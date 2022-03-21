РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15576 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
19 603 41
Беларусь (7523) блокада (1651) граница (4736) Россия (91236)

"Проехало 0.0": Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур на польской границе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур в пункте пропуска Кукурики-Козловичи на польско-белорусской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"0,0 фур проехало сегодня из ЕС в Россию на пункте пропуска Кукурики. Держим блокаду дальше", - отметила она.

Проехало 0.0: Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур на польской границе 01

Предварительно анонсировали, что акция "Нет для торговли с россией" будет продолжаться в течение двух дней с целью привлечь внимание к недопустимости любой торговли между ЕС и РФ в то время, когда россия бомбит украинские города и убивает тысячи украинцев.

Ранее в соцсетях депутат польского Сейма Михал Щерба информировал, что с начала агрессии России против Украины, 24 февраля, более 22,5 тыс. грузовиков въехало из Польши в Беларусь. По его убеждению, нельзя допускать торговлю с агрессором, тем более что этот груз может иметь двойное назначение и использоваться агрессором для боевых действий в Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
вот наши люди в Польше как раз и ввели настоящие санкции против рашки
показать весь комментарий
21.03.2022 15:12
+24
Так тримати, смерть рашистським окупантам.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:03
+13
Шана вам та дяка.
Бо це і є самі реальні санкції!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2 дні? А потім заїдуть і все нормально, *****.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:02 Ответить
Не факт. Там дуже пожежонебезпечна ситуація- страшна посуха.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:09 Ответить
вот наши люди в Польше как раз и ввели настоящие санкции против рашки
показать весь комментарий
21.03.2022 15:12 Ответить
Так тримати, смерть рашистським окупантам.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:03 Ответить
Кукурикам-респект.Нехай лапатьнікі кукурікають й надалі...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:03 Ответить
На державному рівні вже потрібно запровадити заборону перевезення російських товарів через Польщу в Європу.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:07 Ответить
Было-бы не плохо. Через Польшу идет основной поток автотранспорта на кацапию и бульбостан. Если-бы еще и ЕС объявило транспортную блокаду автомобилям и морским судам, то это вообще поставило-бы лапотную орду раком.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:19 Ответить
Вообще-то была инфа, что польские власти хотят перекрыть эту лавочку на европейском уровне.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:51 Ответить
Шана вам та дяка.
Бо це і є самі реальні санкції!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:08 Ответить
Вот ето санкции действующие
показать весь комментарий
21.03.2022 15:08 Ответить
Как результат.......... Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы в пункт постоянной дислокации, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
По данным сайта "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, БТР движутся по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:18 Ответить
Бульбоебы осознали масштаб *******, с которым им предстоит столкнуться.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:21 Ответить
їХ ПОТІМ ВСЕ ОДНО ПРОПУСТЯТЬ.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:09 Ответить
Поживемо- побачимо. Та з таким настроєм ти слона не продаси/ рашку не переможеш.
Вогонь затятих не пече!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:11 Ответить
Молодці! Та хоч світ дізнається, як діють їх простітутські "санкції" на ділі.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:52 Ответить
Повітрям? Ню-ню!...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:12 Ответить
вокруг света за 80 дней на дирижаблях ну будет не хлеб а уже сухарики тоже ничего ..
показать весь комментарий
21.03.2022 15:14 Ответить
Держіться,друзі!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:11 Ответить
немає підтримки польської влади.
чому не заборонити транзит.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:12 Ответить
я за транзит через государство и польско-белорусскую таможню
путин как закріл нам уголь с азии?
не пущу и пошли на.......
показать весь комментарий
21.03.2022 15:20 Ответить
надо напоить кацапо- водил водкой и взывать полицию за вождения в пьяном виде
показать весь комментарий
21.03.2022 15:15 Ответить
А еще неплохо было-бы проверить, кацапские фуры горят так-же хорошо, как ихние танки или лучше.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:22 Ответить
Может машины не заводятся, не знаю, я не специалист
показать весь комментарий
21.03.2022 15:14 Ответить
Хто б став на нашому кордоні вивезли з країни 30 міпьонів долларів готівкою, а таможня не помітила. Чи вивозили 40 мільонів?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:16 Ответить
навіть мило має подвійну дію
ним можуть помити дитину
і ним можуть митися орки.
що, один хрен.
бо з орської дитини виросте такий самий орк.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:17 Ответить
Народные санкции. Настгящие
показать весь комментарий
21.03.2022 15:19 Ответить
Коктейлями " бандера смузі " довбанути і буде спокій !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:22 Ответить
З ранку шукав новини про вас. Тримайтесь, це другий фронт. Дай Вам бог сил та удачі.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:24 Ответить
матиоса на них животворящего нет! сейчас бы военпрокуроры всех арестовали чтобы порядок не нарушали! где же наш прокуроро - адвокат? неужели за кордоном?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:27 Ответить
Прямо как пан Шамов
показать весь комментарий
21.03.2022 15:33 Ответить
Спасибо!

Вы делаете ОЧЕНЬ много! Слава Украине!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:32 Ответить
Це другий фронт!!!!!!!!
І поляки і наші МОЛОДЦІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
БЛОКАДА починається з кордонів.
Ще б порти закрили для усіх кораблів що прямують у фашистську РФію.
Хабаровська Народна Демократична Республіка повинна також долучитись до байкоту і блокади час настав!
Слава Україні ! Смерть ворогам.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:35 Ответить
Подяка, здоров'я та успіхів вам, патріоти України !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:42 Ответить
Зараз Эвропа почне кричати, що це незаконно і накаже полякам пропускати, тут потрібно рішення Європи, а вона не поспішає, це ж путлер воює з нами, а не рашинський народ.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:50 Ответить
Молодці кожен робить свою справу .
показать весь комментарий
21.03.2022 15:51 Ответить
Как помочь? Чтобы оно там стояло веками нахер, как памятник, всем проезжающим?

Я обычный программер, фрилансер. 50% всех моих денег отдаю ВСУ. Жена конечно бухтит, но блеск гордости за меня, явно виден в её глазах. Ну давайте каждый чем может, а не просто на форумах языками чесать...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:53 Ответить
Интересно, что они везут..
показать весь комментарий
21.03.2022 15:55 Ответить
думаю що тi хто непроiхав польско-укр. кордон, дон, поiде чк
ерез польско- бiларуський кордон. дон.
,
показать весь комментарий
21.03.2022 16:03 Ответить
 
 