Коллектив КБ "Луч" просит Зеленского и Шмыгаля передать бюро в управление Кабмина для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий. ДОКУМЕНТ

Работники КБ "Луч" возмущены действиями руководства "Укроборонпрома", которые прибегли к незаконному задержанию, обыску, давлению и угрозам и.о. директора "Спецоборонмаша" Денису Сердюку.

Об этом говорится в заявлении коллектива ДП "ГосККБ "ЛУЧ" на имя Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и секретаря СНБО Алексея Данилова, передает Цензор.НЕТ

"Коллектив ГП "ГосККБ "ЛУЧ", который, рискуя собственной жизнью, с первых дней войны обеспечивает Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию Украины, Службу безопасности Украины и другие силы обороны необходимым вооружением, возмущен действиями руководства ДК "Укроборонпром", которые прибегли к незаконному задержанию, обыску, давлению и угрозам исполняющему обязанности директора ГП "Спецоборонмаш" Д. А. Сердюку. Считаем, что и. о. директора ГП "Спецоборонмаш" Денис Александрович Сердюк за личное мужество и отвагу, проявленные в защите государственных интересов Украины, за заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украины, должен быть награжден", - говорится в заявлении.

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"Руководство ДК "Укроборонпром", которое организовали задержание, обыск, давление и угрожали Д. А. Сердюку, должны быть безотлагательно устранены с занимаемых должностей и привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

"Такі "сміливі" дії окремого керівництва ДК "Укроборонпром" яскраво контрастують на фоні їхнього фактичного самоусунення від координації підприємств-учасників Концерну у перші два тижні війни. У найважчі дні, які вимагали прийняття оперативних, вольових, ризикованих рішень під ракетнобомбовими ударами ворога, керівництво ДК "Укроборонпром" було паралізоване. Такі рішення приймалися самостійно керівниками оборонних підприємств, які, на відміну від ДК "Укороборонпром", несуть відповідальність за життя власних працівників, збереження матеріально-технічної бази та готової продукції. Лише після слів Президента України про досягнення стратегічного перелому у війні, керівництво ДК "Укроборонпром" 11 березня 2022 року відвідало наше підприємство. Проте, не для надання допомоги чи взяття на себе відповідальності, а для проведення чергових інспекцій та висунення звинувачень. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що задля збереження ДП "ДержККБ "ЛУЧ", подальшого забезпечення Збройних Сил України нашою продукцією, необхідно невідкладно передати ДП "ДержККБ "ЛУЧ" до управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержККБ "ЛУЧ", - закликав трудовий колектив.





Напомним, ранее сообщалось, что ДБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.

19 марта КБ "Луч" заявило, что руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора "Спецоборонмаш" ГП Сердюка.