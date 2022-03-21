РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15576 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оборона
25 023 112
Данилов (1057) Зеленский (16523) Сердюк (47) Укроборонпром (1211) Шмыгаль Денис (2318) КБ Луч (19)

Коллектив КБ "Луч" просит Зеленского и Шмыгаля передать бюро в управление Кабмина для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Работники КБ "Луч" возмущены действиями руководства "Укроборонпрома", которые прибегли к незаконному задержанию, обыску, давлению и угрозам и.о. директора "Спецоборонмаша" Денису Сердюку.

Об этом говорится в заявлении коллектива ДП "ГосККБ "ЛУЧ" на имя Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и секретаря СНБО Алексея Данилова, передает Цензор.НЕТ

"Коллектив ГП "ГосККБ "ЛУЧ", который, рискуя собственной жизнью, с первых дней войны обеспечивает Вооруженные Силы Украины, Национальную гвардию Украины, Службу безопасности Украины и другие силы обороны необходимым вооружением, возмущен действиями руководства ДК "Укроборонпром", которые прибегли к незаконному задержанию, обыску, давлению и угрозам исполняющему обязанности директора ГП "Спецоборонмаш" Д. А. Сердюку. Считаем, что и. о. директора ГП "Спецоборонмаш" Денис Александрович Сердюк за личное мужество и отвагу, проявленные в защите государственных интересов Украины, за заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украины, должен быть награжден", - говорится в заявлении.

Читайте также: Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай

"Руководство ДК "Укроборонпром", которое организовали задержание, обыск, давление и угрожали Д. А. Сердюку, должны быть безотлагательно устранены с занимаемых должностей и привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

"Такі "сміливі" дії окремого керівництва ДК "Укроборонпром" яскраво контрастують на фоні їхнього фактичного самоусунення від координації підприємств-учасників Концерну у перші два тижні війни. У найважчі дні, які вимагали прийняття оперативних, вольових, ризикованих рішень під ракетнобомбовими ударами ворога, керівництво ДК "Укроборонпром" було паралізоване. Такі рішення приймалися самостійно керівниками оборонних підприємств, які, на відміну від ДК "Укороборонпром", несуть відповідальність за життя власних працівників, збереження матеріально-технічної бази та готової продукції. Лише після слів Президента України про досягнення стратегічного перелому у війні, керівництво ДК "Укроборонпром" 11 березня 2022 року відвідало наше підприємство. Проте, не для надання допомоги чи взяття на себе відповідальності, а для проведення чергових інспекцій та висунення звинувачень. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що задля збереження ДП "ДержККБ "ЛУЧ", подальшого забезпечення Збройних Сил України нашою продукцією, необхідно невідкладно передати ДП "ДержККБ "ЛУЧ" до управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержККБ "ЛУЧ", - закликав трудовий колектив.

Коллектив КБ Луч просит Зеленского и Шмыгаля передать бюро в управление Кабмина для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий 01
Коллектив КБ Луч просит Зеленского и Шмыгаля передать бюро в управление Кабмина для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий 02

Напомним, ранее сообщалось, что ДБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.

19 марта КБ "Луч" заявило, что руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора "Спецоборонмаш" ГП Сердюка.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
Когла наконец-то уберут нахрен эту паразитическую прокладку Укроборонпром?? Эти трутни ведь ничего полезного не делают - они только грабят предприятия оборонки! Тем более, что там, оказывается, куча кацапских агентов!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:19
+38
Не мешайте записывать видосики
показать весь комментарий
21.03.2022 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так, тут їм дуже підфартило. Але всі імена відомі. На чомусь іншому проколються. Відплата знайде героїв дерибанів.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:15 Ответить
І що ж там таке портнови про зелю знають, що воно навіть в умовах війни сцить проти них навіть пікнути?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22 Ответить
Володя!" Ты же Президент! Убери увсю эту шушваль и дай людям работать. Нам нужно отбомбиться по Москау!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:55 Ответить
Георг Козак,где Вы у нас видете ***********?
показать весь комментарий
21.03.2022 17:29 Ответить
В руководстве ДК "Укроборонпром" сейчас находятся предатели и вражеские (русские) агенты. Именно они виновны в уничтожении Ан-225 Мрия. Когда за неделю до начала войны, руководство ДП Антонов сбежало в Лейпциг, некому было отдать приказ о перебазировании самолета из Гостомеля в безопасное место. Но поскольку ДП Антонов входит в ДК Укроборонпром, то руководство Концерна в условиях войны могло и должно было в экстренном порядке, в ручном режиме сделать все возможное, чтобы Ан-225 перебазировали. Но приказа не было!
ДП ДККБ Луч - жемчужина нашего ОПК, уникальное предприятие с уникальными технологиями, специалистами и изделиями (ТРК, ОТРК, ПТРК, ракеты и т.д.) - цель №1 для врага (россии). Высокоточное оружие, которое выпускает наше предприятие представляет реальную, огромную угрозу для врага, который сделает все, чтобы лишить нас возможности защищаться.
Враг (русские твари) задействовал свою агентуру в концерне, где реакция СБУ?
Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:25 Ответить
Де СБУ, питаєте?
Напевне молиться.
https://novynarnia.com/2020/05/10/vvedensky/
показать весь комментарий
21.03.2022 18:33 Ответить
АХХХХРИНЕТЬ. Расстрел ****************, на месте, что тут непнятно?
показать весь комментарий
21.03.2022 17:46 Ответить
Із публікації нічого не зрозуміти. Чому мова йде про "В.О."? Чому листа підписує профдіяч (нині це вже екзотика)??? Якийсь жах, що обертається величезною кров'ю українців. Сьогоднішній приклад: 1-ий прямий обстріл Одеси, з кораблів. Відповідь - гарматами, чисто відлякуюча. А де ж ракети? Завтра чи після ці ж кораблі обстріляють так, що тисячами не обрахуємось... І не наплачемось!
показать весь комментарий
21.03.2022 17:55 Ответить
Ганебно для говнокомандувача, що подібні питання виникають під час війни
показать весь комментарий
21.03.2022 18:02 Ответить
Кацапи вороги-це зрозуміло всім. Смерть ворогам. Нашим захисникам нашим ангелам-охоронцям слава. Зрадники, хабарники, саботажники на державних посадах під час війни - це гірше ніж ворог - кацап. Не буде вам щастя, запроданці.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 