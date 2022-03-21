В России запретили Facebook и Instagram
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Тверской суд Москвы признал компанию Цукерберга Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской. При этом к работе WhatsApp суд пока не имеет претензий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу BBC News.
Суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности компании Meta, принадлежащей Марку Цукербергу. Решение о запрете работы соцсетей должно быть исполнено немедленно.
В ходе суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что пользователей Facebook и Instagram не будут наказываться за обход блокировок.
Запрет не касается WhatsApp – генпрокуратура РФ считает, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".
Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией после того, как стало известно, что Facebook и Instagram временно позволили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. На следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят только для постов, написанных в Украине.
"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать выполнить это решение немедленно", – сказал в Тверском суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор требование поддержал.
"Русофобия не просто есть, она еще и форсируется", – заявила прокурор Наталья Гашулина.
Когда Гашулина объясняла, почему именно использование Facebook и Instagram не будет считаться экстремистской деятельностью, судья уточнила: "Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет "Фейсбука" в стране?"
"Его и сейчас нет", – коротко ответила прокурор.
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Отже, інстаблохерам стане не так вигідно вести свої акаунти. Бо трафік впаде. Підписота ж жалко не вся встановить VPN
При СССР, специальные КГБ-шники глушили радио «голос Америки». В современном мире, вместо западного радио у нас youtube, facebook и прочий spotify. Мне кажется в Кремле тоже хорошо помнят советский союз, а основная причина почему ещё не отключили - пока не смогли сделать, чтобы при этом не отваливались яндекс, вконтакте, одноклассники, и остальной ватный интернет.
скоро чайнахук у вас будет учите иероглиф
Миротворець сраний.
І тут така вдячність!
В Ютубі взагалі було засилля росіян і вєтнамців особливо підрозділах що відповідали за політику фільтрації контенту.... тому їхні накрутчики так просунули рашен блогерів на амер ринки.... ботофермами які ніхто не банив...
он через vpn пашет, но с рекламы то наверное ничего получать не будут
т.к. предполагается что он не работает
поэтому им теперь не знаю где монетизировать
patreon с 1 апреля вроде тоже перестанет работать у них
а теперь и facebook
видимо для шантажа оставили
(хотя он денег не приносит
только business версия, но она мало у кого есть)