РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13103 посетителя онлайн
Новости За рубежом
12 946 57
Facebook (385) запрет (1660) Россия (91236) цензура (1325) социальные сети (629) Instagram (44)

В России запретили Facebook и Instagram

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

facebook,instagram

Тверской суд Москвы признал компанию Цукерберга Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской. При этом к работе WhatsApp суд пока не имеет претензий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу BBC News.

Суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности компании Meta, принадлежащей Марку Цукербергу. Решение о запрете работы соцсетей должно быть исполнено немедленно.

В ходе суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что пользователей Facebook и Instagram не будут наказываться за обход блокировок.

Запрет не касается WhatsApp – генпрокуратура РФ считает, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России отключили Twitter, есть проблемы с интернетом

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией после того, как стало известно, что Facebook и Instagram временно позволили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. На следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят только для постов, написанных в Украине.

"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать выполнить это решение немедленно", – сказал в Тверском суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор требование поддержал.

"Русофобия не просто есть, она еще и форсируется", – заявила прокурор Наталья Гашулина.

Также читайте: Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине: Кабмин предлагает активизировать работу в этом направлении

Когда Гашулина объясняла, почему именно использование Facebook и Instagram не будет считаться экстремистской деятельностью, судья уточнила: "Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет "Фейсбука" в стране?"

"Его и сейчас нет", – коротко ответила прокурор.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Ешкин кот, инстасучки повесятся.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:14
+34
ботокса нет, силикона нет, инстаграма нет - сосите чеченский хер
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17
+18
Цукерберг мов цуцик, виляє хвостом перед кацапами: блокує аккаунти за фото підбитої кацапської техніки та їх смердючих трупаків, видаляє коментарі де люди закликають знищувати загарбників!
Миротворець сраний.
І тут така вдячність!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ешкин кот, инстасучки повесятся.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:14 Ответить
ботокса нет, силикона нет, инстаграма нет - сосите чеченский хер
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
впн ещё массово блокируют чтоб блокировки не обходили
показать весь комментарий
21.03.2022 16:31 Ответить
Чеченские херы тоже заканчиваются...
показать весь комментарий
21.03.2022 16:40 Ответить
ну хоть порнохаб не запретили
показать весь комментарий
21.03.2022 16:15 Ответить
Порнхаб сам ввів санкції проти *******
показать весь комментарий
21.03.2022 16:16 Ответить
Медведев не дал.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
Дрочут по ВПН...в 10-ть раз медленнее и везде опаздывают
показать весь комментарий
21.03.2022 16:18 Ответить
Він сам заборонився одним з перших на расеї
показать весь комментарий
21.03.2022 17:41 Ответить
Все текущие санкции в России исключительно на вату. Те кто обходили запреты раньше обойдут и сейчас. Так что это всё имитация для Путина.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:15 Ответить
Все как в совке будет: такими привилегиями как выезд заграницу, импортные товары, люкс и бренды, соцсети, валюта и обход прочих запретов, будет прльзоваться только верхушка власти и силовиков, их семьи и любовницы с ближайшей обслугой. Это может будет 0.01% от населения...
показать весь комментарий
21.03.2022 16:23 Ответить
Я про интернет в данном случае. Эти санкции легко обойти. Они символические.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:24 Ответить
Ну не скажіть. Далеко не кожний захоче гратися з VPN.
Отже, інстаблохерам стане не так вигідно вести свої акаунти. Бо трафік впаде. Підписота ж жалко не вся встановить VPN
показать весь комментарий
21.03.2022 16:37 Ответить
Инстаблогерам конец, так как им отключили рекламу. Это сделал сам фейсбук. Ютуб тоже отключил России рекламу. Но вот "санкции" России по закрытию это иммитация. Они уже твиттер закрыли, а там до сих пор куча русских. Ботов или нет.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:39 Ответить
Я думаю они будут постепенно блокировать западные сервисы, а потом физически отключат весь остальной интернет. Насколько помню, у них в стране все внешние каналы контролируются одной гос.компанией, ТрансТелеком или шо-то такое.

При СССР, специальные КГБ-шники глушили радио «голос Америки». В современном мире, вместо западного радио у нас youtube, facebook и прочий spotify. Мне кажется в Кремле тоже хорошо помнят советский союз, а основная причина почему ещё не отключили - пока не смогли сделать, чтобы при этом не отваливались яндекс, вконтакте, одноклассники, и остальной ватный интернет.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:48 Ответить
Это было "ГосТелеРадио СССР".
показать весь комментарий
21.03.2022 20:49 Ответить
Шо такое "россия" и "путин"?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:28 Ответить
Це ще не СРСР для рашистів?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:15 Ответить
Свято продовжується...
показать весь комментарий
21.03.2022 16:15 Ответить
Наступна подія: РОСІЮ ЗАБОРОНИЛИ!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:16 Ответить
зачем вам фейсбук если у вас нет мозгов
скоро чайнахук у вас будет учите иероглиф
показать весь комментарий
21.03.2022 16:16 Ответить
Кацапи вже починають вивчати китайську писемність

