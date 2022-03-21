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Высказывания Байдена о Путине ставят российско-американские отношения на грань разрыва, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,путін

Российская сторона возмущена словами президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о главе Кремля Владимире Путине. Сегодня из-за этого была вручена нота протеста послу США в РФ Джону Салливану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении.

МИД РФ в документе убеждает, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".

"Предупредили, что предпринимаемые против России вражеские действия получат решительный и твердый отпор", - сообщает МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвал Путина "настоящим головорезом" и "диктатором-убийцей"
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Топ комментарии
+144
и это его байден ещё ****** не называл.
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21.03.2022 17:38
+89
Ну Байден і так дуже стримано. Жодного разу ****** покищо не назвав
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21.03.2022 17:38
+51
Джо, зови ***** просто *****м.
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21.03.2022 17:39
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То не обезьяны ,а зомби. ,А зомбаков , нужно только уничтожать . Бешеных собак , обычно пристреливают
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21.03.2022 18:01 Ответить
Скаженство навіть на середній стадії не лікується (а в Рашці явно стадія -- остання), єдиним методом є примусова евтаназія.
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21.03.2022 18:04 Ответить
США має злякатися? За великим рахунком, те, що відбувається зараз в Україні, мало б переконати США, НАТО, Захід в цілому у необхідності знищення Російської державності в існуючому вигляді. Якщо не вистачає рішучості зробити це з допомогою зброї (що можна було зробити проягом кількох тижнів, чи навіть -- годин), то вже нехай руйнують її економіку (але санкції мають бути такими, щоб повний хаос в Московії почався через півроку-рік, з голодними бунтами, різаниною на вулицях та громадянською війною всіх проти всіх). Всі збитки, отримані Заходом через запровадження санкцій, будуть сторицею компенсовані за рахунок взяття російської сировинної бази під контроль після руйнування і розпаду цієї держави.
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21.03.2022 18:01 Ответить
..і це мине.., навіть МЗС Мордора давно вже не заперечує, що Poo-teen - хйло
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21.03.2022 18:03 Ответить
После нацистского демарша кремля нет никаких дипломатических ограничений в использовании термина ху...йло. При упоминании фюрера мацковских фашистов нужно использовать исключительно это слово. До рашистских нацистов быстее дойдет, кто они есть.
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21.03.2022 18:06 Ответить
В принципі, цивілізованим країнам варто було б взагалі розірвати дипломатичні стосунки з мордором.
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21.03.2022 18:09 Ответить
це ідеальний варіант... але це 3 Світова...
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21.03.2022 18:18 Ответить
Не обов'язково. Але й третя світова у форматі: "всі проти одного" має дуже швидко закінчитися. І в цьому плані не варто переоцінювати небезпеку можливої ядерної війни. Адже загибель Путлера (і навіть сотні з найближчого його оточення разом з ним), зовсім не означає, що решта 140 млн. росіян опиняються в ситуації: "все рівно помирати". А між путлеровською "червоною кнопкою" і підпалом стартового двигуна конкретної балістичної ракети перебуває "ланцюжок", як мінімум, з десятка фізичних осіб, які можуть виконати наказ, а можуть його проігнорувати.
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21.03.2022 18:47 Ответить
логіка є... основний її елемент знищити пуйла, рашизм, кацапізм і кацапську імперію як таку. нас 3 Світовою не здивуєш, ми вже в ній..
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21.03.2022 20:57 Ответить
а еще они называли тебя желтым земляным червяком (с)
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21.03.2022 18:06 Ответить
Какие там ещё с вами отношения, грязные кацапские свиньи.
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21.03.2022 18:10 Ответить
Так шо, як . як Байден "великого пу" назвав ?
Що так і сказав....****.... ні, не може бути, ні він просто підтвердив думку - що **** - ВБИВЦЯ.
Це усі знають шо зза цьог
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21.03.2022 18:16 Ответить
шо зза цього в сортіре мочітись?
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21.03.2022 18:27 Ответить
На початку 2000х, мій товариш приїхав зі Штатів і в розмові про ***** він сказав, що пу-тін на сленгу у них значить-тонко срати. Я їм це описав на "рамблері". Десь зо пів-року мій монітор ядом мироточив.
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21.03.2022 18:17 Ответить
Хуайнапутина

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

Huaynaputina) - вулкан на вулканическом ronunciation_respelling_key" target="_BLANK">высоком плато на юге Перу...
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21.03.2022 18:24 Ответить
То як з Воїнгом.....Напевно він щось не договорює.
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21.03.2022 18:17 Ответить
Бункерная криса зійшов на понос від слів Байдена. Так йому ще і передали їх скоріше за все у дуже м'якій формі щоб не засмутити фюрера.
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21.03.2022 18:24 Ответить
Скоріше за все путену взагалі не переказали слова Байдена, я навіть упевнений в цьому. Бо ніхто не заважиться ціх слов донести йому. А всі ці демарші, ноти - ініціатива Коня чи його підручних. А інтернет для ***** - як невідома планета.
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21.03.2022 19:20 Ответить
А ЙОВБАКОМ він його теж називав?
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21.03.2022 18:27 Ответить
Не нравится правда?
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21.03.2022 18:29 Ответить
Вони ображаються на те , що в них "цар" ху.ло . А в підарів може бути щось інше ? А вони не ображаються , що рускій і мразота слова синоніми ?
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21.03.2022 18:30 Ответить
ти ба, назвеш його ******, а воно ше й ображається... питається: чому, якшо про це знають вже навіть пінгвіни у Антарктиці.
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21.03.2022 18:36 Ответить
Как Байден путина уже только не попускал.
А трусливый путин боится ему что-то сказать в ответ!
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21.03.2022 18:42 Ответить
Какие отношения? Это просто секс. А скоро будет такое, которое из Камасутры вырезали
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21.03.2022 18:47 Ответить
путін пішов на ***!
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21.03.2022 18:48 Ответить
Ну ****, лишнехромосмные ))))
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21.03.2022 18:50 Ответить
Ну что, Джо, пугают кацапы? Не ссы, заступимся!
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21.03.2022 18:55 Ответить
Саме цим і керувалася, керується і буде керуватися уся зовнішня політика кацапів - особистими образами на адресу важдя...
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21.03.2022 19:04 Ответить
Джо пошли на *** еще раз.
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21.03.2022 19:17 Ответить
О ні! Тільки не розрив російсько-американських відносин! А хто буде у Америку балалайки постачати? А "бояру"?
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21.03.2022 19:19 Ответить
Страна ипанутых... Мы их давно прямым текстом посылаем нах¥й, а они все никак не разрывают отношения, лезут и лезут! Ипанутым нет покоя, - значит, только усыплять. Йа плакалъ...
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21.03.2022 19:20 Ответить
А що він там сказав? Що путін - *****? Так це і так всім відомо
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21.03.2022 19:22 Ответить
Ти диви, Москальське мзс переконує, що заяви американського Президента негідні державного діяча, а дії їхнього ******* в Україні, які? Щоб він здох.
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21.03.2022 19:29 Ответить
Путінськи собаки забули як на колінах в 91 му просили про допомогу штатів і грошей?
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21.03.2022 20:34 Ответить
Скоріше

б вже той розрив відбувся
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21.03.2022 20:44 Ответить
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