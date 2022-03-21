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Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,літак

Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении . Россия провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО", - заявил журналист.

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Топ комментарии
+99
Над Туреччиною нехай пролетить...
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21.03.2022 14:57
+73
мда, у Султана рашкованський лєтун рєзвілся всього 40 секунд

Байден, це той дюйм, який під захистом НАТИ, чи ще ні ?
чи той дюйм знаходиться на півночі Шотландії і до нього треба форсувати Ла-Манш ?
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21.03.2022 15:01
+46
какого *** его не сбили...НАТО сраное, учитесь у Турции....
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21.03.2022 14:59
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Озабоченці хренові. В НАТО є Угорщина та багато інших посіпак путлера, яка там нафіг оборона може бути з такими союзниками?
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21.03.2022 15:10 Ответить
Піздець, і чого не збили?
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21.03.2022 15:11 Ответить
Сцикуни тому що
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21.03.2022 15:11 Ответить
Да збивайте деб воно не летіло
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21.03.2022 15:11 Ответить
Тому що ссуться((( На жаль, історія нічому не вчить. Сильно вони рафіновані- ця Європа. Давно не бачили смаленого вовка
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21.03.2022 15:13 Ответить
Між позором і війною обирайте війну, бо при виборі позору отримаєте війну і позор одночасно (с) Ч

Сита і заможна Європа ніяк не збагне , що треба вже розчехляти усю зброю і готуватися до повномаштабної війни ...
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21.03.2022 15:20 Ответить
Давай, через неделю не будет отсосии если будет столкновение с нато.
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21.03.2022 15:13 Ответить
Шкода, що не збили... Дуже кортить мені сотню відсвяткувати...
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21.03.2022 15:14 Ответить
Скоро ублюдки перестануть літати. Памперси на параші закінчуються, а без них ніяк.
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21.03.2022 15:16 Ответить
вроде как - из ваты и скотча умельцы делают
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21.03.2022 15:20 Ответить
На раїсі все з гімна і палок, свинособаки срані
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22.03.2022 08:42 Ответить
Максим Мирович


@MirovichMedia

·
15 ч



Мир, вооружённый до зубов ядерным оружием и тратящий ТРИЛЛИОНЫ долларов на оборону, боится войска нищебродов, которые за почти месяц войны в Украине захватили три села, напали на телевышку и украли банку с нутеллой.
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21.03.2022 15:16 Ответить
На пол шишки не считается
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21.03.2022 15:18 Ответить
***... Та чого НАТО так боїться? Україна вже половину років зробила не дієздатною... Є відчуття що ще Україна навколо себе зробить свій альянс!!! Ще будуть проситися!
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21.03.2022 15:18 Ответить
Про це вже натякав і Зеленський...
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21.03.2022 16:09 Ответить
Скоро російські літаки будуть літати над будинком Байдена в Америці.
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21.03.2022 15:18 Ответить
Московські літаки, нічого россійського на Москві нема і бути не може.
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21.03.2022 15:24 Ответить
не отмазывай кацапов они россияне русские орки и так далее - все они ублюдки
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21.03.2022 15:27 Ответить
Просьби, мольби і безглузді вигуки суржиком розгляду не підлягають.
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21.03.2022 16:35 Ответить
так тогда тебе прийдется самозабаниться на цензоре - тут большинство так пишет - а остальные (косящие под украинцев) только через гугл-перекладач
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21.03.2022 18:47 Ответить
Все буде добре, вудмурте. Всі кацапи помруть, а покацаплені вимруть.
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21.03.2022 19:29 Ответить
вудмурте у тебя в голове вместо мозга - хотя бы без гугла печатай троль
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21.03.2022 19:32 Ответить
Просьби, мольби і незмістовні заяви суржиком розгляду не підлягають, про що мордвинові було вже повідомлено раніше.
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21.03.2022 21:39 Ответить
почему
не
сбили ??????????
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21.03.2022 15:19 Ответить
Георгий Албуров


@alburov

·
2 ч



Дед знает толк в ядах В феврале Путин сменил 1000 личных сотрудников (охрана, повара, секретари и прислуга) из-за опасений, что они его отравят

