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Владельцы жилья, приютившие переселенцев, будут получать по 450 грн за каждого на компенсацию коммунальных услуг, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

шмигаль

Владельцы жилья, бесплатно приютившие в своих домах переселенцев, будут получать по 450 грн за каждого на компенсацию коммунальных услуг.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", - сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что неделю назад правительство уже приняло решение о механизме компенсации коммунальных расходов громадам, предоставляющим бесплатное убежище переселенцам в школах, детсадах, домах культуры и коммунальных учреждениях. Теперь программу дополнили, чтобы компенсацию за коммунальные платежи также получали семьи, принимающие переселенцев у себя дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, реализация программы начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев по территориальным громадам и ЦНАПам. С 30 марта заработает регистрация через Дію.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что после завершения войны в Украине все отстроят – каждый дом, каждую квартиру, каждое сооружение. Следовательно, все смогут вернуться домой, но каждый из тех, кто нашел убежище, работу и все необходимое для жизни в это непростое время, навсегда оставит в своем сердце память и благодарность гостеприимным громадам и людям.

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Маладетц, харашо сказал. Только на период военных действий вводятся фмксированные цены на основные продукты питания. Закон где?
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21.03.2022 16:01 Ответить
Пионы https://www.youtube.com/watch?v=TcHYpJVjLZ8
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21.03.2022 16:02 Ответить
Финансируйте армию, а не переселенцев. Я вообще их приоритеты не понимаю. Переселенцы менее важны.
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21.03.2022 16:07 Ответить
Вот это абсолютно в дырочку!
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21.03.2022 17:44 Ответить
если ты украинец то должен знать что 450 грн это вообще никакое не финансирование - а так подачка..
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21.03.2022 19:18 Ответить
машины у них конфискуйте у сепарни этой
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21.03.2022 16:09 Ответить
Комунальные сейчас явно не по 450 а доходит до 4500, так что нужно полносью списывать комун.услуги
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21.03.2022 16:27 Ответить
 
 