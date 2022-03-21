Франция фиксирует все факты совершаемых Россией военных преступлений в Украине, - посол де Понсен

Франция тщательно отслеживает и фиксирует все факты совершенных Россией военных преступлений в Украине.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы очень тщательно отслеживаем этот вопрос (относительно совершения Россией военных преступлений в Украине. – Ред.) и фиксируем все, что может рассматриваться как военное преступление. Мы получаем информацию по этому вопросу как непосредственно от источников, так и от украинской власти, с которой находимся в постоянном контакте по этому аспекту", - сказал де Понсен.

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Комментируя тот факт, что события в Украине освещают более 100 аккредитованных французских журналистов, дипломат отметил, что испытывает несколько смешанные чувства по этому поводу.

"С одной стороны, мы настоятельно рекомендуем журналистам не посещать регионы с высоким уровнем опасности и передаем эту просьбу через руководителей их агентств, а когда я с ними встречаюсь, то понимаю, что они не придерживались наших рекомендаций", - отметил посол Франции.

"Сегодня 26-й день от начала открытой агрессии россии против Украины… Народ Франции просто поражен вашей стойкостью и вашим мужеством. Вчера я посетил Дрогобыч и Трускавец и видел, как украинский народ объединяется ради совместной борьбы, чтобы преодолеть российскую агрессию. Это очень трогательно для меня как посла Франции в Украине. Мы искренне ценим эту солидарность с вами, вашу храбрость и единство всего народа", - сказал де Понсен.

Он отметил, что небольшая команда посольства Франции около десяти человек продолжает работать во Львове.

"Наше присутствие – это достаточно мощный сигнал поддержки Францией правительства и народа Украины… Надеюсь, что вскоре мы сможем продемонстрировать вам нашу солидарность. Мы ожидаем новую партию гуманитарной помощи, которая следует через Польшу в Украину и должна прибыть в течение следующих нескольки дней", - отметил посол.

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По его словам, физическое присутствие французских дипломатов в Украине позволяет выяснить потребности украинцев и, соответственно, скоординировать ее комплектацию.

Посол отметил, что кроме гуманитарной помощи Франция предоставляет Украине пожарные машины и кареты скорой помощи, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием.