Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил о перспективе продовольственного кризиса: "Эта война становится проблематичной и завтра она принесет с собой риск голода"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС должен признать перспективу того, что война в Украине может привести к глобальному продовольственному кризису.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина и Россия являются гигантскими экспортерами зерна, и половина импортируемой в Африку пшеницы приходится на эти две страны, в то время как мировые цены на продовольственные товары уже выросли в результате войны. Экспорт продовольствия из Украины практически прекратился, а возможности выращивать и убирать урожай в этом году находятся под угрозой из-за войны.
"Мы должны быстро справиться с этой новой ситуацией", - сказал Ле Дриан перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
"Не санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность, а война, потому что нет никаких санкций в отношении продуктов питания. Эта война становится проблематичной и завтра она принесет с собой риск голода. Мы видим последствия войны, невозможность уборки урожая, посева, экспорта", - добавил он, говоря об Украине.
Министры сельского хозяйства ЕС встречаются в понедельник, чтобы согласовать свои ответы на кризис, а Европейская комиссия на этой неделе проводит большую конференцию по гуманитарным вопросам, которая также будет касаться продовольственной безопасности.
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Магазин через поганий асортимент втрачає клієнтів --> менший прибуток --> закривається --> нема податків + треба платити якісь гроші тим, хто втратив роботу.
В метро и Ашане да есть продукты произведенные а Европе, но доставить их в разу сейчас проблемно, да и кто уже их процент небольшой.
Теж непогано
Дайте зброю проти повітряних атак
Деблокуйте морські шляхи з українських портів
Все це у ваших силах та інтересах.
Все поділили, про все домовилися, злили Україну, а тут таке «лихо»!
Жалкие...
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