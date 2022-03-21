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Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении . Россия провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО", - заявил журналист.
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Сита і заможна Європа ніяк не збагне , що треба вже розчехляти усю зброю і готуватися до повномаштабної війни ...
@MirovichMedia
·
15 ч
Мир, вооружённый до зубов ядерным оружием и тратящий ТРИЛЛИОНЫ долларов на оборону, боится войска нищебродов, которые за почти месяц войны в Украине захватили три села, напали на телевышку и украли банку с нутеллой.
не
сбили ??????????
@alburov
·
2 ч
Дед знает толк в ядах В феврале Путин сменил 1000 личных сотрудников (охрана, повара, секретари и прислуга) из-за опасений, что они его отравят
Интерес к съёму снизился на 17% с 24 февраля.
В российской столице стоимость аренды однушки в среднем уменьшилась на 4,5%, двушки - на 5%, трёшки - на 5,5%. В питере - такая же ситуация.
Как пишут «Известия», часть арендаторов переезжает в более бюджетные квартиры из-за снижения доходов. Также на рынок повлияли граждане, которые решили переехать в другие страны или регионы из-за неопределённой ситуации.
https://t.me/charter97_org/67294
@VALMICHEL7
·
26 мин
Один народ, один рейх, один фюрер, одна пачка прокладок в один руки.
https://youtu.be/CwCUhH_N3yU
Розумна,грамотна людина.
Велике занепокоєння?
Чи просто боягузлива заява, що такі речі неприпустимі?
Блохерша и певица ртом бузова с ее 17 000 000 подписчикофф
То, что это была провокация - очевидно.
То, что НАТО и конкретно полякам не следовало на неё вестить - тоже однозначно, потому что русские могли сослаться на "случайный заход в воздушное пространство НАТО", "ошибку пилота", "неверные данные радаров", "уход от обстрела со стороны Украины при ведении боевых действий".
С точки зрения международного права было бы правильным поднять самолёты на перехват и предупредить самолёт-нарушитель о необходимости покинуть воздушное пространство Польши. Если сразу сбивать - это casus belli, которого, возможно, и добивается путяра.
Так что проявленное поляками хладнокровие - правильная (для них) позиция. Ошибка с их стороны приведёт к воздержанию НАТО от помощи (какая-нибудь условная Венгрия или Кипр скажут, что достаточных оснований для применения силы не было и заблокирует активацию ст. 5 соглашения / устава НАТО, и тогда Польша останется сам-на-сам с долбанутой бензоколонкой).
Я думаю, что столкновение россии с НАТО состоится. Но для этого надо ещё пройти некоторые этапы этого внешнеполитического "пути"
Кто вам этот бред в голову вбивает?
Респект!
то нікуди цій літак не долетів..
Може наші навпаки стріляли, щоб ця скотиняка летіла так, щоб стольтельберги вже ніяк не відкрутились. Бутусов не даремно про заліт одразу оголосив. Як і бульбаші скажуть що цього не було?
НАТО кине Польщу і Прибалтику так само як і Україну, бо вони сикуни.
Зараз у світі є лише одна людина з яйцями, це Ердоган.