"Угрожали, потом выводили куда-то. Думал, что везут в поле, где убьют и все", - каховский журналист Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

Каховский журналист Олег Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

12 марта каховский журналист был похищен российскими военными. Случилось это около 17 часов в Каховке в районе автостанции, пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"Кто набросился, какие претензии, какие ко мне были замечания или требования, никто ничего не озвучивал. Похоже, что цель была - запугать, сломать. Труднее всего было в первые сутки, потому что мне открыто угрожали и... там разное было. И в воскресенье, на другой день, у меня было четкое ощущение, когда нас выводили и куда-то везли, что все - пожалуй, повезли куда-то в поле, где убьют, закопают и все… Честно, такое было ощущение… Но, когда я понял, что что-то слишком долго едем, то я понял, что повезли дальше, чем просто поле.

Сначала думал, что в сторону полуострова увезли. Нас привезли в какое-то помещение, помню, когда нас выводили, то во дворе было огромное количество военных. Так чувствовалось по характеру звуков", – рассказал Олег Батурин.

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"Все воспринимал на слух и на уровне ощущений", – говорит Олег. Российские военные, которые его допрашивали, скрывали свои лица или не позволяли ему поднимать голову.

"Там были какие-то странные взрывы, куча военных, явно куча военной техники, какие-то крики, я думал, что может это военный полигон их, может база какая-то. Меня и нескольких других начали допрашивали там. Впоследствии я понял и потом переспросил, выяснилось , что в воскресенье нас привезли в здание Херсонской областной администрации, под стенами которой в то время проходил митинг. Это было минувшее воскресенье, 13 марта", — сказал Олег.

После допросов в захваченном помещении облгосадминистрации журналиста перевезли в некий изолятор. Вместе с ним, по ощущениям, было еще четверо. Держали в камерах по одному. В течение недели туда доставляли еще похищенных людей и было чувство, говорит Олег, что изолятор полон. На освобождение не надеялся.

"У меня не было таких ощущений, что была какая-то работа по моему освобождению. Честно. Возможно это повлияло, но у меня таких ощущений точно не было. Более того, когда я вернулся домой, я узнал, что здесь мои родные правдами и неправдами вышли на людей с российской стороны. Даже привозили им небольшую передачу для меня, в которой были столь критически важные для меня вещи, чтобы я мог быть здоровым, и некоторые сменные вещи. Их заверили, что эти вещи мне будут переданы, но, конечно, никто и ничего мне не передал. И, собственно, на тот момент, когда мои родные передавали мне эти вещи в Новой Каховке, то я уже несколько дней был в Херсоне. По моим ощущениям координация между людьми, среди которых я оказался в Херсоне и в Новой Каховке, была слабой", - рассказал Олег Батурин.

Журналист уверен, что его похитили, держали в плену 8 суток из-за журналистской деятельности и четкой гражданской позиции по указанию кого-то из местных.

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"Мне показалось, что меня задержали по указанию моих местных недоброжелателей. Не обязательно из Каховки, то есть местных из моего региона. Это было совершенно четкое ощущение, поэтому я попал под их пристальный глаз. Конечно, они знали о том, что я – журналист, конечно, говорили о том, что меня берут как журналиста, типа, дописался, а когда нас привезли в Херсон, мне показалось, что там у них более центральный орган принятия решений, то там изменился характер допросов и, собственно, от херсонских людей (орков) зависела дальнейшая судьба моя и других задержанных", — сказал Олег.

Во второй день плена после допроса один из российских военных сказал Олегу, что будут искать машину, чтобы отвезти его домой. Он в это не поверил. Только 20 марта его и еще двоих задержанных отвезли в Каховку и Новую Каховку.

"Я сегодня не мог заснуть. Пытался, но не смог. Где-то под утро заснул минут на 15. Эмоции зашкаливали. Я эмоционально истощен", - сказал Олег Батурин.