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21.03.2022 15:20 Ответить
Подушкою задусити можуть, але не бачать зиску. От якби запропонували гарні гроші і який-такий захист, то його власна охорона би вже до пекла відправила. Як то кажуть : не продажних немає, просто у всіх різна ціна
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21.03.2022 16:44 Ответить
Хочуть програти НАТО, бо програти Україні це означає сором і революція в Парашостані.
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21.03.2022 15:21 Ответить
З язика зняв!
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21.03.2022 15:27 Ответить
От і в мене таке відчуття. Скажуть, що Україну перемогли, але напало НАТО, а вони безсилі проти НАТО
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21.03.2022 16:25 Ответить
Немного не понятно или наши врут что всё так хорошо и кацы не знают что у них всё так плохо. Если они не могут Харьков взять у себя на границе, то на что они рассчитывают провоцирую НАТО? Логика где? Не вброс ли это?
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21.03.2022 15:23 Ответить
путин хочет вступить в нато - обьявить войну и сразу сдаться
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21.03.2022 15:29 Ответить
Можеть решил продать литак за миллион как обещали
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21.03.2022 15:26 Ответить
І що ж НАТО? Зробило вигляд що нічого не трапилось?
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21.03.2022 15:26 Ответить
Стурбованість виказало
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21.03.2022 16:45 Ответить
Интересно, деду Сэму доложат или замнут, мол померещилось!🤔
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21.03.2022 15:26 Ответить
Кто-то может объяснить, зачем москалям спровоцировать НАТО. Допустим, собьют поляки рашистский самолет и что дальше?
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21.03.2022 15:28 Ответить
Им повод надо обьявить тотальную мобилизацию, а тут НАТО НАПАЛО, как классно !!
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21.03.2022 15:55 Ответить
Зачем сбивать, перехватять и отдадуть украине, но если честно похоже на фейк
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21.03.2022 15:28 Ответить
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21.03.2022 15:28 Ответить
На москве резко упал спрос на аренду квартир.

Интерес к съёму снизился на 17% с 24 февраля.
В российской столице стоимость аренды однушки в среднем уменьшилась на 4,5%, двушки - на 5%, трёшки - на 5,5%. В питере - такая же ситуация.

Как пишут «Известия», часть арендаторов переезжает в более бюджетные квартиры из-за снижения доходов. Также на рынок повлияли граждане, которые решили переехать в другие страны или регионы из-за неопределённой ситуации.
https://t.me/charter97_org/67294
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21.03.2022 15:34 Ответить
если правда, и боевой бомбардировщик, и после недавних бомбардировок украинских городов, то наверное нужно не провоцировать, пока Хйло не ***** штаты напоследок, а то вяличия не видно.
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21.03.2022 15:29 Ответить
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21.03.2022 15:30 Ответить
Почему не сбили как Турция в своё время???
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21.03.2022 15:31 Ответить
боятся провоцировать
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21.03.2022 15:47 Ответить
ЧОМУ НЕ ЗБИЛИ?
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21.03.2022 15:31 Ответить
Провокують перед нападом, шукають вціліле ППО.
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21.03.2022 15:32 Ответить
По периметру рашки сейчас в сумасшедшем идет подготовка к отражению ЯО. От Румынии и до Балтии. Операция Бросок крысы.
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21.03.2022 15:33 Ответить
его почти невозможно отразить
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21.03.2022 15:47 Ответить
Все- нет конечно, после пуска.... а вот если самим начать на 20 мин. раньше-вполне. Погибнет меньше, чем во 2-й МВ.
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21.03.2022 15:52 Ответить
послушайте что говорит о их ЯО агиль рустамзадов. Он неплохо описал ситуацию. Если что - погибнут все
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21.03.2022 15:57 Ответить
Послушаю...
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21.03.2022 15:58 Ответить
Ну сначала могли бы не сбывать, а бросить на кабину пилота ведро с чёрной краской. Или что-то в этом роде.
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21.03.2022 15:35 Ответить
Залетів щоб почути глибоке занепокоєння і стурбованність. А насправді - так починалася Друга Світова.
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21.03.2022 15:37 Ответить
Так починається Третя Світова. Хоча вона вже почалася.
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21.03.2022 15:47 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
26 мин



