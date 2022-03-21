Высказывания Байдена о Путине ставят российско-американские отношения на грань разрыва, - МИД РФ

Российская сторона возмущена словами президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о главе Кремля Владимире Путине. Сегодня из-за этого была вручена нота протеста послу США в РФ Джону Салливану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении.

МИД РФ в документе убеждает, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".

"Предупредили, что предпринимаемые против России вражеские действия получат решительный и твердый отпор", - сообщает МИД РФ.

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