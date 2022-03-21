Депутаты хотят лишить Киркорова, Баскова, Повалий, Лорак звания "народных артистов Украины"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Комитет Верховной Рады по вопросам информполитики обратился к Президенту о лишении почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таи Повалий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам информационной политики этого комитета Евгения Кравчук сообщила в Фейсбуке.
По ее словам, "во время, когда настоящие деятели культуры Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или замалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины".
Как подчеркнула Кравчук, "эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально".
Пожалуйста, подождите...
це ********** на 25 день спромоглись...
поганці
не матимуть жодних почестей в Україні і на людському рівні !!!
плюсую
не треба було давати, але хоч так.
доставила ані лорак. вона до того ще й КУЁК.
Вони відзначені державною нагородою "Іменна вогнепальна зброя".
І не тільки вони, а ще ряд російських чиновників, військових та бізнесменів.
Я подавав петицію на сайті Президента - підтримало аж 36 чоловік !!!
https://petition.president.gov.ua/petition/129782
Напевно, мало хто бачив. Доведіть це якось до відома влади, депутатів - це ненормально виглядає в умовах війни і масових вбивств громадян України російсько-фашистськими військами за наказами цих упирів з нашими нагородами.
А ти в курсі, що за ці почесні звання та нагороди платять гроші з бюджету?! Так почитай, чи теж, як вата забанений в гуглі?
По друге, у ньому дуже мало типу наших українських підстилок, колаборантів
По третє, а чому взялись тільки за " народних" є ще купа "заслужених" які ніфіга не заслужили?
І останнє четверте, а чому тільки "пєвічок" а скільки почесних нагород та звань подарувало наша недолуга влада теперішня та минула?
Наприклад портнов і татаров -заслужений юрист України
коломойша - за заслуги
і таких виродків сотні, як не тисячі