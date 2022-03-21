"Проехало 0.0": Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур на польской границе. ФОТО
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Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур в пункте пропуска Кукурики-Козловичи на польско-белорусской границе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.
"0,0 фур проехало сегодня из ЕС в Россию на пункте пропуска Кукурики. Держим блокаду дальше", - отметила она.
Предварительно анонсировали, что акция "Нет для торговли с россией" будет продолжаться в течение двух дней с целью привлечь внимание к недопустимости любой торговли между ЕС и РФ в то время, когда россия бомбит украинские города и убивает тысячи украинцев.
Ранее в соцсетях депутат польского Сейма Михал Щерба информировал, что с начала агрессии России против Украины, 24 февраля, более 22,5 тыс. грузовиков въехало из Польши в Беларусь. По его убеждению, нельзя допускать торговлю с агрессором, тем более что этот груз может иметь двойное назначение и использоваться агрессором для боевых действий в Украине.
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Бо це і є самі реальні санкції!
По данным сайта "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, БТР движутся по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.
Вогонь затятих не пече!
чому не заборонити транзит.
путин как закріл нам уголь с азии?
не пущу и пошли на.......
ним можуть помити дитину
і ним можуть митися орки.
що, один хрен.
бо з орської дитини виросте такий самий орк.
Вы делаете ОЧЕНЬ много! Слава Украине!
І поляки і наші МОЛОДЦІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
БЛОКАДА починається з кордонів.
Ще б порти закрили для усіх кораблів що прямують у фашистську РФію.
Хабаровська Народна Демократична Республіка повинна також долучитись до байкоту і блокади час настав!
Слава Україні ! Смерть ворогам.
Я обычный программер, фрилансер. 50% всех моих денег отдаю ВСУ. Жена конечно бухтит, но блеск гордости за меня, явно виден в её глазах. Ну давайте каждый чем может, а не просто на форумах языками чесать...
ерез польско- бiларуський кордон. дон.
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