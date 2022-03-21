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Зарегистрировано уголовное производство по факту принудительного вывоза почти 2,4 тыс. детей из ОРДЛО в Россию, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти,бомбардування

Оккупанты не только убивают наших детей, они фактически похищают их – принудительно перемещая на территорию РФ.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Зарегистрировали уголовное производство о вывозе 19 марта 2022 года российскими оккупационными войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Эти действия прокурорами квалифицированы как принудительное перемещение гражданского населения, в частности детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции. По украинскому Уголовному кодексу – это нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - отметила она.

В рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.

"Мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности всех виновных как в национальных, так и в международных судах", - резюмирует генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призывает мир отреагировать на принудительный вывоз в РФ более 2 тыс. детей из ОРДЛО: Это имеет признаки похищения
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это все дела для Гааги, по геноциду и терроризму в отношении государства Украина и народа Украины..
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21.03.2022 16:35 Ответить
поки ми їх знайдем, вони їх на органи розберуть (((
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21.03.2022 16:45 Ответить
Як же діток додому повернуть?!
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21.03.2022 16:55 Ответить
Татар-монгольське іго, завжди брало дань дітьми...
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21.03.2022 18:04 Ответить
 
 