Один народ, один рейх, один фюрер, одна пачка прокладок в один руки.
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21.03.2022 15:39 Ответить
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21.03.2022 15:46 Ответить
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21.03.2022 15:39 Ответить
КАСПАРОВ: Украине не дают наступать, кому невыгоден разгром Путина и России.
https://youtu.be/CwCUhH_N3yU
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21.03.2022 15:40 Ответить
У Каспарова був найоб"єктівніший огляд перед войною,і це інтерв"ю також .
Розумна,грамотна людина.
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21.03.2022 16:14 Ответить
Тільки вчора подивилась це відео... сумно...
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21.03.2022 16:52 Ответить
Где там Столтенберг со своими колыбельными?
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21.03.2022 15:40 Ответить
Столтенберг еще тот кадр. Бывший коммунист, бывший премьер-министр, ставленник Меркель на НАТО (судя по всему по договоренности с ******), рашнферштейн. До сентября будет морочить голову и Европе и нам. Он не может идти в разрез с политикой НАТО, но иногда говорит то, что не стоило бы говорить. И мы не знаем что он делает закулисой...
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21.03.2022 17:00 Ответить
Чекаю офіційних заяв. Вони вирішальні.
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21.03.2022 15:45 Ответить
почему не сбили?или они ждут прямого вторжения *********?!
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21.03.2022 15:46 Ответить
Почему не сбили? Что ждём?
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21.03.2022 15:46 Ответить
НАТО висловить глибоку стурбованість.
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21.03.2022 15:47 Ответить
Російський бомбардувальник зайшов на густонаселену територію країни НАТО ,але його не збили я правильно зрозумів?Це що виходить,полякам потрібно дзвонити до Вашингтону і питати дозволу чи як...
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21.03.2022 15:53 Ответить
І шо?
Велике занепокоєння?
Чи просто боягузлива заява, що такі речі неприпустимі?
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21.03.2022 15:56 Ответить
Вы ни панимаити, каждый дюйм НАТО бидон имел ввиду на карте, а сушка пролетела меньше дюйма, на пол шишки
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21.03.2022 15:58 Ответить
Суд РФ признал Instagram и Facebook экстремистами и официально запретил их в России
Блохерша и певица ртом бузова с ее 17 000 000 подписчикофф
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21.03.2022 16:01 Ответить
У неї ніби 23 млн було. Вже 17?
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21.03.2022 16:43 Ответить
«Ой ***** ліл». (с)
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21.03.2022 16:53 Ответить
Прекратите срач.
То, что это была провокация - очевидно.
То, что НАТО и конкретно полякам не следовало на неё вестить - тоже однозначно, потому что русские могли сослаться на "случайный заход в воздушное пространство НАТО", "ошибку пилота", "неверные данные радаров", "уход от обстрела со стороны Украины при ведении боевых действий".
С точки зрения международного права было бы правильным поднять самолёты на перехват и предупредить самолёт-нарушитель о необходимости покинуть воздушное пространство Польши. Если сразу сбивать - это casus belli, которого, возможно, и добивается путяра.
Так что проявленное поляками хладнокровие - правильная (для них) позиция. Ошибка с их стороны приведёт к воздержанию НАТО от помощи (какая-нибудь условная Венгрия или Кипр скажут, что достаточных оснований для применения силы не было и заблокирует активацию ст. 5 соглашения / устава НАТО, и тогда Польша останется сам-на-сам с долбанутой бензоколонкой).

Я думаю, что столкновение россии с НАТО состоится. Но для этого надо ещё пройти некоторые этапы этого внешнеполитического "пути"
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21.03.2022 16:08 Ответить
"и заблокирует активацию ст. 5 соглашения / устава НАТО, и тогда Польша останется сам-на-сам с долбанутой бензоколонкой)"

