно как можно быстрее действовать и все конфисковать в пользу Украины. Часть перенаправить на обеспечение жизнедеятельности гражданского населения, а часть на закупку высокоточного стрелкового оружия, касок и бронежилетов и лёгких гранатомётов с дронами камикадзе. Нужна не просто видимая мобилизация, а массовая мобилизация ! Такая наступательная операция, чтобы противник был отброшен до самых границ целостности Украины до 2014 года ! Да, мы все осознаём, что будут потери ! Но, если не действовать, у нас только при одной обороне, может совсем не остаться ни метра Родной Земли !
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21.03.2022 15:01 Ответить
Як там Шмигаль, вже перерахував свою зарплатню Моравецькому?
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21.03.2022 16:13 Ответить
 
 