Депутаты хотят лишить Киркорова, Баскова, Повалий, Лорак звания "народных артистов Украины"

Комитет Верховной Рады по вопросам информполитики обратился к Президенту о лишении почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таи Повалий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам информационной политики этого комитета Евгения Кравчук сообщила в Фейсбуке.

По ее словам, "во время, когда настоящие деятели культуры Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или замалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины".

Как подчеркнула Кравчук, "эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально".

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