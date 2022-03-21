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Призываем Китай сыграть важную роль в нахождении политического решения в войне против Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай

Украина разделяет позицию Пекина о необходимости найти политическое решение в войне против Украины и призывает Китай как мировое государство играть важную роль в этих усилиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Десятилетиями украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости найти политическое решение в войне против Украины и призываем Китай как мировое государство играть важную роль в этих усилиях", - заявил он.
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Топ комментарии
+4
Китай наразі як та мавпа що бігала та обирала між розумними та красивими...
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21.03.2022 17:04
+3
Ви навіть не уявляєте - які я маю поради (і це добре)
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21.03.2022 17:11
+3
Кто может вспомнить, когда и в какой войне было политическое решение?
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21.03.2022 17:21
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Пожалуйся в Спортлото, Кулеба. Хотя, нужно делать, все, что можно. До определенных пределов
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21.03.2022 17:03 Ответить
А більш ідіотську пораду маєте? Бо Кулеба точно нікому не скаржитися- це діалог рівних.
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21.03.2022 17:09 Ответить
Ви навіть не уявляєте - які я маю поради (і це добре)
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21.03.2022 17:11 Ответить
Так- моїй уяві до горизонтів ідіотів нема змоги досягти.
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21.03.2022 17:20 Ответить
Однозначно вкрадаю вислів
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21.03.2022 17:21 Ответить
Що у тебе в голові Кущ?
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21.03.2022 17:12 Ответить
Мати казала - мозок, а там, хто-зна
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21.03.2022 17:14 Ответить
Вата может и стекловата
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21.03.2022 17:18 Ответить
Я все чув
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21.03.2022 17:19 Ответить
Кістка.
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21.03.2022 17:19 Ответить
І таке можливо
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21.03.2022 17:20 Ответить
Китай наразі як та мавпа що бігала та обирала між розумними та красивими...
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21.03.2022 17:04 Ответить
У Китаї одна з найдавніших цивілізації. Тому у порівнянні з ними мавпа скоріше ти. Я достатньо розлого пояснив?
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21.03.2022 17:08 Ответить
Як би ти був розумним я б тобі відповів-але наразі не бачу сенсу спілкуватись з дурним...
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21.03.2022 17:12 Ответить
Ну тоді обтікай І не пиши капсом більше.
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21.03.2022 17:18 Ответить
Ця відповідь є лише підтвердженням твого бидло-інтелекту...
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21.03.2022 17:22 Ответить
Цілком виважене та логічне звернення.
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21.03.2022 17:06 Ответить
на дипломатическом языке, наш ясен сокол мира Кулебяка, сказал так: Сышышь узкоглазики, хватит 69 устраивать с мокшами, го дальний восток осваивать
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21.03.2022 17:09 Ответить
Україна поділяє позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликає Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях.Китай ,вже відіграв свою роль у війні з Україною давши згоду "капутіну" перед олімпіадою .Не маючи гарантій для себе від від Китаю,рашист би ніколи не наважився починати війну і перекидати війска з Далекого Сходу в Україну.Політичне рішення прописане в Будапештському папері,а для війскового рішення і звільнення України від ворога ,потрібна війскова допомога США ,та країн НАТО.Оскільки рашист не збирається виконувати будапештський папір вихід в України один- Війскова допомога від США І НАТО І САНКЦІЇ ПРОТИ РАШИСТА.
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21.03.2022 17:13 Ответить
Кто может вспомнить, когда и в какой войне было политическое решение?
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21.03.2022 17:21 Ответить
Практически во всех, даже подписание капитуляции является политическим решением
Альтернативой политическим решениям является полное уничтожение одной из сторон
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21.03.2022 17:54 Ответить
***** давно готовился напасть. Взрывал склады, подкупал Европу, захватил Белоруссию, кормил ИГИЛ, договаривался с Саудитами, Китаем и т.д. и т.п. И, ***"ь какой облом, получил звизды.
Нахер никому, никогда, нигде не нужная ссаная тряпка Путин.
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21.03.2022 17:23 Ответить
Якщо пан посол натякає під "політичним рішенням" натиснути Китаю на Росію, тоді зрозуміло.
Бо інше то вже шлях до зради. Не може бути політичних рішень з серійним маніяком, котрий прийшов до тебе додому тебе вбити.
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21.03.2022 17:43 Ответить
Підтримую призначити Кулебу послом в Китай, а на його місце призначити когось більш притомного, наприклад пана Володимира Огризка
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21.03.2022 18:13 Ответить
Які ще політични рішення? Кулебм не запам'ятав , з ким справи має
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21.03.2022 17:51 Ответить
Красносракі вже давно відіграють значну роль, тільки не на боці України.
Без усвідомлення, хто насправді ворог, а хто союзник ніякої ефективної дипломатії в принципі бути не може.
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21.03.2022 18:59 Ответить
честно говоря.это как обратиться за помощью к человеку,открывшему цверцу клетки тигра...Китай-соавтор этой войны и не может быть посредникома.
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21.03.2022 19:46 Ответить
Ге ж, закликаємо...
З тим же успіхом можна у дупу волати.
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12.06.2022 23:23 Ответить
 
 