Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов

Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении . Россия провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО", - заявил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - оккупанты обстреляли Николаев. ВИДЕО