Кто вам этот бред в голову вбивает?
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21.03.2022 16:17 Ответить
Я вам скажу що повинно статися щоб задіяли 5 ст. ***** повинен скинути 500 кг бомбу на будинок Столтенберга чи Шольца. Інакше НАТО не прокинеться.
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21.03.2022 16:42 Ответить
Ну хоть кто-то попытался трезво оценить ситуацию
Респект!
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21.03.2022 16:44 Ответить
похоже,НАТО отсидеться в кустах уже не дадут...теперь НАТО нужно или показать.что они не трУсы и готовы как Украина отстаивать себя или до конца показать,что НАТО-чисто бутафорная дорогая игрушка,неспособная реально военно защитить участников
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21.03.2022 16:10 Ответить
В керіництві НАТО- фігура обосцата.І путін це знає
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21.03.2022 16:17 Ответить
Предполагаю,что не столько обосцатый Столтенберг.сколько как меркель и Шредер куплен
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21.03.2022 16:19 Ответить
Дуже добре - рано чи пізно кацапи дограються
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21.03.2022 16:15 Ответить
Почему НАТО не сбило летак *****? Ердоган сбил и ни один турецкий помидор не пострадал. Вспомните когда свет выключился в зале где ***** присутствовало так оно чуть не захлебнулось в своих испражнениях. НАТО слабое звено, хакеры выключите свет в бункере у ***** и лебединое озеро вам в награду.
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21.03.2022 16:17 Ответить
Могли бы сбить и сказать мы ни при чем, сбила Украина. Настамнебыло. Эрдоган в открытую сбил и ***** обосралось и заткнулось. А Нато продолжает ссаться.
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21.03.2022 16:28 Ответить
Хоч би у НАТО була лопатка,шоб гівно зі своїх штанів вишкребсти.
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21.03.2022 16:22 Ответить
Булоб в нас ППО
то нікуди цій літак не долетів..
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21.03.2022 16:23 Ответить
А наши почему его не сбили?
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21.03.2022 16:30 Ответить
Чекали доки ти підкажеш.
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21.03.2022 17:20 Ответить
Я теж підсказую - так чому не збили?
Може наші навпаки стріляли, щоб ця скотиняка летіла так, щоб стольтельберги вже ніяк не відкрутились. Бутусов не даремно про заліт одразу оголосив. Як і бульбаші скажуть що цього не було?
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21.03.2022 17:55 Ответить
От вам і вся сила "потужнього НАТО" Тепр і я бачу, що вони нам на буй не потрібні. Помічники сцяні.
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21.03.2022 16:45 Ответить
Та скіш би вже "спровокували".
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21.03.2022 16:50 Ответить
В Польщі ніби то стоять на озброєнні комплекси Патріот. Так чому не збили? Чи потікали за новими підгузниками хоробрі НАТівці?
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21.03.2022 16:52 Ответить
До НАТО питань нема. Не хотіли вестись на провокацію. Є питання до України. Через Волинську область безперешкодно пролетів винищувач, який потенційно міг вдарити ракетами по містах. Чи були бо дай спроби знищити цей літак?
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21.03.2022 17:15 Ответить
Якби НАТО поставило нам нормальні ПВО, може би і вдарили. Але вони навіть Польщі не хочуть дати "Петріоти".
НАТО кине Польщу і Прибалтику так само як і Україну, бо вони сикуни.
Зараз у світі є лише одна людина з яйцями, це Ердоган.
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21.03.2022 17:29 Ответить
Сумніваюсь, що кине. Якби було так просто, Прибалтика була би вже захоплена. Складається враження, що США вичікує поки кацапія достатньо ослабне.
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21.03.2022 17:56 Ответить
Ех не бьІло на него Ердогана. А НАТО ето трусливьІе импотентьІ.
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21.03.2022 17:27 Ответить
Все говорит от том что Европе проще нас слить, пусть тут себе воюем и все, они боятся кнопки, вот и вся их сущность
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21.03.2022 17:47 Ответить
Варто було би збити цей літак над Україною.
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22.03.2022 02:30 Ответить
Если б правда... Пляки би такой шанс ге прозеяали....
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22.03.2022 07:51 Ответить
БЕЙ ********* !!!
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22.03.2022 09:10 Ответить
Еще в энный раз говорю - НАТО это сброд зажравшихся трясущихся сусликов, которые не защитят даже себя без США и Британии.
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22.03.2022 13:59 Ответить
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