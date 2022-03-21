Владельцы жилья, приютившие переселенцев, будут получать по 450 грн за каждого на компенсацию коммунальных услуг, - Шмыгаль
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Владельцы жилья, бесплатно приютившие в своих домах переселенцев, будут получать по 450 грн за каждого на компенсацию коммунальных услуг.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", - сказал Шмыгаль.
Он также напомнил, что неделю назад правительство уже приняло решение о механизме компенсации коммунальных расходов громадам, предоставляющим бесплатное убежище переселенцам в школах, детсадах, домах культуры и коммунальных учреждениях. Теперь программу дополнили, чтобы компенсацию за коммунальные платежи также получали семьи, принимающие переселенцев у себя дома.
По словам Шмыгаля, реализация программы начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев по территориальным громадам и ЦНАПам. С 30 марта заработает регистрация через Дію.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что после завершения войны в Украине все отстроят – каждый дом, каждую квартиру, каждое сооружение. Следовательно, все смогут вернуться домой, но каждый из тех, кто нашел убежище, работу и все необходимое для жизни в это непростое время, навсегда оставит в своем сердце память и благодарность гостеприимным громадам и людям.
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