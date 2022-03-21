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Басков (5) Бортко (7) Киркоров (67) культура (807) Лобода (30) Лорак (48) Повалий (83) Кравчук Евгения (361)

Депутаты хотят лишить Киркорова, Баскова, Повалий, Лорак звания "народных артистов Украины"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

басков

Комитет Верховной Рады по вопросам информполитики обратился к Президенту о лишении почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таи Повалий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам информационной политики этого комитета Евгения Кравчук сообщила в Фейсбуке.

По ее словам, "во время, когда настоящие деятели культуры Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или замалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины".

Как подчеркнула Кравчук, "эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
Це потрібно було зробити ще у 2014 році
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21.03.2022 15:46
+43
надо не хотеть а делать
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21.03.2022 15:45
+35
Лорак вообще продажная тварь.
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21.03.2022 15:47
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надо не хотеть а делать
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21.03.2022 15:45 Ответить
давно пора, как уже 8 лет
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21.03.2022 15:59 Ответить
спочатку запросіть до Київа на останній в житті коцерт...
це ********** на 25 день спромоглись...
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21.03.2022 16:18 Ответить
А чому тільки зараз? Питання до Зе - гівнюків.
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21.03.2022 16:46 Ответить
а при пеці вони не співали?
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21.03.2022 19:04 Ответить
пеця - це гірша курва як і "не лох", кліптоман і брехун, і йому місце однозначно на нарах.
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21.03.2022 19:07 Ответить
Це потрібно було зробити ще у 2014 році
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21.03.2022 15:46 Ответить
не завадить ще добре дати по яйцях тим гандонам, хто ці звання ********* присвоїв
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21.03.2022 15:54 Ответить
спочатку тре "добре дати по яйцях тим гандонам", хто платив їм гроші на концертах та слухав на повну потужність в маршрутках. Але тоді половина яєць в країні піде на омлет.
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21.03.2022 16:38 Ответить
Давно пора это сделать и забыть про этот биомусор!!!
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21.03.2022 15:46 Ответить
О,норм.8 років війна йде вже,а чому саме зараз вирішили?
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21.03.2022 15:46 Ответить
Лорак вообще продажная тварь.
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21.03.2022 15:47 Ответить
Каролина Куёк плотно присела на кацапский *****
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21.03.2022 15:53 Ответить
Пусть кочует по юбилеям сибирских коровников за кило гречки и сахара.
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21.03.2022 16:09 Ответить
А героіню савченко ніхто не думає?
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21.03.2022 15:47 Ответить
Грешно смеяться над больными людьми. Гадю нужно в специализированную больничку устроить, с рубашками специальными.
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21.03.2022 15:51 Ответить
ці
поганці
не матимуть жодних почестей в Україні і на людському рівні !!!
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21.03.2022 15:47 Ответить
Хох...чомусь я їх ніколи не слухав Як так сталося? З тих кого слухав або читав-ледь 10% покидьків опинились. Думайте.
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21.03.2022 15:48 Ответить
пізно, але хоч так...
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21.03.2022 15:48 Ответить
Давно пора.
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21.03.2022 15:49 Ответить
Це треба було зробити ще в 2014. О - оперативність!
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21.03.2022 15:49 Ответить
І я б не йшов так далеко, щоб називати ото збіговисько "музикантами".
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21.03.2022 15:50 Ответить
Не надо позбавлять. Надо просто переписать в "некрасивый" артист Украины
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21.03.2022 15:49 Ответить
Ну якщо вони народні, то нехай будуть з народом, десь у Маріуполі.
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21.03.2022 15:51 Ответить
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21.03.2022 15:51 Ответить
страшна підорва.
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21.03.2022 15:54 Ответить
Шльондра!!!
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21.03.2022 16:04 Ответить
Ну те ладно, на каждом сабантуе орут, но откуда у лорак "народная"?
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21.03.2022 15:51 Ответить
Про Ротару не забудьте!
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21.03.2022 15:52 Ответить
Илья Резник. Спиваков. А про Ларису Долину не знаю.
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21.03.2022 16:05 Ответить
перечитала перелік помордно.
плюсую
не треба було давати, але хоч так.

