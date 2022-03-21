Призываем Китай сыграть важную роль в нахождении политического решения в войне против Украины, - Кулеба
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Украина разделяет позицию Пекина о необходимости найти политическое решение в войне против Украины и призывает Китай как мировое государство играть важную роль в этих усилиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Десятилетиями украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости найти политическое решение в войне против Украины и призываем Китай как мировое государство играть важную роль в этих усилиях", - заявил он.
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Альтернативой политическим решениям является полное уничтожение одной из сторон
Нахер никому, никогда, нигде не нужная ссаная тряпка Путин.
Бо інше то вже шлях до зради. Не може бути політичних рішень з серійним маніяком, котрий прийшов до тебе додому тебе вбити.
Без усвідомлення, хто насправді ворог, а хто союзник ніякої ефективної дипломатії в принципі бути не може.
З тим же успіхом можна у дупу волати.