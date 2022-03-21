Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил о перспективе продовольственного кризиса: "Эта война становится проблематичной и завтра она принесет с собой риск голода"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС должен признать перспективу того, что война в Украине может привести к глобальному продовольственному кризису.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина и Россия являются гигантскими экспортерами зерна, и половина импортируемой в Африку пшеницы приходится на эти две страны, в то время как мировые цены на продовольственные товары уже выросли в результате войны. Экспорт продовольствия из Украины практически прекратился, а возможности выращивать и убирать урожай в этом году находятся под угрозой из-за войны.

"Мы должны быстро справиться с этой новой ситуацией", - сказал Ле Дриан перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.

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"Не санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность, а война, потому что нет никаких санкций в отношении продуктов питания. Эта война становится проблематичной и завтра она принесет с собой риск голода. Мы видим последствия войны, невозможность уборки урожая, посева, экспорта", - добавил он, говоря об Украине.

Министры сельского хозяйства ЕС встречаются в понедельник, чтобы согласовать свои ответы на кризис, а Европейская комиссия на этой неделе проводит большую конференцию по гуманитарным вопросам, которая также будет касаться продовольственной безопасности.