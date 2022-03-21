Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль

Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка.

Об этом премьер-министр сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через "Дію" на банковскую карту.

Кроме того, будут выплачивать 3 тыс. грн на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.

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