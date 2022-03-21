49 507 26
Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка.
Об этом премьер-министр сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через "Дію" на банковскую карту.
Кроме того, будут выплачивать 3 тыс. грн на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.
Топ комментарии
+15 Sam Smidt
показать весь комментарий21.03.2022 15:36
+10 zuks
показать весь комментарий21.03.2022 16:11
+6 Максим Соловьев 26e1c0d1
показать весь комментарий21.03.2022 15:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тим хто залишився в зоні бойових дій теж треба допомогти. У них справи гірші ніж у переселенців.
Чи це не корисні ідіоти та ще не виявлені шпигуни продумали і за кілька місяців піару скажуть що потрібно здаватись, тому що немає чим заправити техніку чи купити зброю?
1. В бусі з дипломатами виявили купу золота і валюти.
2. Здається дружина Котвіцького (лінь уточнювати екс, чи дружина) на угорській митниці задекларувала декілька чумайданів валюти. Наші не помітили
Як ти думаєш, скільки в державі необлікованих багатств? А у них руки трусяться дати засоби до існування людям, безпеку яких не забезпечили
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/
2. УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн долларов
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/21/7333366/
Закон один для всех??? "За Родину, за мафию!" - так что ли???