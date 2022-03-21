Оккупанты продолжают обстреливать Луганщину, есть погибшие и раненые. В Рубежном горит школа, под завалами частного дома дети - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 21 марта, оккупационные войска в очередной раз обстреляли города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Обстрелами повреждены многоэтажные и частные дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, в Рубежном захватчики попали в частный жилой дом, по предварительной информации, в подвале могут находиться трое детей. Из-за постоянных обстрелов спасатели пока не могут добраться до места. Также в Рубежном русские войска обстреляли общеобразовательную школу, из-за чего загорелась крыша заведения. В подвале, вероятно, находятся люди. В городе горят более 10 домов. Обстрелы не утихают. Спасатели ждут "тишины" и немедленно отправятся людям на помощь.

В Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 3000 кв. м. Погибших и пострадавших нет.





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