доставила ані лорак. вона до того ще й КУЁК.
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21.03.2022 15:52 Ответить
А що у них досі звання "народних артистів України"?
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21.03.2022 15:54 Ответить
та вони не артисти зовсім, не представники культури. Культура є щитом і зброєю проти зла, це її основне завдання, а якщо вона того завдання не виконує а служить тільки розвазі багатих гості, то це не культура, це проституція.
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21.03.2022 15:55 Ответить
это нужно было сделать ещё в 2014-м ..
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21.03.2022 15:55 Ответить
Позбавити не тільки звань, а ще й лишити громадянства України, щоб не шастали, де їм вигідно.
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21.03.2022 15:56 Ответить
Путіна і Медведєва позбавте державних нагород України !!!
Вони відзначені державною нагородою "Іменна вогнепальна зброя".
І не тільки вони, а ще ряд російських чиновників, військових та бізнесменів.
Я подавав петицію на сайті Президента - підтримало аж 36 чоловік !!!

https://petition.president.gov.ua/petition/129782

Напевно, мало хто бачив. Доведіть це якось до відома влади, депутатів - це ненормально виглядає в умовах війни і масових вбивств громадян України російсько-фашистськими військами за наказами цих упирів з нашими нагородами.
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21.03.2022 15:59 Ответить
Ещё раз подайте. Декабрь прошлого года и сейчас - большая разница. Должна пройти
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21.03.2022 21:27 Ответить
Чого лем типирь захотєлі?))) можна ж ещё падаждать...)))
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21.03.2022 15:59 Ответить
А позбавити мандатів за колаборантську діяльність,як мінімум,ОПЗЖ не хочуть? Голосів мабуть не вистачить.
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21.03.2022 16:00 Ответить
Конче потрібен Закон про депортацію ****** - посадили в клітку, вивезли на кордон і дали копняка.
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21.03.2022 16:10 Ответить
Толерантний світ,який дає притулок расєянам на тих же умовах,що і українцям - не зрозуміє
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21.03.2022 17:52 Ответить
Яким це боком шоу-бізнес став культурою ?!
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21.03.2022 16:02 Ответить
А ці пєвци ротом хіба ще не були позбавлені усіх нагород?
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21.03.2022 16:07 Ответить
Та вы шо? А шо случилось?
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21.03.2022 16:07 Ответить
а може розпрощатися, раз і назавжди, як в Європі - з наслєдієм совка - заслужений, народний артіст, юріст, кондітєр і т.д.
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21.03.2022 16:08 Ответить
Викреслити всю ******* російську наволоч з української історії.
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21.03.2022 16:13 Ответить
Как-то неожидано быстро..
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21.03.2022 16:14 Ответить
Це треба зробити вчора, а не хотіти зробити. Шмарклі як були так і залишилися.
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21.03.2022 16:18 Ответить
Є народні депутати яких вибирає народ, а є народні артисти їх зазвичай вибирають за дружбу з владою, ще мають бути народні комунальники охоронці водії прибиральники секретарі і багато багато інших які тоже хочуть мати привілеї.
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21.03.2022 16:19 Ответить
Боже Боже, війна майже місяць триває, а вони нічого не роблять. Весь світ більше робить, ніж наші найвеличніші.
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21.03.2022 16:19 Ответить
Як там звання Хероя, коли почистять?
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21.03.2022 16:24 Ответить
Украинцы вроде как музыкальная нация... Как вы умудрились этим горлодерам эстрадным звания то дать? Баскову то за какие заслуги? А Киркорову за что? за песни скоммунизденные у Таркана и других?))) У нас уж на что Дадон гандоном был и Киркорова в винном подвале угощал, но заслуженного дать не решился))
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21.03.2022 16:28 Ответить
Отобрать и дать (каждому) звание "Заслуженной КРЫСЫ"
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21.03.2022 16:32 Ответить
А взагали выкинуть эту отрыжку совка, все эти звания для артистов, неможна? Как вам звучит "народный артист Великобритании Джон Леннон"? Не похоже на клинический дебилизм?
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21.03.2022 16:37 Ответить
воно все біжутерія вірнопідданих клінічного "совка", то й пора це припинити, нарешті
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21.03.2022 16:52 Ответить
Абсолютно підтримую!!! У нас ще маса совкових пережитків.
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21.03.2022 17:27 Ответить
Давно пора!
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21.03.2022 16:43 Ответить
Других забот у ВР в военное время нет!
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21.03.2022 16:53 Ответить
Ще один, теж, після війни, як і з колаборантами? Шпигунів ловити теж після війни?
А ти в курсі, що за ці почесні звання та нагороди платять гроші з бюджету?! Так почитай, чи теж, як вата забанений в гуглі?
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21.03.2022 17:25 Ответить
Баскову и Киркорову платят сейчас? Им что, на наркоту не хватает?
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21.03.2022 18:21 Ответить
По перше, це дуже малий список
По друге, у ньому дуже мало типу наших українських підстилок, колаборантів
По третє, а чому взялись тільки за " народних" є ще купа "заслужених" які ніфіга не заслужили?
І останнє четверте, а чому тільки "пєвічок" а скільки почесних нагород та звань подарувало наша недолуга влада теперішня та минула?
Наприклад портнов і татаров -заслужений юрист України
коломойша - за заслуги
і таких виродків сотні, як не тисячі
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21.03.2022 17:21 Ответить
 
 