показать весь комментарий
21.03.2022 17:43 Ответить
*****...будут бульдозерами теперь давить. Катерпилерами
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
Наконец-то. Жгите дальше. Пора взяться за ютуб. Нахера он вам. у вас есть замечательный яндекс-дзен.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
Сколько нацистской вони убавится от кацапских портянок
показать весь комментарий
21.03.2022 16:28 Ответить
А как насчёт Windows запретить,- слабО?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
МС уже сама приостановили общение с мордовскими.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:48 Ответить
Я читал где-то недели три назад, что Россия может ограничить сеть и мне это показалось надуманным. Теперь я еще больше уверен, что у них нет для этого технических возможностей.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
Ніка, не будь така ВПЕВНЕНИЙ
показать весь комментарий
21.03.2022 16:28 Ответить
краще напишіть, що Макарів знову наш.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:17 Ответить
Экстремист Цукерберг. Звучит, как в 1908-м
показать весь комментарий
21.03.2022 16:18 Ответить
Цукерберг мов цуцик, виляє хвостом перед кацапами: блокує аккаунти за фото підбитої кацапської техніки та їх смердючих трупаків, видаляє коментарі де люди закликають знищувати загарбників!
Миротворець сраний.
І тут така вдячність!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:19 Ответить
welcome to north korea
показать весь комментарий
21.03.2022 16:21 Ответить
чекаю, коли ЄС, США і Китай визнають ерефію країною-терористом....
показать весь комментарий
21.03.2022 16:21 Ответить
В Ютубе много кацапского мусора. Почему не запрещают? Не будет где провокации устраивать?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22 Ответить
Супер.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22 Ответить
Правильно! Кацапи йдуть ***** на Бидлокласнікі
показать весь комментарий
21.03.2022 16:23 Ответить
А для України це хороша новина. Тепер з мацковського офісу не будуть блокувати пости українських блогерів. Та й судячи з усього у мацкві і офісу вже не буде.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:24 Ответить
Плани рашистів: лютий- взяти Київ за 3 дні; березень- взяти 3кг цукру на місяць
показать весь комментарий
21.03.2022 16:26 Ответить
Кацапы могите you tube/ Рубине интернет. Обезьянам он и на х.. не нужон
показать весь комментарий
21.03.2022 16:27 Ответить
значит всё наоборот . Такое мы уже проходили . Тем более что давно замечено что ФБ сотрудничает с ФСБ .
показать весь комментарий
21.03.2022 16:28 Ответить
т.к смысл в том, что офис ФБ и ютюба западной Европы, к которой относится Украина и какого то лешего лаптиногая *********, находится в мацкве... поэтому они и банили всех и вся, на ФБ за комменты, на ютюбе за правду о раше и т.д...
показать весь комментарий
21.03.2022 16:50 Ответить
всё очень просто .Раха подкупила руководство ФБ и об этом было ясно ( да и говорили ) ещё перед войной 2014-го года .
показать весь комментарий
21.03.2022 16:53 Ответить
))) Там багато керівників підрозділів в штатах рашистів і те що вони там живуть не означає що вони війну не підтримують, багато кончен... ще тих...

В Ютубі взагалі було засилля росіян і вєтнамців особливо підрозділах що відповідали за політику фільтрації контенту.... тому їхні накрутчики так просунули рашен блогерів на амер ринки.... ботофермами які ніхто не банив...
показать весь комментарий
21.03.2022 17:21 Ответить
Що тепер москалі не будуть засир.. інтернет.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:30 Ответить
та це зробили ще 3 неділі назад ,спецом щоб відоси не бачити з жареними бурятами
показать весь комментарий
21.03.2022 16:30 Ответить
Следующий этап - отмена электронной почты. Рассылки с фото жареных бурятов могут расстроить нервных ватанов. Теперь только почтовые голуби, выдрессированные на Лубянке.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:38 Ответить
этому биомусору скоро дышать запретят и они в гроб живыми лягут и перестанут!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:45 Ответить
Ну теперь им только в бутылку играть 🤣
показать весь комментарий
21.03.2022 16:46 Ответить
На бутылку
показать весь комментарий
21.03.2022 17:19 Ответить
Так вже закрили? с 16 числа чи знову? але заходив,кацапи хвалилися що не проблема и через впн все працює
показать весь комментарий
21.03.2022 17:16 Ответить
c 16 го это инстаграм
он через vpn пашет, но с рекламы то наверное ничего получать не будут
т.к. предполагается что он не работает
поэтому им теперь не знаю где монетизировать
patreon с 1 апреля вроде тоже перестанет работать у них

а теперь и facebook
показать весь комментарий
21.03.2022 17:22 Ответить
то что whatsapp работать не запрещают странно
видимо для шантажа оставили
(хотя он денег не приносит

только business версия, но она мало у кого есть)
показать весь комментарий
21.03.2022 17:23 Ответить
запретили то чего никогда не было...
показать весь комментарий
21.03.2022 17:28 Ответить

показать весь комментарий
21.03.2022 17:34 Ответить
Судья - старая швабра, не имеющая понятия о соцсетях? Whatsapp точно также позволяет вести каналы. Эй, чучело, найди меня там и заплачь, глядя на подборку видео из новостей. )))
показать весь комментарий
21.03.2022 17:47 Ответить
Ещё не всё сделано, не все. Нужно забить окна деревянными щитами, как в кино "Убить дракона". Это точно поможет
показать весь комментарий
21.03.2022 23:49 Ответить
 
 