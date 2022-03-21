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Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

гривня,гроші

Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка.

Об этом премьер-министр сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через "Дію" на банковскую карту.

Кроме того, будут выплачивать 3 тыс. грн на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семьям, принявшим переселенцев, компенсируют расходы на "коммуналку", - Зеленский
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Топ комментарии
+15
Тобто тим хто лишається під обстрілами допомога не потрібна? Десь ви логіку загубили, пане.
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21.03.2022 15:36
+10
Як завжди тим хто лишився болт. Я ще розумію хто вирвався з під завалів , алеті хто здрисну одними з перших та ше і з тих районів де майже не було обстрілів.Знову блін дешеві піари як уже задрали.
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21.03.2022 16:11
+6
А если ДИИ нет то как получить?
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21.03.2022 15:34
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А если ДИИ нет то как получить?
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21.03.2022 15:34 Ответить
судячи з усього уряд вказує за напрямком *******.... Але сподіваюсь що вони це узгодять і напрямка русського корабля не буде.
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21.03.2022 16:39 Ответить
Тобто тим хто лишається під обстрілами допомога не потрібна? Десь ви логіку загубили, пане.
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21.03.2022 15:36 Ответить
в жизни вообще нет справедливости
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21.03.2022 15:49 Ответить
Тим кто під обстрілами оказують гуманітарну допомогу, і намагаються звідти вивезти, потім коли виберуться получать і вони цю допомогу. Як вони будуть користуватись картками, якщо вони навіть позвонити не можуть.
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22.03.2022 15:25 Ответить
Предлагаешь с армии деньги распределить на переселенцев? И что это за жилье такое? Знакомых много с Харьковской и Сумской областей сьехало на западную, снимают квартиры за вполне адекватные деньги которые большинству по карману. Ну а тех кто ломит десятки тысяч, тех рекомендую здавать властям, пусть ишаки без хат останутся.
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21.03.2022 15:42 Ответить
Знаєте що зробив Спортлайф коли держава дала 1 тис. і дозволила витрачати на спорт? Спортлайф підняв вартість абонементів на 1 тис.грн.
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21.03.2022 15:54 Ответить
Да это изначально была пиар- акция для своих)
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22.03.2022 07:28 Ответить
Як завжди тим хто лишився болт. Я ще розумію хто вирвався з під завалів , алеті хто здрисну одними з перших та ше і з тих районів де майже не було обстрілів.Знову блін дешеві піари як уже задрали.
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21.03.2022 16:11 Ответить
По вашому ті кто здриснув повинні були сидіти ждати обстрелів, щоб таким як ви не ображались. Здриснули , тому що виявились розумніше і змогли спасти свої життя, та життя дітей
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22.03.2022 15:30 Ответить
на эти деньги даже квартиру не снять по ходу. что-то маловато денег. как им на них выжить??? может пора уже олигархов посадить и все забрать у них все и направлять деньги на помощь пострадавшим. Те более олигархи грабили весь народ и с чего у них должно в такое время быть все хорошо??? их пристрелить по хорошему надо в такое время и никто и не пискнет в их защиту.
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21.03.2022 16:45 Ответить
и коллаборантов типа Шуфрича, который тоже миллиарды долларов наворовал и все ОПЗЖ и им подобных!
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21.03.2022 16:46 Ответить
Допомога нормальна. На неї можна прогодуватись з дітьми.

Тим хто залишився в зоні бойових дій теж треба допомогти. У них справи гірші ніж у переселенців.
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21.03.2022 18:16 Ответить
в смысле прокормиться с семьей??? а жить где??? на улице???
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21.03.2022 18:30 Ответить
а что в смысле? я в подвале с ребенком сижу и мне пока ничего не платят. Не нравится? возвращайтесь в свой дом
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21.03.2022 19:02 Ответить
держава без сумніву має допомагати людям, але одразу питання а де гроші візьмуть?
Чи це не корисні ідіоти та ще не виявлені шпигуни продумали і за кілька місяців піару скажуть що потрібно здаватись, тому що немає чим заправити техніку чи купити зброю?
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21.03.2022 16:55 Ответить
На протязі одного тижня на таможні два випадки
1. В бусі з дипломатами виявили купу золота і валюти.
2. Здається дружина Котвіцького (лінь уточнювати екс, чи дружина) на угорській митниці задекларувала декілька чумайданів валюти. Наші не помітили

Як ти думаєш, скільки в державі необлікованих багатств? А у них руки трусяться дати засоби до існування людям, безпеку яких не забезпечили
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21.03.2022 17:09 Ответить
Гроші по-суті кацапські. Їх реквізували в ЕС і США та потроху повертають нам у вигляді допомоги.
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21.03.2022 18:13 Ответить
Ви не зрозуміли, ці гроші везли ІЗ України. А якщо згадати гроші що надходять як допомога, то тим більше цим бідним людям треба платити достатньо для більш менш пристойного життя
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21.03.2022 18:30 Ответить
Якщо в дії не підтягується свідоцтво про народження дитини?
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21.03.2022 17:49 Ответить
А как они определят кто переселенец? ну хорошо например человек из Киева, сейчас он во Львове получается он переселенец, наверное эму же нужно где то зарегистрироваться что бы знали что он переселенец. Человек может все так же оставаться в Киеве и тогда он не переселенец
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21.03.2022 18:05 Ответить
И мне интересно , получается сначало надо зарегистрироваться как переселенцу. А потом ту справку подтягивать в дию
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25.03.2022 13:06 Ответить
1. Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов - источники

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/

2. УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/21/7333366/

Закон один для всех??? "За Родину, за мафию!" - так что ли???
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21.03.2022 20:06 Ответить
 
 